“Me alargaría el pene”: Le preguntamos a hombres qué cirugías se harían

Imagina que toda la vida te han bulleado, rechazado y hasta te han inventado apodos por tu apariencia. Si estuviera al alcance de tu mano, ¿te darías una “manita de gato” para cambiar tu apariencia? Actualmente esto es más común de lo que se piensa: México es el segundo lugar donde más se practican las cirugías estéticas —sólo después de Estados Unidos— según números que reporta la Sociedad Americana de Cirugías Plásticas Estéticas de EUA. De estas cirugías, un 35% son realizadas a hombres, quienes deciden que pasar por el quirófano es una buena opción para mejorar su apariencia.

Hicimos un breve sondeo a hombres y ellos nos contestaron qué se operarían y por qué, lee sus respuestas abajo.

Edward, 28

“Me alargaría el pene, por el bullying y el rechazo”.

He pensado en alargarme el pito, sobre todo por las veces que dicen “los activos pitochico deberían morirse”. Me ha pasado también que todo va fluyendo bien en Grindr y al mandar la foto te bloquean o te hacen insultos sobre tener un “clítoris gigante”. Recuerdo alguna vez un vato de quien me enamoré profundamente y me bateó sólo por eso. Por fortuna me encontré un novio que me ama como soy y me enseñó que no todo es un cacho de carne, pero si pudiera, sí me operaba”.

Alejandro, 26

“Me operaría los párpados, me decían que era una bolita de popó”.

Me operaría los párpados, los tengo caídos. Desde niño nunca me han gustado, siempre me han hecho parecer mayor. En la primaria fui gordito —lo sigo estando— y si bien me iba, me decían que tenía cara de bola; otros más crueles decían que era una bolita de popó porque estaba gordito por todos lados, hasta de la cara. En la secundaria cuando “di el estirón” creí que se solucionaría, pero no, mis párpados siguieron así. Actualmente hay quien dice que tengo ojos bonitos pero bueno, pienso que no es lo mismo a tener una mirada expresiva que ojos bonitos.

Lalo, 26

“Me haría una lipo HD, pues en mi profesión el físico sí importa”.

Soy estudiante de danza clásica. Entre que mi metabolismo no es el mismo —por la edad— y mis malos hábitos alimenticios, mi cuerpo tomó una forma que no va dentro de los parámetros requeridos para mi carrera . Sí me gustaría darme una ayudadita, por lo que me haría una lipo HD. Sé que el talento tiene que ver más que un aspecto físico, pero en esta profesión el físico sí importa‬.

Raúl, 37

“Quiero operarme los ojos para parecer oriental”.

Me encanta la fisonomía oriental —a diferencia de la mayoría de las personas que conozco, yo sí puedo diferenciar rasgos chinos, japoneses, coreanos, vietnamitas, hongkoneses, etc.— Me encantan la forma de sus rostros y sus ojos rasgados, para mí son la cosa más hermosa que puede haber. ¡Y pues qué mejor que tenerlos así!

Abraham, 28

“La forma de mi nariz es muy irregular”.

Visualmente se puede apreciar mucho la falta de simetría en la parte central de mi rostro, debido al desvío de mi tabique, así como una deposición adiposa endurecida en una de las “alas” de mi nariz —pabellón nasal, creo que se llama— a causa de un fuerte golpe en mi niñez: me caí de unas escaleras como a los 6 años y me di un golpe muy fuerte en el rostro. No tengo nada en contra del tamaño de mi nariz, sólo es la cuestión estética de la forma irregular que me encantaría corregir.

Tonatiuh, 27

“Una lipo aumentaría mis posibilidades laborales”.

Aunque hago ejercicio, batallo mucho para adelgazar y llegar al punto “fit”, siempre he querido un cuerpo muy marcado y no lo consigo por más que entreno. Hace tiempo lo tuve cuando fui gimnasta, pero ya no he podido regresar a él. Sería como empezar a escribir en un cuaderno en blanco. Creo que hacerme una lipo HD incrementaría mis oportunidades laborales como tripulante aéreo. También me haría la nariz otra vez; ya la había hecho pero tuve un accidente hace pocos días después de la cirugía y los resultados se modificaron.‬

Rubén, 30

“Quiero alargarme los huesos para ser más alto”.

Yo quisiera someterme a una cirugía de alargamiento óseo en las piernas. Es una intervención para aumentar tu estatura unos cuantos centímetros más; soy muy chaparro (mido 1.72) en comparación con los hombres de mi familia, los cuales miden 1.85 en promedio.

Aunque habrá quién diga que arreglarse algo es inconformidad con uno mismo, también es cierto que, como dirían los Fangoria, “hay mucho aún por mejorar”. Y si seguimos citando a personajes españoles, ahí tenemos también a La Agrado, personaje de Almodóvar, quien después de hacer una letanía de todas sus cirugías estéticas en Todo sobre mi madre, remató su monólogo con “porque una es más auténtica cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma”. O de sí mismo. ¿Qué no?

