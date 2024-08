Marta, la mejor futbolista del mundo, regresa al futbol estadounidense

A principios de año, se dio a conocer que Marta -la cinco veces futbolista del año por la FIFA y, sin duda, la mejor de su generación- regresaba a los Estados Unidos para jugar con el Pride de Orlando.

Pero la brasileña de 31 años no sólo es considerada un símbolo de la National Women’s Soccer League, considerada la mejor liga de futbol femenil del mundo. Marta sigue estando en lo más alto de su carrera, sigue apareciendo en la lista de máximas anotadoras y asistentes, y llevó al Pride a la postemporada a pesar de las ausencias de Alex Morgan, quien decidió seguir su carrera en el extranjero, y Ashlyn Harris, fuera por lesión de rodilla.

Marta habló de su regresó a los Estados Unidos después de seis años complicados en la extinta WPS, y platicó de la experiencia dentro y fuera del campo de juego.

VICE SPORTS: ¿Qué te motivó para regresar a jugar a los Estados Unidos?

MARTA: El factor primordial que me trajo de vuelta fue el nivel de juego de la liga. Segundo, el proyecto del que me habló el Pride de Orlando. En Orlando hay una gran comunidad brasileña, y me por lo mismo me puedo sentir más en casa. Siento que estoy más cerca de mi gente.

¿Qué cambios notaste al llegar a Orlando con la extinta WPS?

Creo que el nivel es muy alto, como solía ser cuando jugaba en la WPS. La mayor diferencia es lo competitiva que es. Cuando estuve aquí había tres o cuatro equipos que siempre ocupaban los primeros lugares. Pero en esta liga todo es competitivo, nunca sabes qué equipo va a estar en lo más alto de la tabla, siempre está cambiando.

¿Crees que el nivel técnico ha aumentado en comparación con el físico de las jugadoras?

Creo que está balanceado. Todas las ligas de futbol femenil han mejorado su técnica. Pero tenemos futbolistas que tienen ambas cosas, la habilidad técnica y el físico.

¿Qué tan estable se siente tu experiencia en Estados Unidos esta vez?

Este país siempre se ha dado a conocer por su futbol femenil. Creo que mejoró mucho fuera de la cancha porque la gente ama el futbol femenil, los fans siempre nos demuestran su amor. Los medios y redes sociales han ayudado a su crecimiento. Por ejemplo, hace varios años, no teníamos mucho acceso a las redes sociales. Ahora, recién terminamos de jugar un partido podemos subir fotos e interactuar más con los fans. Estoy ayuda bastante porque tenemos la oportunidad de comunicarnos con el público.

¿Qué mensaje te da el hecho de jugar para la NWSL?

Es una gran oportunidad para renovar mis metas y realizar un cambio en mi carrera. Algunas personas que han jugado en varios lugares ya no quieren jugar a un nivel alto. Pero yo siempre quiero desafiarme. Por eso es una gran oportunidad jugar en esta liga. En cuanto a mis compañeras, de verdad espero caerles bien. No me han dicho nada, pero tampoco se han quejado. Espero poder aportar más competitividad y habilidad técnica a esta liga, y continuar aprendiendo.

¿Cómo puedes hacer jugadas con tanta frecuencia cuando eres el objeto de estudio principal del rival? ¿Qué ves que te permite desenvolverte en la cancha?

No es ningún secreto. No siempre voy a dar el pase correcto o encontrar a una compañera en una buena posición. Pero siempre trato de ver a mi alrededor antes de soltar el balón. Por lo general, pienso todo esto cuando no tengo la bola. Miro a mi alrededor para saber qué hacer.

Con tantos logros en tu carrera, ¿cuál es tu siguiente gran meta?

No puedo saber qué pasará en dos o tres años, pero siempre pienso vivir el momento y hacer lo que necesito hacer. Por ahora, lo que mi equipo necesita es ganar y seguir ganando para estar en los primeros lugares, llegar a la postemporada y concretar una gran temporada. Esa es mi meta principal en este momento. Lo que sea que suceda después, no lo sé, pero seguro pasará después de tener una gran temporada.