¡Mátalos papi! Hablamos de reggaetón mexicano con Uzielito Mix

Hablando en números, Uzielito Mix tiene 21 años y al día de hoy, más de 1,500,000 oyentes mensuales solo en Spotify. Si a esto sumamos el histórico de sus reproducciones (187,840,593) en YouTube desde que se unió el 25 de mayo de 2015, llegamos a la sorprendente cifra de 189,340,593. Así es, casi 200 mil millones de reproducciones alrededor del mundo, siendo México el primer lugar de origen de estas escuchas.

Si bien Uziel ha tenido presencia de manera internacional, destacando su participación en el Festival Primavera Sound de Barcelona este año, aún falta para que tanto él como otros exponentes de reggaetón mexicano —como los Ghetto Kids— atraigan la atención del mercado a nivel mundial de la misma forma que las figuras del “nuevo reggaetón”, llámese J Balvin, Bad Bunny, Ozuna o Maluma.

VICE: ¿Qué piensas que debería hacer la industria mexicana del reggaetón para estar a la par de mercados tan grandes como el de Puerto Rico o Colombia?

Uzielito: Creo que en cuestión de talento y números, vamos bien. “Tra Tra” de los Ghetto Kids tiene como 40 millones de reproducciones solo en YouTube más lo de Spotify. Yo tengo canciones con 15-20 millones, entonces creo que lo único que nos hace falta es mayor inversión, juntarnos en un proyecto y conseguir una mayor inversión, porque talento hay.

De las calles de Ciudad Nezahualcóyotl en el Estado de México, a los escenarios más importantes del país, Uzielito Mix está listo para presentarse nuevamente en el festival de reggaetón más grande que se haya visto en Latinoamérica en los últimos años: el Coca-Cola Flow Fest.

“Doy gracias por poder pertenecer otro año más al line-up del Flow Fest, y ahora voy con mi crew de Candela Music“, nos dice Uziel desde las instalaciones de Lust La Roma en la Ciudad de México.

Candela Music es el sello independiente que Uziel formó con su colaborador y amigo, DJ Esli, y que tiene entre sus filas a otros exponentes del género, como El Habano, DJ Jester, Michael G, Daniel Martínez, Eme Malaefe y Maell. Juntos se encargan de crear y producir su música, agendar fechas de shows y, básicamente, manejarse de manera autónoma.

“Con Esli llevo como cinco o seis años de amistad, y decidimos crear nuestro propio espacio para poder hacer nuestra música, nuestro propio sello donde no tengamos que reportarle nada a nadie, somos nuestros propios jefes. Juntamos a puras personas que nos demostraron que tienen, en primera, el talento, y en segunda, bien clara su palabra”.

VICE: ¿Crees que es un paso lógico firmar con una trasnacional más adelante, como en el caso de los Ghetto Kids, que también empezaron independientes y ya firmaron con Sony?

Uzielito: Sí claro, creo que todo es un proceso, primero como independiente y luego ya con el esfuerzo y todo eso se van acercando las disqueras.

VICE: ¿O sea sí te ves firmado por una gran disquera en algún momento?

Uzielito: Podría ser, no lo busco ahorita ni nada, pero podría ser más adelante.

VICE: Eres DJ y productor, generalmente en el género los que triunfan son cantantes como J Balvin y Bad Bunny, detrás de ellos, tenemos a Sky Rompiendo, Tainy o DJ Luian, ¿qué crees que te ayuda a destacarte en ese sentido?

Uzielito: Creo que siempre fue el mantener una esencia y traer algo fresco. A mí me tocó la etapa en que el reggaetón estaba siendo muy popero, o sea como que no había nada de perreo. El reggaetón era pop y yo traje otra idea nueva que fue el perreo juntado con sonidos electrónicos medio raros y así, y creo que eso ayudó bastante.

Uziel comenzó a escuchar reggaetón desde muy chico, cuando tenía entre ocho y 10 años. Si bien no le tocó la vieja escuela del género en pleno apogeo, él comenzó a investigarlo y volverse fan para posteriormente, combinarlo con sonidos electrónicos y su famoso grito de guerra: ¡Mátalos papi! En la pasada edición del festival de música electrónica, Electric Daisy Carnival (EDC) México, Uzielito Mix ofreció un muy comentado show junto a otro importante exponente del reggaetón mexicano, Pablito Mix.

VICE: Se comentó que ustedes tenían conflicto, pero vimos en el escenario que se amalgamaron bien, ¿cómo fue el proceso del B2B (Back to Back por sus siglas en inglés), lo planearon, llegaron ahí a ver que salía, o cómo estuvo?

Uzielito: Creo que [lo del supuesto conflicto] fue cosa de chismes de la gente y querer confrontarnos en algún momento. Yo no tenía el gusto de conocerlo en persona o de haber hablado con él, simplemente sabía quién era. Nos dieron la noticia y nos pusimos súper en contacto para platicar que podíamos hacer, y casi improvisamos todo como a dos-tres horas de subirnos un día antes.

VICE: Es curioso que fue un acto de reggaetón uno de los más concurridos en un festival de electrónica, ¿a qué crees que se debe este fenómeno? Porque fue un fenómeno.

Uzielito: Pienso que fue por el morbo, más que nada, por los “DJ’s de reggaetón que tenían como competencia”. Digo, no fuimos los únicos de reggaetón, pero sí fuimos los que más llamaron la atención en el momento.

A Uzielito Mix lo podemos ver presentarse desde en antros pequeños de la CDMX o el Estado de México, hasta en conciertos masivos de estaciones de radio nacional, o los más importantes festivales de música como el EDC, Vive Latino y próximamente Pa’l Norte. Él menciona que es esto, precisamente, lo que le ayuda a mantener los pies sobre la tierra pese al éxito que ha ido sumando, sobre todo, este año.

“Creo que hay que rodearnos de gente que nos haga ver nuestra realidad, no que nos eleve más el ego, porque por eso muchas personas pierden el piso y se caen, entonces trato de rodearme de personas que me digan la verdad aunque sea algo que duela, porque eso me ayuda a estar bien firme. Hay mucha gente que se acerca siendo bien falsa o buscando un beneficio, por eso siempre trato de mantener cerca a la gente que es bien leal y clara”.

A sus 21 años, Uziel demuestra la madurez y ambición necesaria para dejar en alto el nombre del perreo mexicano, pese a los detractores que se encuentra en el camino: “Todo el tiempo estoy checando comentarios buenos y malos, pero siempre trato de bloquearlos y a las personas malas, entonces… tengo muchas cuentas bloqueadas *risas*. Sé que es parte de, los leo, me da risa, pero los saco luego luego y no dejo que me afecten”

Uzielito Mix se presenta el sábado 23 de noviembre en el Coca-Cola Flow Fest de la Ciudad de México, junto a J Balvin, Ozuna, Anuel, Sech, C. Tangana, y muchos más.

VICE: ¿Qué artista nuevo de reggaetón es el que más admiras o te emociona hoy?

Uzielito: Daddy Yankee es el de ley, pero ahorita Bad Bunny.

