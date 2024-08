El tabú definitivo: masturbarse viendo las fotos de las redes sociales de tus amigos

¿Que es un poco asqueroso? Pues sí. ¿Que es moralmente incorrecto? También, probablemente. ¿Que es algo que no reconocerías ante ningún ser vivo en lo que te queda de vida? Por supuesto.

Pajearse mientras ves la foto de Facebook de alguien te hace sentir como si te hubieras dado un baño caliente en mierda de cerdo. Aunque bueno, no lo sé porque nunca lo he hecho… Hay gente que sí. Gente horrible con la que he hablado para saber más al respecto.

JADE

VICE: Según tengo entendido, tú has sido el sujeto de los deseos masturbatorios de otra persona, ¿no?

Jade: Sí. Facebook me estresa demasiado como para masturbarme, pero mi ex tuvo a bien informarme de que antes de conocernos se cascó una paja con una foto mía en la que llevaba moños.

Qué bien. ¿Cómo es que erais amigos por Facebook antes de conoceros?

De hecho, lo fuimos antes en Tumblr. Él y mi amigo hacían cómics, y le pedí que me hiciera un póster para un espectáculo que estaba montando, lo que nos llevó a contactar por Facebook.

¿Cómo era la foto en cuestión?

Pues salgo yo con un panfleto del espectáculo, por lo que también hay un componente narcisista importante en todo esto. Fue una combopaja inspirándose en mí y en su trabajo.

¿Te lo contó cuando estabais saliendo?

Sí, así fue.

¿A qué altura de la relación?

Fue muy al principio. Llevaríamos un mes o dos, tal vez. Creo que estábamos hablando de fetiches o de preferencias sexuales en general, pero salió el tema de tirar de los pelos y él mencionó tímidamente la foto de los moños, porque al parecer van muy bien para agarrarlos.

¿Cómo te hizo sentir, asqueada o halagada?

Pensé: Vaya, por fin alguien que habla del tema abiertamente y sin avergonzarse, como yo. ¡Deberíamos casarnos! Al final estuvimos dos años saliendo y ahora somos mejores amigos.

DAN

VICE: He oído que te masturbas mirando fotos de Facebook.

Dan: Me he pajeado hasta el final con fotos de chicas en mi muro. Como mínimo, con 15 de ellas.

¿De qué clase de fotos estamos hablando?

Fotos de vacaciones. Siempre fotos de vacaciones. No os vayáis de vacaciones si me tenéis como amigas en Facebook, porque los bikinis ponen muy cachondo a un cabrón como yo; avisadas quedáis.

Cuéntame cómo va el asunto.

Bueno, no las miro hasta que me corro, sino que empiezo con alguna foto que me ponga y luego me paso a alguna guarrada en el lado oscuro de internet.

Interesante. ¿Y es gente que te gusta o cualquiera te viene bien?

Cualquiera puede ser una víctima en esta guerra del mano a mano. No busco a alguien en concreto, pero cuando veo una foto en mi perfil en la que se ve un poco de pecho o de culo, me pongo a darle al manubrio unos cinco minutos para ir calentando y luego me voy directo a PornHub. Lo mejor es cuando veo fotos de alguna chica que se parece a otra que conozco. Ahí es cuando el círculo se cierra.

¿Alguna vez te sientes mal después de hacerlo?

Para nada. Supongo que depende de a quién se parezca y qué le está pasando… Por ejemplo, pongamos que se parece a alguien dulce e inocente que conozco y está recibiendo por el culo y está desnuda y gritando “aaah” y tal. En ese caso, a lo mejor me siento mal, pero después de correrme, y tampoco te creas que mucho.

LUKE

VICE: ¿Alguna vez te has masturbado viendo fotos de Facebook de alguien?

Luke: Hubo una época en la que lo hacía continuamente, día sí, día no. Me sentía muy solo y el porno no me bastaba.

¿Era con la misma chica o con distintas?

Era más bien una rotación de amigas. Era bastante jodido, pero en fin, como he dicho, me sentía muy solo.

ABI

VICE: Háblame de las chicas afortunadas de tu perfil de Facebook.

Abi: Cuando me gustaba una chica, muchas veces miraba sus fotos de Facebook, lo cual no es tan raro. Si veía alguna especialmente bonita o en la que se viera algo, ya empezaba a fantasear e imaginarme situaciones, y luego…

Te hacías un cinco a uno.

Sí, exacto. Empezaba con una foto y luego imaginaba otras cosas o situaciones, cómo sería estar con ellas, besarlas, cosas así. Joder, tienes que echarle un poco de fantasía. No podía simplemente mirar la foto y meneármela. A veces empezaba con la foto y acababa en YouPorn. Supongo que depende de la imaginación que tengas. Yo tengo bastante y puedo correrme solo viendo fotos, pero a veces tengo que acabar con vídeos porno.

¿Qué te satisface más?

Para mí es más gratificante correrse sin ver porno, porque siento que he controlado más la situación, no sé si me explico. También es más difícil y se tarda más tiempo, aunque eso es bueno. Pajearte con porno es más fácil. Tres minutos y ya estás.

¿Luego te sientes mal?

A veces me siento culpable por ver porno, pero nunca por pajearme con una foto. No es más que una imagen, nada real.

JONOBI

VICE: ¿Cómo fue la cosa?

Jonobi: Fue hace mucho tiempo… Lo hice como dos veces, o así.

¿Era alguien conocido?

La conocía, pero no mucho. Era la amiga de una amiga. Salíamos mucho juntos. Nos tomábamos la primera en su casa y cosas así. La chica era un 11 sobre 10: morena, delgada y con el mejor cuerpazo que he visto. Joder, era una diosa. Por entonces yo tenía 19 o 20 años y estaba loco por ella, pero no tenía nada que hacer, así que no hablaba mucho con ella.

¿Cuándo fue la primera vez que te la meneaste viendo sus fotos?

Me añadió como amigo en Facebook una vez, después de salir de fiesta. El corazón se me paralizó durante lo que parecieron 10 minutos. En aquella época estaba un poco con el rollo straight edge y decidí tomarme un descanso y echar un vistazo a su perfil. Y joder, la tía tenía fotos de su viaje a Australia en las que salía llevando un tanga. Después de aquello casi tuve que comprarme un teclado nuevo.

Qué asco. ¿Y cómo te sentiste luego?

Nunca me había sentido mejor y a la vez peor. Tuve sentimientos encontrados.

¿Un buen orgasmo pero con sentimiento de culpa?

Me sentí… no totalmente asqueado de mí mismo, pero sí un poco. En cualquier caso, volví a hacerlo varias semanas después de pillarnos aquel ciego.

Entonces, ¿solo lo has hecho dos veces?

Sí. Después ya fui perdiendo el interés. Pero todavía hablo de ella con mi amigo.

NADIA

VICE: ¿Quién era el objeto de tu autoamor?

Nadia: Vale, yo solo he hecho esto con un chico, y fue con alguien con quien tuve un rollo de una noche.

Entonces, ¿ya te habías acostado con él?

Sí, una vez. Me gustaba mucho y el sexo fue increíble, así que quería que ocurriera más veces, pero él no estaba por la labor y solo me quedaba masturbarme viendo sus fotos de Facebook.

¿Recurriste a los recuerdos para ponerte?

Sí, claro. Era una mezcla entre pensar sobre la noche que nos acostamos y ver sus fotos e imaginar todo lo que podríamos haber hecho. Él era modelo y tenía un cuerpo increíble, por lo que en su perfil había un montón de fotos suyas sin camiseta. Era demasiado fácil.

¿Cómo te sentiste después?

Un poco triste, la verdad. A pesar de eso, estuve haciéndolo durante varios meses hasta que conseguí superarlo.

