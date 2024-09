Más oscura, violenta y sexy, así es el regreso de Maya Jane Coles como Nocturnal Sunshine

El aclamado alias de Maya Jane Coles, Nocturnal Sunshine, básicamente trata de llevar las cosas a un plano oscuro y profundo, a un lugar lejos del tech-house pegajoso con que saltó a la fama. Después del lanzamiento del álbum debut de Coles bajo su AKA más dubstep, ha lanzado un nuevo video del track «It’s Alright». Dirigido por Jonas K. Lord, continúa el espíritu estilístico de su proyecto de forma perfecta.



Tomando influencias de una amplia paleta de fuerzas creativas como Aphex Twin, Bjork, e incluso David Lynch, el video muestra una serie de personajes terriblemente torturados balanceándose, convulsionando y «bailando» a través de la pantalla, armados con cuchillos, pistolas, maquillaje lloroso y por supuesto, un montón de negro.

Videos by VICE

En cuanto al track, que gira en torno a una creciente línea de sintes, y a la letra «I know that sometimes we fight, but it’s alright», apunta tal vez a momentos de esperanza subyacentes, a lo largo de un vídeo que parece sobre todo tratar el dolor y la desesperación.

Los personajes del video, algunos de ellos robots miniatura con forma de tarántula compuestos de partes de cuerpos inconexas, pelean, luego se reconcilian, luego tienen una especie de orgía de abrazos, todo mientras los beats tenebrosos de Coles acarician el fondo. Tan artístico como inquietante, este video es casi el precursor perfecto para su fin de semana de Halloween. Gracias, Maya.

Sigan más locuras de Maya Jane Coles por acá.