Matt Ryan culpa a excoordinador ofensivo de los Falcons por la derrota en el Super Bowl LI

De acuerdo con las recientes confesiones de Matt Ryan acerca de su colapso en el último cuarto del Super Bowl LI, Kyle Shanahan, excoordinador ofensivo de los Falcons, intentó ponerse al tú por tú con Bill Belichick y terminó perdiendo. En pocas palabras, a Shanahan le ganó la «avaricia táctica».

En entrevista para la cadena CBS, Ryan detalló lo que sucedió en el último cuarto de su devastadora derrota ante los Patriots de Nueva Inglaterra.

«Kyle pudo haberse tomado menos tiempo para elegir las jugadas [a la ofensiva]. Mientras me estaba alineando, veía al reloj y debería haber escuchado su voz durante 16 segundos antes de que se cayera la transmisión. No tienes mucho tiempo para decir ‘Hay 16 segundos, no, no, no vamos a ejecutar esa jugada. Oigan, vamos a alinearnos y hacerlo de esta forma’».

«La formación del sistema de Kyle hizo que nos tomara más tiempo elegir las jugadas, y tuvimos que ajustar y cambiar más veces que con [el excoordinador] Dirk [Koetter]. No se puede salir con una formación como esa. Estamos hablando de que somos el equipo más agresivo en la liga».

Por fortuna para Ryan, Kyle Shanahan ya no forma parte del plantel de Atlanta, luego de ser contratado como entrenador en jefe de los 49ers de San Francisco. Pero si hay una lección que aprender de todo esto es la falta de colmillo del quarterback de los Falcons para improvisar al margen con tan poco tiempo y una ventaja de ocho puntos, y seis minutos en el reloj.