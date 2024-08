¿Qué son las mascarillas KN95? ¿Debería comprar una en línea?

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Realmente he cambiado de opinión respecto a las mascarillas faciales de tela en los últimos meses.

Videos by VICE

¿Son cómodas, per se? ¡No realmente! ¿Me encanta usar una mientras hago ejercicio? ¡Extremadamente no! Pero ayudan a evitar la propagación de los gérmenes del COVID-19 y te permiten ocultar tu rostro sin lavar. Además, continúa la escasez nacional de equipo de protección individual (EPI) —incluidas las mascarillas N95, recomendadas por el gobierno— lo que significa que aquellos de nosotros que solo queremos ir al supermercado a abastecernos de agua mineral debemos reservarlas para las personas que más las necesitan, como los trabajadores de la salud. La protección facial de tela ha sido nuestra única opción.

O eso pensé. Últimamente he visto cada vez más tiendas en internet y en la vida real que venden mascarillas llamadas KN95. No están decoradas con lentejuelas ni tienen diseños impresos; parecen de grado médico. Tienen ese pequeño puente de metal sobre la nariz y el material es muy parecido a la tela de las N95. ¿Pero son seguras? ¿Son efectivas? VICE habló con algunos epidemiólogos expertos para averiguarlo.

¿Qué son exactamente las mascarillas KN95?

Primero lo primero: las mascarillas KN95 son reales (aunque efectivamente, algunas personas las están falsificando; más sobre esto en unos momentos). Según Saskia Popescu, epidemióloga de enfermedades infecciosas de la Escuela de Política y Gobierno Schar de la Universidad George Mason, las KN95 son básicamente la versión china de las N95, con muchas similitudes entre ambas.

Las N95 son mascarillas que han sido aprobadas por las agencias estadounidenses: el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH, por sus siglas en inglés) y la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA). En cambio, históricamente, las KN95 no lo han sido.

“Las KN95 están reguladas por la autorización y los estándares chinos, pero la FDA les otorgó el uso de emergencia a principios de este año debido a que los suministros de N95 se agotaron”, dijo Popescu.

El 3 de abril, “en respuesta a la continua escasez de mascarillas de protección respiratoria”, afirma el sitio web de la FDA, se emitió una nueva Autorización de Uso de Emergencia para mascarillas N95 no aprobadas por el NIOSH fabricadas en China, incluidas las KN95, siempre y cuando “se cumplan ciertos criterios, incluida la evidencia que demuestra que la mascarilla cumple con algunos estándares”.

“Teóricamente, una KN95 funcional debería proporcionar una filtración comparable a una N95”, dijo a VICE Eric Feigl-Ding, epidemiólogo de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard y miembro del comité de la Fuerza de Tarea de Respuesta Rápida al COVID-19 de la Federación de Científicos Americanos. El volumen de resistencia antes de que falle la mascarilla es un poco más bajo con una KN95 —lo que esencialmente significa que la N95 puede manejar una respiración más profunda— pero fuera de eso, dijo, son bastante similares.

Una mascarilla de tela o papel que se usa correctamente es bastante eficaz en prevenir que uno mismo propague el virus, pero no son garantía de que no vayamos a contraerlo: un estudio encontró que tienen una tasa de filtración que oscila entre 5 y 80 por ciento (para una sola capa de tela). Las mascarillas de protección respiratoria, como las N95 y KN95, por otro lado, llevan la seguridad un paso más allá y te protegen de la inhalación de gérmenes. “Las N95 y KN95 sirven para protegerte de los demás”, dijo Feigl-Ding.

Entonces, ¿son reales y legítimas las KN95 disponibles en el mercado?

Popescu reconoce que las KN95 comenzaron a ganar popularidad en Estados Unidos cuando las personas vieron a los trabajadores de la salud usando las N95 y descubrieron que hay mascarillas que ofrecen una mejor protección que las que están a la venta en Etsy. “Pero creo que es importante destacar que las N95 son para la atención médica y los procedimientos de generación de aerosoles, lo cual implica un riesgo mucho mayor que exponerse en una actividad comunitaria”, aclaró. En otras palabras, tu visita al supermercado no te pone en el miso tipo de peligro en el que se encuentran los trabajadores de la salud. “Definitivamente ha generado un mercado de falsificaciones, lo cual es profundamente preocupante”.

“Ese es otro asunto, hay fraudes descarados”, agregó Feigl-Ding. “Estamos en una pandemia global y las mascarillas son la mercancía número uno en este momento”.

Según Feigl-Ding, hay KN95 en el mercado que solo proporcionan un 25 o un 50 por ciento de filtración. Los CDC y la FDA han inhabilitado a decenas de fabricantes que producían mascarillas defectuosas que no cumplían con los estándares. El mes pasado, las autoridades federales acusaron a un fabricante chino de vender más de 140.000 mascarillas KN95 falsas que los laboratorios del NIOSH determinaron que solo filtraban alrededor del 22 por ciento de las partículas. Un reportero de ProPublica reportó recientemente sobre los trabajadores de un almacén en Texas que estaban empacando mascarillas KN95 con una autorización falsa para uso médico.

¿Hay manera de saber cuáles ‘KN95’ son falsas?

Cuando se trata de detectar KN95 falsas, Popescu dijo que regularmente consulta una lista del NIOSH con las señales de falsificación, que la organización actualiza a medida que descubren otras marcas que fabrican falsificaciones. ¿La mascarilla no tiene marcas en el filtro del respirador? ¿No posee un número de aprobación en la mascarilla o en la banda sujetadora? ¿”NIOSH” está escrito incorrectamente? ¡Es falsa! El NIOSH también ha compilado algunas recomendaciones para comprar productos a proveedores confiables, incluyendo consejos como: “si una tienda dice ser ‘legítima’ y ‘genuina’, probablemente no lo sea”.

Feigl-Ding dijo que hay algunas pruebas para detectar mascarillas KN95 poco efectivas que parecen ser bastante útiles: con la mascarilla puesta, prende un encendedor a 15 centímetros de tu rostro y sopla. Si puedes apagar la llama, tu KN95 no es buena. O bien, vacía un paquete de edulcorante artificial en una superficie, ponte la mascarilla e intenta olerlo. “Tu capacidad para detectar el aroma a través de la mascarilla debería reducirse en gran medida”, dijo Feigl-Ding.

Si veo una KN95, ¿debería comprarla?

Incluso las mascarillas KN95 “buenas” no son 100 por ciento a prueba de contagios. “Las KN95 son de mayor calidad que una mascarilla de tela, pero hay algunas cosas importantes a tener en cuenta”, dijo Popescu. Por un lado, dijo que las N95 requieren una prueba de ajuste (un proceso aprobado por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional que garantiza que el aire no pueda filtrarse en la mascarilla) para garantizar que sean efectivas. No es algo tan importante cuando no estás realizando procedimientos de generación de aerosoles —como cuando está en tu comunidad, protestando o yendo al supermercado—, pero significa que no estás obteniendo el mismo nivel de protección con una KN95 como lo tendrías con una N95. Además, Popescu dijo que las personas con ciertas afecciones como asma no deberían usarlas, porque el ajuste hermético y la filtración pueden dificultar la respiración.

Además, “los KN95 que funcionan no deberían tener ganchos para las orejas”, dijo Feigl-Ding, porque eso significa que la mascarilla no puede ajustarse al rostro. Pero muchas de las KN95 en el mercado poseen estos ganchos. Las mejores KN95, según Feigl-Ding, tienen una correa que puedes atar y ajustar, porque lo más importante con este tipo de mascarillas es crear un sello hermético alrededor de tu cara. (De ahí la utilidad de la gráfica sobre la protección que brindan los distintos tipos de barbas publicada por los CDC que se volvió viral en los primeros días de la pandemia).



Entonces, ¿debemos comprar la KN95? La respuesta es… ¡tal vez! “Debes asegurarte de que sean legítimas y reales”, dijo Feigl-Ding, quien además recomendó comprar una y luego probarla antes de comprar otras 100. “El problema es cuando las ordenas por teléfono o internet. A menudo son de alguna misteriosa fábrica en China. No sabes si son reales, no puedes probarlas previamente”.

“Creo que la mayoría de las KN95 ofrecen una mejor filtración que una mascarilla de tela”, continuó Feigl-Ding. Si bien es probable que no necesites una, el epidemiólogo dijo que podría no ser una mala idea en situaciones en las que sabe que otras personas no se comportarán correctamente o usarán sus propias mascarillas de tela.

“En pocas palabras, si es todo a lo que tienes acceso, es mejor que una mascarilla de tela, o no usar nada”, dijo Popescu. Pero agregó: “personalmente no usaría una a menos que fuera mi única opción; prefiero usar una mascarilla quirúrgica o de tela en público”.

Sigue a Emily Cassel en Twitter.