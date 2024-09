Por qué la Fórmula 1 debería temer a Max Verstappen

Sigue a VICE Sports en Facebook para descubrir qué hay más allá del juego:

Como ya sabrás si sigues la Fórmula 1, hace dos fines de semana saltó una gran sorpresa en el circuito de Montmeló: un chaval de 18 años, medio imberbe y que apenas se había sacado el carné de conducir, ganó el Gran Premio de España. En su primera carrera en un monoplaza del top-3, el holandés Max Verstappen se llevó una espectacular victoria.

Sí, es cierto que a Verstappen se le alinearon los astros: Nico Rosberg y Lewis Hamilton no tuvieron mejor idea que matarse entre sí, de modo que el flamante nuevo piloto de la escudería Red Bull tuvo el camino abierto hacia la victoria. Sin embargo, convertirse en el conductor más joven en ganar un Gran Premio no es precisamente una cuestión baladí: ¿qué debemos esperar de alguien capaz de lograr un hito así?

Para empezar, la forma en la que Red Bull promocionó a Verstappen ya debería encender las alarmas. Degradar a un piloto como Daniil Kvyat, que apenas dos carreras atrás había alcanzado el podio, es un golpe brutal incluso para un mundo extravagante como el de la Fórmula 1. ¿Cómo puede interpretarse un gesto así de duro?

Todas las razones esgrimidas por Red Bull para explicar su decisión no parecieron más que excusas. Realmente, detrás de esta jugada parecía haber un solo motivo: dar alas al niño más prometedor del mundo del motor. Por decirlo en una palabra, Red Bull decidió prescindir de un gran piloto con el objetivo de favorecer a un genio en potencia.

Cuando te dan la mano y tú agarras el brazo

A menos que fueras vidente —cosa que no descartamos, ojo—, era difícil predecir que un crío que estrenaba monoplaza terminase ganando su primer Gran Premio en una escudería nueva para él. El triunfo, como decíamos, tuvo que ver con el suicidio inexplicable de Mercedes… y también, por supuesto, con la excelente apuesta de Red Bull en lo referente a los neumáticos.

Evidentemente, y como todos los grandes campeones, Verstappen también tuvo su dosis de fortuna. El holandés difícilmente habría ganado si no hubiese sido, además de la catástrofe de Hamilton y Rosberg en la primera vuelta, por la decisión de su compañero de equipo Daniel Ricciardo de detenerse en los boxes en la vuelta número 28.

Imagen vía EPA

Con Ricciardo y Sebastian Vettel embarcados en una guerra personal lejos de la cabeza de la carrera, a Verstappen solo le hizo falta superar a Kimi Räikkönen para llevarse el gato al agua. Kimi no fue capaz de provocar ningún fallo de su joven contrincante, así que Max sumó su primer gran triunfo.

«Fue como correr sobre una pista de hielo», declaró el joven holandés a propósito del desgaste de sus neumáticos, que aguantó durante 32 vueltas mientras el piloto más experimentado de la parrilla le pisaba los talones. La victoria de Verstappen fue sorprendente, pero no chocante como el triunfo de Pastor Maldonado en el propio circuito de Catalunya al volante de su Williams en 2012.

La hazaña de Verstappen no tiene precedentes… y no se convertirá en uno: la FIA, siempre atenta a que las excepciones no se conviertan en regla, ha cambiado sus criterios de edad en la F1 debido al holandés. Nadie podrá emular a Max en el futuro.



¿Y tiene algún punto débil?

¿Qué le falla a Verstappen a día de hoy? Teniendo en cuenta su extrema juventud, prácticamente nada. A lo sumo, lo que podríamos echarle en cara es su propensión natural a rechazar órdenes de equipo… y quizás también su falta de miedo, que le costó una buena castaña en su primer GP de Mónaco.

De momento, el holandés ha quemado todas las etapas de una manera formidable; Verstappen, de hecho, ha logrado que subir de los karts a la F1 parezca algo sencillo y natural. El problema quizás venga precisamente de aquí: que la F1 ha dado la primera victoria a este chavalín neerlandés demasiado pronto.

¿Qué será capaz de lograr Verstappen cuando cumpla, qué sé yo, los 21 años, es decir, la edad de Vettel cuando ganó su primer campeonato mundial? ¿Cuántos Grandes Premios habrá ganado para entonces?

Si Verstappen ya es una realidad a los 18 años, lo más probable es que su carrera a partir de ahora sea similar a una demolición constante de récords. Es precisamente por eso que la Fórmula 1 debería temerle: el mundo del motor acaba de crear un monstruo… y no queda claro que sepa cómo gestionar su dominio venidero.

El autor no es nada temible en Twitter, así que puedes seguirle sin peligro: @Motorsport_Ed