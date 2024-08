Marshmello en ‘American Ninja Warrior’ te hará querer seguir luchando por la vida

Hay días en los que nos levantamos desahuciados, sin fuerzas, impotentes ante la posibilidad de forjar un mañana mejor. Servimos, con cierta debilidad, la primera taza de café de la lacerante jornada que se avecina. No lo soportamos más, y la primera lágrima comienza a brotar… Pero justo cuando estamos a punto de desahogarnos con una efusión de lágrimas acompañada de lamentos y sollozos, la vida te recomienda un link en YouTube: Marshmello vs. American Ninja Warrior – Will Mello Prevail?

Sí, es él. Es Marshmello. Dispuesto a enfrentar los obstáculos más complejos e irrealizables, mientras yo me encuentro a punto de lloriquear por las vicisitudes más insignificantes. Para quienes son ajenos al nombre American Ninja Warrior, es tal vez la competición de entretenimiento deportivo que más se asemeja a la vida misma, donde los obstáculos ubicados a lo largo de las diferentes etapas del juego buscan derribarte despiadadamente, derrumbando cualquier posibilidad de triunfo o éxito personal.



Videos by VICE

Pero ahí está Marshmello, luchando y devorándose cada obstáculo, cada barrera dificultosa. Todo un Chuck Norris del EDM dándonos un ejemplo de vida. Pero, ¿habrá logrado convertirse en un verdadero Guerrero Ninja Americano?

Compruébalo tú mismo a continuación, mientras recobras el espíritu de lucha por la vida. #MelloMakesMeHappier

Conéctate con Noisey en Instagram.