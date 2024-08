Catamos ‘carne’ vegana para que tú no tengas que hacerlo

Artículo publicado por VICE México.

En un intento por comprender de manera más cabal y completa a lo que se someten los veganos con tal de tener una coherencia ética, existencial o dietética con el mundo que los rodea, probamos carne vegana.

La cata que hicimos —con varios voluntarios de la oficina de VICE México— consistió en preparar, tal cual, “carne” vegana. Lejos de arruinar los resultados, la única referencia que necesitan saber sobre los experimentados catadores, algunos también participantes en la cata de bebidas millenial o la cata de tragos del centro de la CDMX es que ninguno es vegano. Su juicio, por tanto, es imparcial y libre de cualquier sesgo posible, excepto más que aquél brindado por sus sentidos culinarios: la vista, el gusto y el tacto oral.

En total, pudimos conseguir seis “carnes”: bistecs de soya, milanesas de lenteja, hamburguesas de frijol, deditos de no-pescado (así es el nombre del producto), carne molida vegetariana (no es claro de qué estaba compuesta) y chorizo de granos. Se le pidió a cada uno de los catadores que mencionen su pensamiento sobre la textura, el sabor, la presentación y, finalmente, si lo comerían en su casa, calificando cada uno del 1 al 10.

Mira los resultados abajo.

Hamburguesa de frijol

Promedio de calificación: 7.5

Luis: 6.5

Considero que se puede elevar bastante con la preparación. Está buena pero es una hueva comerla, hay que masticarla muchísimo. Está rica de sabor, definitivamente no sabe a carne, pero sí a frijoles. La verdad es que no me encanta para nada la textura y, bueno, la presentación es de una hamburguesa común y corriente, nada sorprendente ahí. No la comería estando solo ni creo que la pediría en algún restaurante.

Javier: 8.0



La no-carne de la hamburguesa me parece que está algo seca, pero sí se parece a la carne de hamburguesa, tanto de sabor como apariencia. Si estuviera con el resto de los ingredientes de una hamburguesa sí podría pasar desapercibida. De verdad, no está nada mal.

Marycumbias: 7.0



Solamente sabe al pan, está chicloso y sin los condimentos apropiados, no se siente como si estuvieras comiendo una hamburguesa. La siento bastante sin chiste, la verdad, aunque no sabe feo.

Itza: 7.0

Sabe bien, normal. Me recuerda un poco a las que hace mi mamá con zanahoria, la textura sí es similar a la de carne y su apariencia sí es de carne molida. Sabe bien, pero tampoco es extraordinaria no creo que lo comería en mi casa.

Adrián: 9.0

Sabe a frijoles y me encanta. Altamente recomendable, me la comería en mi casa en cualquier buen día. Me mama la textura de hamburguesa y aunque no tiene condimentos sigue sabiendo bastante bien.

Chorizo de grano

Promedio de calificación: 6.8

Marycumbias: 5.0

No, no, no. Se nota que le pusieron chile y a eso sabe, pero no me gusto nada de nada, la textura está como llena de grumos y la apariencia hace que no te quieras acercar al platillo ni de chiste.

Javier: 8.5

Sabe bastante bien, la apariencia está bastante desalentadora pero me gustó bastante. Quizás hasta lo incluiría en una carnita asada o algo por el estilo. Incluso me gusta más que la hamburguesa, solamente pica un poco.

Javier, también conocido como Jay, probando el picadillo.

Itza: 6.0



Me recuerda al sabor de la barbacoa pero no se por qué. En cuanto a la presentación la verdad es que sí me parece horrible, ese color verde deja muchísimo que desear para probarla. No lo compraría.

Adrián: 6.0

En cuanto apariencia es el peor: no hay color, no se siente que haya sabor y me recuerda a cuando mi perro vomita sus croquetas. La realidad es que éste platillo pica y sabe culero, pica un chingo, la textura se parece un poco a la carne.

Luis: 8.5



Órale éste sí está bueno. De verdad está muy bueno, no sé a qué sabe, pero me gusta. También creo que está muy condimentado, como el chili, hasta podría decir que tiene un cierto dejo de carne. Definitivamente sí lo comería regularmente.

Picadillo de carne molida

Califiación promedio: 5.8

Adrián: 7.0

Parece más a chili que cualquier tipo de picadillo que yo haya probado, está bueno y sí, la textura se asemeja muchísimo a la del picadillo normal. Creo que sí podría comerlo en mi casa, pero también no está tan destacable.

Marycumbias: 5.0

Como casi todo lo demás, esto no me gusta. Se siente fatal y sabe como a paprika o algo así, pero lo chicloso lo hace bastante desagradable.

Javier: 8.0

Se parece mucho a lo que intenta imitar. Es igual sin chiste que el picadillo, de hecho en general no me gusta casi nada porque me parece muy simplón, pero creo que tampoco está terrible.

Luis: 5.0

Nada más de verlo ya sabes a qué sabrá, aunque la verdad no está mal de sabor. La presentación me parece igual de regular, se ve que es de los pocos platillos preparados pero algo no me termina de convencer, está equis, poco sorprendente.

Itza: 4.0



No sabe mal, está súper aguado, como una masa de picadillo sin la parte buena. Más que nada, sabe a semillas y me gusta menos que el pasado.

Bistecs de soya

Calificación promedio: 3, sin contar los anulados.

Adrián: 6.0

Este es el que se ve más culero de todos. Huele como a papa frita, pero creo que todos están exagerando, no está tan mal. Muy chicloso, textura suave, no me lo comería solo. De verdad no está tan mal.

Luis: 2.0



Esta cosa está rarísima. De presentación si parecen bistecs (lo prueba)… Híjole güey, la verdad es que esta madre sí está muy culera, inmamable, a la chingada. Esto no debería de existir, sabe como a pellejo, como a lo que menos que te gusta de la carne, a eso sabe. Está repinche.

Javier: Calificación anulada.

Su textura y apariencia son terribles, hay que decirlo desde el principio. Parece que está crudo, no sabe a nada, no lo compraría por mi cuenta y, hasta ahora es lo peor de todo. No es considerable para mí como comida, ni le quiero poner calificación.

Marycumbias analizando texturas.

Marycumbias: Calificación anulada.



Parece un hígado y, por favor, se los imploro no me hagan comer esto: huele mal, está feo y parece piel mal cortada. No quiero probarlo, se ve demasiado asqueroso.

Itza: 1.0

La apariencia de esto es similar al hígado, también sabe como hígado pero con muchos pellejos. No, no está rico, la verdad. No se me antojaría comprar nada de lo que he probado.

Deditos de no-pescado

Calificación promedio: 6.2

Luis: 6.5

No están mal, de aspecto agradable, pero genérico y en cuanto al sabor me recordaron a los tlacoyos de haba. Me gusta y destaco la textura, tal vez con un poco de mayonesa o algo por el estilo podrían funcionar mejor.

Javier: 7.5

Sin duda alguna no sabe a pescado, pero sabe rico. Me recuerda a algún tipo de bizcocho, incluso creo que lo podría consumir en mi vida diaria.

Marycumbias: 6.0

Está muy seco. No sabe a nada, de presentación no tiene color y le falta empanizado, y en términos prácticos el sabor es como masticar el vacío.

Adrián: 7.0

No huele a pescado y sabe a lo que se ve, es como pan de elote. Algo empanizado sin aceite y me lo comería solamente al final de quincena cuando ya no hay nada de nada que comer.

Itza: 4.0

No sabe a pescado, es como harina junta y frita. No tiene nada de especial y no lo compraría nunca.

Milanesas de lenteja

Calificación promedio:

Itza: 4.0

La consistencia es distinta, más dura, pero al final no se diferencia mucho de los bistecs que probé antes. Me recuerda al tlacoyo de frijol, pero con un sabor bastante menos agradable.

Javier: 6.0

Muy condimentado, es como masticar masa. No tiene sabor a milanesa pero puede ser mejorado, tal vez con un poco de salsa. Poco destacable pero no asqueroso como los bistecs.

Adrián: 1.0

Huele a cartón mojado y sí está bastante culero, me dieron ganas de llorar con probarlo, no me gustó absolutamente nada. Se me cerró la garganta, qué asco. No tengo muchos más comentarios, está terrible y no lo recomiendo.

Adrián analiza la milanesa.

Luis: 4.5

Se parece bastante a los bistecs, ese saborcito asqueroso que precisamente no me gustó nada. La presentación lo salva un poco porque sí parece una milanesa, pero el sabor lo baja muchísimo. No me gusta, innecesariamente condimentado.

Marycumbias: 8.0

Éste sí me gusta, entre todos es el que más destaco. Tampoco es como que es todo un manjar pero, a diferencia de los demás, tiene su propio sabor y no me hace tener ganas de vomitar, en una de esas hasta me lo comería en mi casa.

Sergio hace catas en su Instagram.