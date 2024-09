McDonald’s ha accedido a no comprar bacalao del Ártico

Un área del doble de tamaño de Francia se está derritiendo en el Ártico. Si bien eso son malas noticias para nosotros los humanos, son buenas noticias para el bacalao, que ahora tiene mucho más espacio para nadar y estar alegre en las aguas más primitivas y vírgenes de la tierra.

Entonces, ¿esto significa que hay más pescado para tu Fish-Filet de McDonald’s? No exactamente.

En un acuerdo «histórico» según Greenpeace, McDonald’s ha accedido a no comprar bacalao de las zonas del Ártico que alguna vez estuvieron cubiertas de hielo y ahora se están derritiendo. El acuerdo para no comprar pescado de esta zona también fue firmado por los proveedores mundiales de mariscos y algunos de los gigantes distribuidores de comida ingleses como Tesco, Sainsbury’s y Marks and Spencer, informa AFP.

«Esto es grande», Greenpeace dijo en su sitio web. «Nunca antes una industria ha apoyado la protección del Ártico». La organización ambiental continuó alabando a los gigantes de la industria alimenticia por tomar una postura tan progresista.

«Estamos siendo testigos de un momento verdaderamente importante cuando las marcas globales en la industria pesquera empiezan a decir ‘no’ a la destrucción del Ártico y cuando están de acuerdo en evitar que las flotas pesqueras expandan la búsqueda de bacalao en zonas sensibles y antes cubiertas de hielo en una región del doble de tamaño de Francia».

Giles Bolton, director de distribución de Tesco, le dijo a AFP que la decisión tomada tenía sentido empresarial para la compañía. «Nuestros clientes nos dicen que es importante poder asegurarse de que el pescado de nuestros estantes haya sido cazado sin dañar el ambiente oceánico, y este acuerdo emblemático significa que la vida marina vulnerable en las aguas de Barents y Noruega estarán protegidas».

El acuerdo actual frena la expansión de la pesca de bacalao, pero también el uso redes pesadas para raspar la vida marina del fondo del mar, conocido como «pesca de arrastre», del Ártico, una zona donde casi 800 mil toneladas de bacalao son pescados cada año.

«Este es un acuerdo histórico que reúne a los personajes principales de la pesca de bacalao en el mar de Barents y de Noruega», dijo Frida Bengtsson, una especialista en medio ambiente marino de Greenpeace. «En ausencia de protección legal seria para las aguas heladas del mar nórdico de Barents, este es un paso sin precedentes de la industria alimentaria de mariscos».

