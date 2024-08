Massive Attack comenzó su gira de ‘Mezzanine’ y se ve putamente brutal

Tal como lo anunciábamos hace un par de meses, el comienzo de 2019 vendría acompañado por una gira que conmemora uno de los álbumes más trascendentales en la historia de la música contemporánea.

Mezzanine, el tercer álbum de estudio de la banda británica Massive Attack, cumplió 20 años de existencia en abril del año pasado, motivo suficiente para que Robert Del Naja y Grant Marshall comenzaran una travesía extrasensorial por ciudades de Europa, Estados Unidos y, claro está, nuestro querido festival Ceremonia en CDMX.

En la noche de ayer, 28 de enero, Massive Attack arrancó su gira de aniversario en la ciudad de Glasgow, Escocia, orquestando todo un recital sobrehumano en el coliseo The SSE Hydro. Por primera vez desde 2006, la banda contó con la compañía de Liz Fraser, recordada vocalista de Cocteau Twins y célebre por su participación en el sencillo “Teardrop”, tema encargado de ir cerrando la noche. Asimismo, Massive Attack también interpretó canciones como “Black Milk”, “Dissolved Girl”, “Angel” y covers de The Velvet Underground (“I Found a Reason”), The Cure (“10:15 Saturday Night”) y Pete Seeger (“Where Have All the Flowers Gone”).

Como es costumbre, Robert Del Naja trajo una nueva propuesta audiovisual para acompañar la serie de conciertos, trabajada en conjunto con el director de cine inglés Adam Curtis, quien aseguró que “el show cuenta la historia del extraño viaje en el que todos hemos estado durante los últimos veinte años transcurridos desde que se publicó Mezzanine“.

Mira algunos de los videos de la presentación de Glasgow a continuación, y el setlist del concierto al final de nota.

Setlist:

“I Found a Reason” (The Velvet Underground cover) (debut en vivo)

“Risingson”

“10:15 Saturday Night” (The Cure cover) (debut en vivo)

“Man Next Door” (ft. Horace Andy)

“Black Milk” (ft. Elizabeth Fraser)(primera presentación desde 2007)

“Mezzanine” (primera presentación desde 2010)

“Exchange” (primera presentación desde 1998)

“See a Man’s Face” (Horace Andy cover)(primera presentación desde 1998)

“Dissolved Girl” (primera presentación desde 1997)

“Rockwrok” (Ultravox cover) (debut en vivo)

“Inertia Creeps”

“Angel” (ft. Horace Andy)

“Teardrop” (ft. Elizabeth Fraser)

“Group Four” (ft. Elizabeth Fraser) (primera presentación desde 2007)

