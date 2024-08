Puedes ganar 1000 euros haciendo un maratón de pelis de Marvel

¿Te encantan las películas Marvel? ¿No te ves capaz de esperar a que Vengadores: Endgame ponga el deprimente broche final a la última década de películas del universo Marvel? ¿Estás buscando una manera de conmemorar la ocasión a la vez que castigas a tu pobre cuerpo dos días seguidos? ¡No busques más! Estás de suerte.

Entre el 21 de marzo y el 15 de abril, el sitio web CableTV aceptará solicitudes para un afortunado —o desafortunado, depende de cómo se mire— fan de Marvel para que vea todas las películas del universo Marvel, de la primera a la última. Todo esto por algo menos de 1000 euros.

El ganador del concurso tendrá que ver del tirón las veinte películas oficiales del universo Marvel en orden cronológico, empezando por Iron Man, de 2008 y acabando por Ant-Man y la Avispa, del año pasado. CableTV también añade algunos extras relacionados con Marvel, como una máquina para hacer palomitas del Capitán América y una manta de Iron Man. Te dan incluso una tarjeta regalo de una empresa que entrega comida a domicilio, GrubHub, valorada en unos 100 euros para que no tengas que sobrevivir solo a base de palomitas de superhéroe todo el tiempo.

El ya denominado “El trabajo de tus sueños: una maratón de películas de Marvel” no incluye Capitana Marvel, ya que aún está en cines, pero no te preocupes, no es que te vayas a perder mucho.

“No hemos incluido las películas que no forman parte del universo Marvel, como Deadpool, X-Men, Los cuatro fantásticos, las primeras películas de Spider-Man y, por supuesto, tampoco Ghost Rider. De nada. También quedan excluidas las series de Netflix que están tangencialmente relacionadas con Marvel como Daredevil, Jessica Jones y Luke Cage”, escribió la empresa en el anuncio del concurso. “Lo único que queremos es que te pases más o menos dos días viendo taquillazos de Marvel. ¿Fácil, verdad?”.



Está claro que suena como un reto divertido y como una buena forma de ganar dinero, pero vamos a meditarlo un poco, ¿de acuerdo? Las primeras horas serán agradables, te verás inmerso en las películas de la Fase Uno y podrás echarte una buena siesta en El increíble Hulk y Iron Man 2, pero en cuanto llegues a las 12 horas, se habrá acabado la diversión.

Solo el hecho de tener que pasarte dos días enteros tumbado en el sofá te hará sentir como un montón de basura viviente. Eso por no mencionar el trauma psicológico de tener que oír los gritos constantes de hombres musculosos, el ruido de edificios derrumbándose y de villanos arrasando una docena de ciudades. Ver cualquier cosa durante 40 horas seguidas te quita las ganas de vivir y te deja desmoronado y roto, como si estuvieras viviendo una versión extendida del final de Infinity War, pero sin la piadosa inmediatez de un simple chasqueo de dedos.

Además, no solo están los daños físicos y emocionales. CableTV te obliga a tuitear en directo toda la experiencia y a etiquetar a la empresa en cada publicación. ¿Cuántas horas de basura son capaces de aguantar tus amigos en las redes sociales? ¿Diez? ¿Quince? ¿En qué momento van a estar mirando sus cuentas, van a leer otro de tus chistes sobre un cameo de Stan Lee y van a decidir que, al fin y al cabo, tampoco sois tan amigos?

¿De verdad merecen la pena los 1000 euros y una máquina de hacer palomitas por acabar, tras 40 horas de caos Marvel, medio dormido, destrozado y repudiado por los familiares y amigos que una vez te quisieron? Si tu respuesta a esa pregunta es “¡Claro que sí!”, entonces fantástico. CableTV lo tiene todo preparado. Lo único que tienes que hacer es entrar en la página web de la empresa y rellenar el formulario de admisión para participar. ¡Buena suerte a todos con intentar pareceros un ápice a como erais antes!