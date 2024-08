Martin Scorsese dirigirá un nuevo documental de Netflix sobre Bob Dylan

Diez años después de haber lanzado Bring It All Back Home, una de sus primeras exploraciones a la música con instrumentos eléctricos, y tras ocho años de no salir de gira, fue un otoño de 1975 que Bob Dylan decidió emprender una de las giras con mayor trascendencia en la historia del rock.

El Rolling Thunder Revue comenzó con Dylan, Rob Stoner, Howie Wyeth y Scarlet Rivera grabando para Desire en un estudio de Nueva York. Otros músicos se fueron uniendo al jam, extendiendo las sesiones a lugares nocturnos que darían pie a un fortuito tour. Un tour que nació del imprevisto, y que bajo esa definición siguió corriendo a lo largo de Estados Unidos y Canadá por los siguientes siete meses. Sin una banda concretamente formada, ni una agenda organizada, y mucho menos una idea de qué esperar saliendo de los amplificadores. Una caravana que fue reuniendo gente y relevancia, especialmente debido a su concentración natural de la esencia casi gitana que componía al rock norteamericano de la época.

A pesar de su espontaneidad, la gira contó con un importante equipo de filmación en video que documentó gran parte de las noches de Bobby y compañía, logrando grabar material que ha sido retomado en diversos programas de televisión y películas, incluyendo un nuevo documental que Netflix estaría produciendo.

Según reportes de Variety, la plataforma de streaming habría confirmado que Martin Scorsese se encuentra creando un nuevo documental basado en la vida de Dylan y su etapa a través del Rolling Thunder Revue, en un material que llevaría por nombre “Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese” a ver luz en algún punto de 2019.

De acuerdo a la descripción dada a conocer por Netflix, el filme “buscará capturar el espíritu agitado del Estados Unidos del ‘75 a través de la alegre música que Dylan tocó en el otoño de ese año. Parte documental, parte película de concierto, y parte sueño febril, ‘Rolling Thunder’ es una una experiencia única en su tipo”.

Aún no existen grandes detalles de la producción, aunque Netflix ha confirmado que el propio Dylan fue entrevistado para ser incluido en el documental. A él se sumarían otras voces importantes del tour como Joan Baez, Bob Neuwirth, Roger McGuinn, T-Bone Burnett, Ramblin’ Jack Elliott, entre varios músicos y personajes más.

Cabe destacar que la relación entre Scorsese y Bobby se remonta a 2005, año en que el cineasta estrenó No Direction Home: Bob Dylan, documental que explora de manera más cercana la etapa a mediados de los 60 en que Dylan evolucionó a través de un renovado sonido en su música.

