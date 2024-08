MC Sailor Fag: «Puto desviado es un insulto exagerado, yo no tengo pedos con ser hombre amanerado»

Barbones. Musculosos. Clones casi indistinguibles los unos de los otros, buscando «sólo similares» y «masc for masc» en las apps de ligue. De estos gays son de los que Sailor Fag se ríe, no porque existan, sino porque suelen descalificar a todos aquellos que no se ajustan a su deber ser, a su manera monolítica de experimentar la masculinidad. «Soy hombre y me gustan los hombres», «no afeminados» y «sólo discretos» son otras de las frases favoritas de los gays heteronormados, esos que hacen todo lo que está en sus manos para pasar desapercibidos, por encajar en un mundo que, irónicamente, claramente los rechaza.

Pero no sólo ellos son el blanco de las rimas ácidas de este rapero improvisado: también están los hombres heterosexuales, a quienes en sus letras retrata de manera caricaturizada, pero no por ello menos punzante. «Me dices ‘joto’, me dices ‘maricón’, pero bien que me decías que te diera un mamadón», dice en uno de los raps que rápidamente se han viralizado en redes sociales y han sido publicados en diversas páginas, incluso sin su consentimiento. Pero detrás del personaje de MC Sailor Fag está un estudiante de 22 años, Mángel Caravantes, oriundo de Hermosillo y que actualmente radica en Guadalajara. Platicamos con él para saber qué es lo que lo llevó a emprender esta cruzada musical en contra de los heteronormados y el binarismo.

Videos by VICE

Fotos cortesía de MC Sailor Fag.

VICE: ¿Cómo es que nació este personaje, MC Sailor Fag, el rapero que le tira duro a la heteronorma?

MC Sailor Fag: Empezó vía Twitter. Antes no lo usaba mucho, en realidad soy mucho más de usar Instagram porque, como estudio diseño de modas, ahí subía fotos de mis outfits. Pero ya después una amiga me alentó a usar Twitter y ahí empecé a dar mis puntos de vista, primero de forma más seria y luego ya fue agarrando todo un tono más chistoso. Y fue por esos comentarios que empecé a recibir mucho odio.

mc sailor fag rap para los heteros pic.twitter.com/iegHxb19tI — (-。-;) (@saiIorfag) August 21, 2017

¿Cómo empezó esta idea de hacer raps contra los hombres heterosexuales?

Primero empezó por mamada, jugando con un amigo, nos tirábamos mierda entre nosotros con nuestros raps, pero jugando. Ahí vi que tenía la habilidad porque mi rap triunfó. Luego se me ocurrió hacer un rap contra los heteros y ahí es donde vino el boom, porque es bien chistoso cómo los heteros de inmediato se sienten ofendidos con los chistes sobre ellos, cuando ellos hacen chistes de gays todo el tiempo. Lo que pasa es que están acostumbrados a ser el top de todo, a ser los bullies del internet y cuando los papeles cambian, se hacen los ofendidos.

¿Y el rap sobre los gays heteronormados?

Ese fue muy chistoso, porque me trajo mucho hate en redes pero también mucho apoyo. Creo que es porque todos están acostumbrados a la idea de que lo masculino es lo mejor y si eres femenino, entonces estás mal. Ya era hora de que alguien dijera algo al respecto.

https://twitter.com/saiIorfag/status/917238794537046016

¿Cómo lidias con todo ese hate?

Pues creo que todos los que se molestaron y me comenzaron a atacar por mis rimas es porque el chaleco les quedó muy bien. A la gente le molesta sentirse aludida, aunque sea a través del humor.

¿Cómo te enteraste que te habías vuelto viral?

Gracias a que me avisaron varios amigos, me di cuenta de que habían tomado los videos que yo subí a Twitter y los postearon en diferentes páginas de Facebook sin mi permiso.

¿Y por qué no los subes tú directo a Facebook?

No me gusta mucho usar Facebook. Lo que sí quiero empezar es mi canal de Youtube, pero no lo he empezado nada más por huevón. A eso sí le tengo ganas, porque cuando se empezó a hacer famoso mi rap contra los heteros una chava me dijo que me echaba la mano para hacer un video musical, pero no hemos podido porque ambos estamos en la escuela. Estoy en quinto semestre de diseño de modas.

Como estudiante de diseño de modas, ¿a qué prejuicios te enfrentas por parte de los heteros o por parte de los mismos gays?

Pues ya desde que estudias diseño de modas te ven como un cliché, como si ya por dedicarte a esto de inmediato quisieras ser estilista y arreglar a las «grandes estrellas» de Televisa y así. Sobre todo en Twitter, cuando se enteran que me dedico a esto, me dicen cosas como «ah, entonces quieres diseñar para Galilea Montijo». Y yo pues mejor sólo les digo «ah, sí».

¿Cómo se vive el ambiente gay en Guadalajara, donde actualmente vives? ¿Has sido víctima de discriminación por tu apariencia?

Sí está intenso. Nunca ha llegado hasta la violencia física, pero todos los días cuando voy por la calle, además de que se me quedan viendo por la manera en cómo me visto, siempre me gritan cosas como «puto» o «joto». Pero es algo a lo que ya me acostumbré y la verdad me vale verga. En Guadalajara hay muchos gays que no quieren que se les vea la homosexualidad, que prefieren tener su identidad súper resguardada. Por eso es que no me gustan los antros gays. A todos les gusta andar todos recatados. Sólo te vistes diferente o empiezas a bailar y de inmediato se te quedan viendo, juzgando, y los ves hablar de ti. Ahora que lo pienso, ya no le tomo importancia, porque como te dije, en mi caso no ha llegado a la violencia física. Me pasa tanto que ya hasta me acostumbré. Sé que no es lo ideal que uno se acostumbre a esas cosas, pero de tanto que me ha ocurrido, pues ya: me vale verga. Vas agarrando callo de tanto que te tratan así.

Regresemos a tus raps: ¿cuáles son tus estrofas favoritas o las que crees que han causado más revuelo o molestia?

Respecto a eso te tengo que contar algo: ahorita mi nickname en Twitter es «Puto desviado» porque la vez que subí mi rap de los heteros, uno se ofendió y me contestó «pinche puto desviado, te vas a morir de SIDA». Eso en vez de ofenderme me dio risa y dije: «ah, jalo», y lo agarré como nickname. Por eso ahora le agregué a mi rap de heteros esta estrofa:

Puto desviado

Es un insulto exagerado,

Yo no tengo pedos

Con ser hombre amanerado

Y del rap de gays heteronormados, mi parte favorita es:

Me dices «inventada»,

«Pinche jota», «exagerada»,

Me vale mucha verga

Pues así soy adorada

Todos esos son insultos que me han dicho, pero equis. Me da mucha risa cómo usan el «inventada» como un insulto cuando ven algo que se sale de lo normal. Yo no conocía esa palabra hasta que empezaron a ofenderme con ella. Y luego pensé: «qué, ¿debería sentirme agredido por eso?» Si la gente ve mis outfits o mis maquillajes y creen que es sólo por llamar la atención, pues muy su pedo.

¿Y con tu familia, cómo toman que salgas a la calle con esos outfits o maquillado?

Pues bien, pero porque llevamos una relación a distancia. Cuando vivía en Hermosillo sí les hacía ruido ver que luego compraba prendas de mujer, ya por eso asumían que quería convertirme en una. Mi mamá por ejemplo me decía: «o sea, sí está bien que seas gay, ¿pero por qué no eres más masculino?» Pero pues es lo que me gusta y cómo me siento cómodo. Igual cuando los visito me visto un poco más relax: no para disfrazarme ni reprimirme, pero también para no hacerlos sentir tan incómodos. Entiendo que son de una generación diferente.

¿Sientes que de alguna manera te está tocando reeducar a tus padres?

Pues suena mamón, pero sí. Cada que ellos me critican la ropa yo no me quedo callado y les digo que por qué una prenda ha de tener género o por qué no usar algo con lo que yo me siento cómodo. Y entiendo también que su pensamiento no va a cambiar de la noche a la mañana porque así fueron educados, pero sé que de todo lo que les digo algo se les ha de quedar.

¿Qué sigue después de tus dos raps virales? ¿Piensas hacer videos, abrir tu canal? ¡Queremos más de MC Sailor Fag!

Sí, ya estoy creando unas nuevas letras. Estoy haciendo un rap para los «feministos». Y de momento seguir subiendo raps a Twitter nada más con mi celular así por mamada, pero ya que tenga mi canal sí me gustaría crear algo más profesional para mis raps: algo que además de que sea divertido escucharlo, también que sea divertido verlo.

Si quieren seguir a MC Sailor Fag, escuchar sus raps, checar sus diseños o decirle lo que piensan de sus letras, pueden checar sus redes sociales:

Twitter: @SailorFag

Instagram: @SailorFag

Fanpage: fb.com/TIEMESTORE



@PaveloRockstar