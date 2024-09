Matthew Herbert hizo la edición limitada de un disco en una tortilla

Matthew Herbert ha tenido durante mucho tiempo un poco de obsesión por la comida, la creación de discos como Plat Du Jour y One Pig tienen algunos samples que están relacionados con los alimentos. Incluso su álbum más famoso de 1998, Around The House, contiene samples bastante amplios de su cocina. El músico británico de electrónica, tomó este concepto concepto y lo llevó a un extremo bastante absurdo con una edición extremadamente limitada de un sencillo grabado en tortillas.

Este es el primero de una serie de » sonidos comestibles, » y no se harán sólo 12 copias, lo que podría significar que los valores de reventa serían ridículos (al menos que se hagan hongos).



La tecnología de grabado con ranuras láser se puso a prueba el año pasado en una tortilla, después de que alguien se inspiró en un vídeo viral de Youtube del registro falso de una tortilla. Sólo era cuestión de tiempo para que alguien lo usará para un lanzamiento comercial.

De acuerdo a Herbert, el disco puede «reproducirse en alta calidad, sin importar que sea delicioso.»

