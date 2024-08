Matías Aguayo provoca una tempestad percusiva junto a Mujaji The Rain en su nuevo EP

Luego de tres largos años de ausencia, el papá loco vuelve a casa: Matías Aguayo, el científico más querido de la electrónica latinoamericana regresa a Cómeme, su laboratorio y centro de experimentaciones sónicas, para presentar Rain, otro jugoso EP en compañía de la actriz, DJ y cantante sudafricana Ayanda Seoka aka Mujaji The Rain.

Grabado enteramente en Johannesburgo, ciudad desde donde la célebre Radio Cómeme ha transmitido emisiones de la mano de leyendas locales como Felix Laband, Faka, RudeBoyz y Mpumelelo Mkatha de la banda BLK JKS, Rain nos sumerge en una tempestad percusiva provocada por las vocales sinuosas de esta semidiosa africana. Solo basta sentir las gotas estásicas que caen durante “Serious”, trayendo consigo profundos y sensuales pensamientos incubados durante la noche, claves para no querer abandonar nunca esa oscura y húmeda pista de baile.

Videos by VICE

“Tanto a Mujaji The Rain como a mí nos gusta inventar personajes, y en “Serious” ella se convierte en una chica que entre éxtasis y delirio al fin de una fiesta insiste en que –en serio– ya no quiere esperar más… “I don’t wanna wait, I don’t wanna, I don’t wanna – I’m so serious”, cuenta don Matías.

Escrito en una métrica de 6/8, Rain cuenta con dos tracks originales, un peligroso mix pensado para el club y dos versiones instrumentales. Si quieres saber a qué suena esta excursión tórrida hecha por Matías Aguayo y Mujaji The Rain en territorio sudafricano, escucha “Serious” a continuación:

