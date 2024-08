No sé si mi relación sobrevivirá después del confinamiento

Era una noche lluviosa de febrero de 2020, y yo estaba llegando tarde a nuestra primera cita. Le compartí mi ubicación para que viera que ya estaba en el Uber y que no lo dejaría plantado. Me envió una foto de una cerveza y una copa de vino tinto acompañada de un emoji de pulgar hacia arriba. Llegué al bar, me disculpé por mi retraso y luego me enamoré perdidamente de él.

Resulta que él sintió lo mismo. Después de una primera cita que duró todo un fin de semana, pasamos tanto tiempo juntos como pudimos. A estas alturas, la pandemia parecía algo lejano y, como la mayoría de las parejas nuevas, nos sentíamos intocables. Nada podría separarnos, sobre todo después de una semana de aislarnos juntos a principios de marzo porque teníamos síntomas parecidos a los de la gripe. Luego vino el confinamiento.

De repente, ambos vivíamos solos, en diferentes ciudades, y no podíamos viajar. Después de dos semanas de pasar horas en Zoom todos los días, de hacer días de Netflix y WhatsApp (creo que llegamos a hablar durante cuatro horas al menos dos veces), se mudó a mi apartamento y desocupó su casa temporalmente.

Conforme nos vamos acercando a nuestro primer aniversario, no podemos negar que hemos ido muy rápido: estoy vendiendo mi departamento y me mudé a su (ahora nuestra) casa de forma permanente. Pero con nuestro actual estilo de vida lleno de restricciones, me pregunto si nuestra relación fluirá cuando volvamos a la normalidad.

Sé que no soy la única que está preocupada por cómo será su relación cuando termine el encierro. Anna, de 22 años, comenzó una relación en febrero de 2020 con un amigo de la universidad, pero regresó a casa de sus padres en marzo. Un año después, no sabe cómo definir su relación.

“No hemos hablado para definir si estamos ‘juntos’, si somos ‘oficiales’ o ‘exclusivos’. Lo somos por necesidad, pero no sé si seguiríamos con esto después de todo. Supongo que en otras circunstancias eso podría haber evolucionado de forma natural porque podríamos haber salido con otros y elegido estar juntos, pero parece que nos volvimos exclusivos por default y no por elección. No estoy segura de si realmente le gustaría estar conmigo. Sé que podría preguntarle, pero si me dijera que no, ¡terminaría con algo que me está ayudando a sobrellevar el encierro!”.

Por el contrario, Alma, de 30 años, ya quiere que se acabe el confinamiento para poder salir como se debe con su nueva pareja. “Nos conocimos en Tinder hace tres años, pero terminamos rompiendo después de unos seis meses. ¡Luego nos volvimos a conectar en agosto y no nos hemos vuelto a soltar! Nos mudamos juntos y hemos tratado de tener citas dentro de lo posible. Después del encierro, creo que nuestra relación cambiará para mejor porque habrá más actividades para hacer juntos, y también estaremos menos uno encima del otro porque saldremos a trabajar”.

Rose, de 33 años, conoció a su pareja durante el primer confinamiento y decidieron apoyarse mutuamente. Cuando termine el encierro, espera poder tener esas primeras experiencias de relación que se perdió.

“Somos muy afortunados porque los dos vivimos solos, así que no hemos tenido que mudarnos juntos. Durante los confinamientos, hemos pasado cada vez más tiempo juntos. De muchas formas, hemos acelerado enormemente el avance de nuestra relación. Creo que lo más importante será el hecho de que podamos hacer algunas de las cosas que nos hemos perdido en la primera etapa de la relación. Hemos podido salir a comer entre encierros, o visitar algún museo e ir al cine una o dos veces, además de ver a algunos amigos, pero estaría bien poder ir a un bar con sus amigos o viceversa. Tengo muchas ganas de conocer a algunos de sus familiares que viven en el extranjero. Creo que el confinamiento nos ha dado mucho tiempo y espacio para construir una base realmente sólida”.

Hablé con la Dra. Jacqui Gabb, directora de relaciones en la aplicación de citas Paired y profesora de sociología e intimidad, sobre por qué muchas relaciones han avanzado muy rápido durante el confinamiento y qué podemos esperar que cambie cuando el mundo vuelva a la normalidad.

“El confinamiento ha alterado el ritmo y las rutinas que normalmente estructuran nuestras vidas y los criterios con los que nos medimos”, dice. “Hemos cambiado nuestras perspectivas sobre lo que puede ser ‘normal’ y cómo podríamos comportarnos normalmente al comenzar una relación. Si existe la posibilidad de que una relación funcione con las restricciones actuales del confinamiento —más allá de salir a caminar al parque— dejarnos llevar puede parecer lo más obvio”.

“Cuando nuestra rutina regrese a la normalidad, nuestras relaciones deberán ajustarse, y rápidamente. Puede ser que te haya ido de maravilla lo de quedarte en casa viendo series y que hayas disfrutado de la felicidad doméstica, pero aún está por verse si tu relación prosperará cuando regreses al trabajo y empieces a socializar otra vez con tus amigos y familiares”.

“Las parejas deben estar preparadas para comprometerse. Salir del encierro puede plantear muchos desafíos personales, así como los experimentados por la pareja, así que trata de ser flexible y escucha a tu pareja. Haz planes que sean realistas. Si como pareja tienen planes fantasiosos como viajar por todo el mundo, es probable que se lleven un gran decepción. Aprecien el tiempo que pasan juntos, incluídos los retos y todo”.

Cualquier gran cambio en nuestras vidas puede afectar una relación, pero para medir si hay una buena conexión no solo tienes que tomar en cuenta cómo pasan la tormeta, sino cómo coexisten durante la calma. No tengo ninguna duda de que el regreso a la normalidad significará un cambio radical para todos los que empezaron una relación seria en 2020, incluyéndome. No todas las relaciones sobrevivirán, pero debo admitir que me siento optimista con la mía. Después de todo, si pudimos pasar 12 meses viviendo y trabajando juntos en un espacio pequeño, nuestra relación solo mejorará cuando podamos pasar tiempo separados.

En lo personal, muero porque él pueda ir a un concierto con sus amigos, escuchar música que yo no soporto y pasar el mejor momento de su vida, mientras yo disfruto de una noche sola.

