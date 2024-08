«Me cogí a dos de sus mejores amigos»: ¿Qué es lo más terrible que le has hecho a tu ex?

Una de las cosas más difíciles es poder quedar «bien» o en buenos términos con una ex pareja. Personalmente admiro con toda mi alma quienes quedan siendo «amigos» en Facebook, se dan likes y de vez en cuando salen a comer juntos «para recordar viejos tiempos». Mis relaciones, cuando terminan, acaban mal. No hay una especie de punto medio, siempre terminan con insultos y bloqueadas de redes sociales. Sí, quizás es mi culpa.

Terminar mal en una relación hace que nuestras ganas y sed de venganza sean gigantes, y quizás pasemos horas pensando en alguna para poder sentirnos bien y poder dormir en paz. El desamor nos nubla la razón, nos desespera, se apodera de nuestro cuerpo, cerebro y puede sentirse como una quemazón en la piel que no aliviará hasta que hagamos algo al respecto. Al menos así lo he sentido yo.

Hay otra cara de la moneda, y no tienes que necesariamente terminar una relación para hacerle cosas terribles a tu pareja —próxima ex—. En algún momento (por celos, o lo que sea) terminamos tomando decisiones que arruinan la relación. Hay momentos en donde nuestro sentido común se va a la mierda y la cagamos terriblemente.

Cuando tenía 18 años tuve mi primera novia. Estuve perdidamente enamorado por mucho tiempo porque fue mi primer amor. No me juzguen. Ya cuando me dijo que sentía que era mejor tronar —como todas en mi vida, lamentablemente—, entré en una época de desesperación y sentía que el mundo se me acaba. Pensé que estaba en algo con otro imbécil y recuerdo que una vez ella se conectó a su Facebook desde mi laptop, dejando su clave guardada. En resumen: me conecté a su Facebook y a cualquier chico que le había hablado recientemente le dije que la dejara en paz. Nunca pensé que iba a contar esto, pero bueno. Ya valió.

Sé que el desamor, la desconfianza, el alcohol y la inseguridad ha hecho a muchos humanos hacer cosas de las cuales se arrepienten hoy en día, así que le pregunté a varias personas sobre lo peor que le han hecho a una ex pareja.

CHOQUÉ EL AUTO DE MI EX DOS VECES

Pues una vez, mi novia se dirigía a casa de una de sus amigas y saliendo del fraccionamiento en Desierto de los Leones (que solo tenía una salida) estuve esperando a mi ex en mi coche y la seguí hasta Polanco. Cuando estaba en el semáforo que entra a Polanco por el Periférico, la choqué leve, pero como vi que no había sido tanto el daño, puse el auto en reversa y la choqué otra vez, y aquí sí. Ella se bajó en medio de la calle y tocó mi vidrio muchísimas veces gritándome un chingo de cosas, pero yo no lo bajé, hice como si no existiera.

Cuando se alejó del auto, me fui y la dejé sola con su auto chocado, bien culero. Luego me arrepentí un poco y le escribí un correo diciéndole que no había sido adrede.

—Manuel, 28 años.

LE DI SEXO ORAL AL MEJOR AMIGO DE MI NOVIO

Peleé con mi novio y fui a una fiesta donde estaban todos los amigos de mi ex, menos él. Y bueno, había un chico que siempre me había cagado, mi ex novio lo sabía, entonces quizás eso hacía más divertido todo. Estaba muy borracha y este chico en realidad no es feo. Me empezó a tirar el pedo, yo a él y tomó mi mano mientras todos los amigos de mi ex lo veían.

Me acompañó a mi casa, tomados de la mano y pues nos despedimos. En mi casa estaba una amiga que me dijo: «ya atáscatelo». Entonces salí corriendo una cuadra para buscarlo y le dije «hey, ven». Nos empezamos a besar y entramos a mi recámara, pero cuando se quitó la playera me dio muchísimo repele y decidí solamente chupársela porque estaba muy intenso.

Ya al otro día me dijo que quería intentar algo conmigo y que «teníamos que hacer algo con esa persona que queremos mucho y tenemos en común «, o sea mi novio. Obviamente le dejé de responder y le dije que fue un grave error. Al final, corté con mi novio y tampoco hablé más con su amigo. Los dos terminaron odiándome.

—Silvia, 27 años.

TUVE UNA RELACIÓN PARALELA DURANTE DOS AÑOS

Conocí a otra chava en un momento en que las cosas con mi ex no estaban nada bien y tuvimos un romance que duró varios meses. Mi ex novia medio sospechaba, pero me dejé llevar y seguí con la nueva chica porque me gustaba un chingo. Pasaba y pasaba el tiempo, y yo no quería dejar a mi nuevo amor, pero mi ex aún me importaba bastante y no quería dejarla sola.

Iba a casa de las dos, conocí a la familia de ambas y hasta almorzaba con ellas. En el momento no me di cuenta de lo que estaba haciendo, el tiempo pasó muy rápido y ya hasta me había acostumbrado a las dos. En algunos momentos se dieron cuenta, pero nunca terminaba con ninguna de las dos y ya al final me hice medio adicto a estar con dos chavas, ya que lo que no me gustaba de una sí me gustaba de otra y así.

Al final fue terrible, ya que en verdad me enamoré de ambas y eso hizo que terminara sin ninguna. Todo salió mal, y bueno, no lo recomiendo. Además de que las hice sufrir mucho.

—Néstor, 30 años.

ME COGÍ A DOS DE LOS MEJORES AMIGOS DE MI EX NOVIO

Después de una relación tóxica de unos ocho años al estilo Sid & Nancy (que afortunadamente terminó), debo confesar que ya cuando estábamos en las últimas de nuestra relación, lo peor que le hice a mi ex novio fue haberme cogido a un par de sus «mejores amigos». De esos que siempre me tiraban la onda en la peda a escondidas, y aunque la neta de buenas a primeras no me latía la idea —estaba muy enamorada—, ya poco tiempo después en modo despecho hice muchas pendejadas. Lo peor de todo fue cuando sus amigos y yo tuvimos que fingir que nada había sucedido y guardar ese tipo de secretos.



Años después, alguno de sus amigos no pudo más y le tuvo que confesar a mi ex que cogimos. Aunque claro, victimizándose y echándome toda la culpa de lo que sucedió. Mi ex me odió cabrón por años, pero no hace mucho limamos asperezas y cada quién con su vida.

Me costó mucho trabajo perdonarme ya que no me late hacer chingaderas ni arruinar amistades, pero al final entendí que en ese tipo de ecuaciones todas las partes son igual de culpables, y en este caso creo que no fue la excepción.

—Ale, 27 años.

ME COGÍ AL HERMANO DE MI NOVIO Y ME HICE SU NOVIA

Recuerdo que estaba en la prepa y desde que entré había un chico mayor que me mamaba. Poco tiempo después me di cuenta que su hermano iba en mi salón y aunque se parecían mucho, no estaba tan guapo. Me hice su amiga, pero con la única misión de llegar a su hermano.

Sin embargo, tuve que llegar más allá para lograr ligarme a su hermano, así que lo hice mi novio para lograr acercarme más a mi objetivo, ¡y funcionó!

Me invitaba a su casa a comer, jugábamos videojuegos y por suerte su hermano siempre estaba ahí leyendo o jugando con su balón de americano. Cada vez que lo veía babeaba por él y lo invitaba a jugar con nosotros pero él se negaba. Por suerte no tardó mucho en unirse a las retas de Mortal Kombat.

Un día mi novio tuvo que salir un momento a comprar algo y le tomó más tiempo de lo que él esperaba. Así que pensé que esta era la oportunidad perfecta para acercarme más y más a su hermano. Hablamos un chingo, muchas horas y gracias a eso él comenzó a buscarme más y más. Gracias a todo lo que hablamos ese día, su hermano decidió regalarme un chocolate y me dijo «deja a mi hermano y sé mi novia». Así que, en resumen, cogí con el hermano de mi novio y me convertí en su novia.

—Ruth, 26 años.

Puedes seguir a Diego en Instagram