Mayweather propone a McGregor pelear con guantes de 8 onzas

Estamos a poco más de tres semanas de la pelea más innecesaria en la historia de los deportes de combate. Pero a pesar de su proximidad, todo indica que las aguas agitadas durante las cuatro conferencias de prensa se han calmado un poco; las notas que aparecían a cada hora en los portales de sitios deportivos resumiendo las payasadas e insultos prefabricados en cada cara a cara nos han dado un respiro. Lo que significa que la falta de relevancia momentánea es como veneno para dos personalidades que requieren la atención de los demás día a día.

Por ello, Mayweather rompió el «silencio» de estos últimos días publicando un mensaje que tocó durante la última rueda de prensa en Londres: enfrentarse al irlandés con guantes de 8 onzas.

Videos by VICE

«No crean lo que escuchan en los medios. No crean lo que escuchan en los blogs. Si no viene directamente de mí, entonces no es verdad. Le digo a McGregor, ‘Vamos a pelear con guantes de 8 onzas’. McGregor puede pelear con cualquier marca que prefiera o escoja. Pelearé con guantes Grant de 8 onzas. Estoy dispuesto a adaptarme a cualquier ventaja que necesité McGregor para sentirse cómodo en el ring. Vamos a darle a los fans del boxeo y MMA lo que quieren ver».

Originalmente, se acordó que ambos subirían al ring con guantes de 10 onzas, lo cual era una ventaja para Floyd porque los impactos suelen ser menos potentes para alguien como McGregor que ha peleado a lo largo de su carrera con guantes mucho menos pesados. No sabemos qué ocasionó que Mayweather cambiara de opinión a tres semanas de su esperado choque. De lo que estamos seguros es que el estadounidense no hace nada por complacer al público sin no hay dinero de por medio.

De concretarse el nuevo peso de los guantes, aquellos que creen que el irlandés puede dar la sorpresa el 26 de agosto en Las Vegas se sentirán aún más confiados de apostarle el doble al campeón de la UFC. Esperemos que no sean sus ahorros los que pongan en juego.