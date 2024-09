Más de 700 personas mueren en una estampida durante la peregrinación a La Meca

Síguenos en Facebook para saber qué pasa en el mundo.

Advertencia: Imágenes explícitas más abajo.

Según las autoridades de Arabia Saudita, al menos 717 peregrinos murieron este jueves en una estampida humana en Mina, a las afueras de La Meca, donde alrededor de 2 millones de personas están participando en la peregrinación anual musulmana.

La estampida, en la que además otros 800 resultaron heridos, tuvo lugar en la calle 204 de la ciudad. Tradicionalmente los peregrinos se quedan por varios días en ese lugar durante el clímax del haj. En esa calle, que es una de las dos avenidas principales que cruzan Mina, los peregrinos arrojan piedras a tres columnas para atacar simbólicamente al diablo.

La tragedia ocurrió dos semanas después de que una grúa colapsara en La Meca, un accidente que dejó 107 muertos y 230 heridos.

Algunas fotografías publicadas en la cuenta de Twitter de la defensa civil muestran a algunos peregrinos acostados en camillas mientras los suben a una ambulancia.

«Estamos trabajando para separar los grandes grupos de personas y dirigir a los peregrinos a rutas alternativas», dijo la Defensa Civil saudí en Twitter.

Un peregrino árabe, que no quiso dar su nombre, dijo que tenía planeado hacer el ritual de la lapidación el jueves en la tarde, pero luego del accidente sintió miedo de arriesgarse. «Ya estoy muy cansado y después de esto no puedo ir. Voy a esperar que sea de noche y si no se resuelve, voy a ver si tal vez alguien lo puede hacer en mi nombre», dijo.

La peregrinación, el encuentro anual más grande del mundo, ha sido escenario de estampidas mortales en el pasado, así como de otros desastres incluyendo disturbios e incendios.

En enero de 2006, por lo menos 345 personas murieron en una estampida durante el ritual de la lapidación en Mina. Dos años antes, 244 peregrinos murieron en una estampida en el puente Jamarat, en el momento en que los peregrinos se reunieron para llevar a cabo el mismo ritual.

A pesar de todo, las mejoras masivas de infraestructura — incluyendo la ampliación de las rutas de peregrinación y el amplio gasto en tecnología para monitorear las multitudes y el flujo de personas en las últimas dos décadas — han hecho que este tipo de eventos sean mucho menos comunes.

De acuerdo con la Agencia de Prensa Saudí, el total de feligreses ha alcanzado este año los 1,95 millones, incluidos los 1,38 millones procedentes de fuera del país.

