Me encantaría tener 75 años y decir ‘todo lo que hice es una mierda’: Albert Hammond Jr

Yo también quise ser un Stroke cuando tenía doce años, y a todas las chicas de mi escuela “Last Nite” les parecía la canción más perfecta de nuestras cortas vidas. Para la parte temprana de los dos miles no había música que lograra hacerte sentir más distinto que la de los Strokes. En serio. Volviendo al 2018, no logré ser un Strokes, y me gano la vida escribiendo textos como este; esperando que ustedes, mis queridos lectores, lo compartan obsesiva y compulsivamente para pagar mi renta y mis borracheras en bares hipster de los que me entero que existen scrolleando Instagram.

Albert Hammond Jr. es un Strokes, y además, tiene una carrera solista con la que puede levantarse por las mañanas, lavarse los dientes, mirarse al espejo y sentirse bien. Hammond Jr lleva diez años haciendo discos en solitario, adentrándose en una especie de segunda oportunidad luego de vencer a sus problemas con la cocaína, la ketamina y la heroína. Albert estrenó recientemente su nuevo LP Francis Trouble, y pudimos platicar con él en un hotel muy bonito de la colonia Condesa en CDMX, lleno de plantitas y tragos de colores servidos en vasos cortos por bartenders con un corte de barba demasiado bien cuidado. Albert es un chico elegantísimo, con zapatos limpios y brillantes que me pusieron nervioso. Llegó hacia el salón donde yo me escondía de la luz para sentarse a mi lado, quitarse sus gafas de sol y escuchar mis recomendaciones estúpidas de dónde debería comer en Ciudad de México. Porque claro: cuando no sepas cómo romper el hielo, habla de tacos de mariscos.

NOISEY: ¿Es real que el proceso de tu nuevo disco Francis Trouble “fue como revivir tu vida a través de los ojos de tu hermano gemelo nacido muerto”? Leí en algún lugar que dijiste esto.

Albert Hammond Jr: Estaba hablando de “Set to Attack” y, líricamente, me transportó a esos años de la adolescencia cuando crees algo —como cuando te enamoras o cuando encuentras una idea—, lo crees con tanta fuerza que es lo único que existe en el mundo. Me gusta mucho ese sentimiento triunfante de juventud cuando descubres por primera vez que ya no eres un niño. Pero no como un álbum completo. Hay mucho más en la música que es parte del trabajo. Es un trabajo divertido, pero sigue siendo trabajo cuando intentas descubrir melodías, ritmo, firmas de tiempo, sonidos, composición o estructura. . La idea de tener un gemelo, y de tener esta forma —como de un cómic— de dar a luz a un alter ego fue increíble.

“Set to Attack” es una gran canción. Pero de tanto que la he escuchado siento que hay algo de miedo en la canción, repites “Hold on” y “Don’t know what to do with you” varias veces. ¿Viene a partir del miedo?

Siento que recientemente pude verlo así y reírme un poco más. Siento que tardé mucho tiempo en encontrarme a mí mismo porque pasé gran parte de mi vida con miedo. Siento que lo digo mucho en este disco, como también en “Harder Harder Harder”. Vi a otras bandas en vivo mientras yo me quedé sentado en el limbo. Pero es algo divertido, nunca pierdes esa sensación de miedo, la superas y la conquistas, pero siempre la sientes. Cuando tengo que tocar una nueva canción para alguien, incluso si es alguien que conozco, todavía me pongo nervioso. Cuando empiezo a descifrar algo o a hacer algo nuevo, todavía me pongo nervioso. Es muy importante. Lo noté cuando hice un poco de actuación, y lo hice para saber que lo había hecho. Y al hacerlo, se abrió un mundo completamente nuevo en la música. Se me quitó el temor de ser yo mismo en el escenario después de eso. Siento que el miedo y el dolor y todos esos sentimientos son cosas importantes en la vida que te ayudan a medir las cosas por las que tienes que atravesar y las cosas que necesitas para relajarte.

Te da miedo tocar rolas nuevas aún. Esa no la veía venir. ¿Entonces te sorprendes aún con la recepción que tienen tus canciones?

Sí, pero las mayores sorpresas están en cómo te sorprendes de tu capacidad de entretener a una audiencia. Están las canciones y está el espectáculo. Hay significado detrás de las canciones, pero también hay espectáculo, y ahí es donde entra la diversión. Lo sabes tan bien que no estás pensando en su interpretación, estás dando un show. Viajar no quiere decir “una noche de viernes” en las grandes ciudades. A veces es martes o domingo y la gente tiene trabajo, así que empezamos antes; y podría hacer frío o llover; y la gente quería llegar hace dos semanas, pero ahora están confundidos de estar allí, pero eso se ha convertido en lo más divertido para mí.

Luego de escuchar tu disco, y sobre todo canciones como “Set To Attack”, me pregunté “¿por qué este tipo no saca single tras single en vez de un LP?”

Te diré por qué. Intenté hacerlo —tal vez una banda más grande podría hacerlo—, pero los medios de comunicación y la forma en que las personas reservan giras no funcionan para ello. Quizás Beyoncé puede lanzar una canción una vez al mes porque ella es su propia compañía. Pero nadie quiere hacer un reseña de un sencillo. Lancé un EP y me dijeron: “Bueno, nadie reseña un EP, solo álbumes”. Así que eso te da menos atención mediática, y con menos cobertura tienes menos conciertos, con menos conciertos las estaciones de radios no tocarán tus canciones tan seguido, y entonces todo este ciclo se derrumba. El sistema no es adecuado para ello.

Sin embargo, gran parte de la espera proviene de la preparación de las disqueras, y eso podría estar caduco. Terminas un disco, ¿por qué no solo lo sacas? Para mí no se trata de cómo funciona la primera semana [el disco], estoy más preocupado con el resultado un año más tarde. Si se vende bastante y seis meses después a nadie le importa, ¿entonces a quién le importa? Constantemente estoy tratando de resolver las cosas. Hoy estaba pensando en cómo la vida es sólo la administración de la química de tu cerebro: tu cerebro está liberando cosas en diferentes momentos que te hacen feliz o triste, o lo que sea y solo estás tratando de administrar lo que está sucediendo con lo que ven sus ojos. No lo sé.

¿Dónde estás ahora, mentalmente?

Siento que estaba en un buen momento, pero Momentary Madness y la gira me hicieron un mejor compositor. Me ayudó a crear esto. Es gracioso que ese disco esté en blanco y negro y que éste [Francis Trouble] sea muy colorido. Ese disco y la gira ayudaron a crear esta personalidad y supe que era donde quería ir cuando terminara ese ciclo. Creo que la parte más difícil de haber hecho tres álbumes y un EP antes de esto fue saber que yo no era lo que quería ser, y tener que presentarme delante de la gente. Estaba cerca, pero no estaba allí.

Hiciste una especie de terapia llamada Shadow Work, ¿cierto?

Sí, lo hice con mi terapeuta. Mi terapeuta era como un mentor para mí, una figura paterna. En tu vida creas dos lados para ti, creas otro lado sobre el que no puedes hablar y te quedas relegado en una esquina. Con el shadow work, debes visualizar tu sombra. Visualicé mi sombra como si fuera un niño al que no le prestaran atención y que se enfadara y que hiciera cosas fuera de lo común. Pasé un tiempo tratando de nutrirlo. Entiendo que todo esto suena descabellado. Entiendo por qué las personas usan drogas para tratar de crear porque te conectan a una parte de tu alma que es una oscuridad autoinfligida.

Bueno, yo uso drogas para disfrutar más el momento y lugar donde estoy. O sea, pienso que al estar en un concierto y estar con tu pareja, amigos o lo que sea, tomar alcohol o drogas elevan la experiencia a un nivel bien alto.

Pero esa parte ya existe dentro de ti, sólo es más difícil llegar allí. Cuando llegas a ese niño en la caja de arena con toda esa energía oscura, se vuelve más creativo. Lo he notado en mi trabajo más reciente, que en comparación con mi trabajo anterior es simplemente más creativo. El shadow work es ver tu ser completo, no sólo un lado de ti mismo. Es difícil porque enfrentas algunas cosas de ti que no quieres creer, pero creo que eso también es importante. Sin embargo, eso es lo maravilloso de ser humano; está bien ser falible. Duele al principio, pero está bien. Me ha ayudado a descubrir la curiosidad, que es algo así como la versión adulta de la inocencia.

Eres uno de los embajadores del rock de los dos miles, Albert. ¿Tienes alguna idea de dónde está el rock and roll ahora? A todo el mundo le gusta decir que está muerto.

La gente ha dicho que el rock and roll está muerto desde 2001.

Si, Gene Simmons lo dijo y fue un gran precursor de esta idea.

Por supuesto que él puede decirlo. Ha tenido una gran vida gracias al rock. Me encantaría tener 75 años, en mi mansión, y decir que todo lo que hice es una mierda. No lo sé. Quizás es diferente en cómo lo percibe en comparación con cómo lo percibió en su juventud. Ni siquiera sé si me importa, porque le dio mucho significado a mi vida y siento que una gran canción sigue siendo una gran canción. Seguramente en la cultura de masas, el DJ es más popular. Pero no creo que eso signifique que está muerto. Que sea raro es hermoso porque simplemente va a regresar. Creo que la gente lo echará de menos. Es lo que pensé cuando hice este disco, y es por eso que quería hacerlo tan visceral y con mucha guitarra. Al final, la gente lo echa de menos.

La idea del rock star definitivamente se ha ido, pero por muchas razones. Tal vez tenía que irse. Llegó a su límite. Realmente no se puede superar lo que se hizo en los años 80. Se llegó a un punto donde era demasiado. Casi da la vuelta; llegó a la escena independiente. Que nadie comprara tu disco era lo más cool del mundo.

Bueno, Simmons vende condones de Kiss.

Por eso.

A la gente le gusta lograr cosas para sentirse llena. Ya sabes. Sobre todo he visto que la primera excusa que dicen personas que estaban en una banda…

Ja já, aún estoy en esa banda.

Eso fue lo que quise decir. Pero mi lengua se enredó. Dame un chance. Ok. Cuando los miembros de una banda sacan material solista, dicen en la mayoría de los casos que es para “sentirse completos”. ¿Existe eso en tu cabeza?

Creo que hay diferentes caras en eso. Como persona, este álbum me ha hecho sentir muy completo. Logré ser el frontman que quería ser, logré tener las canciones que quería cuando comencé a tocar música, pero mi sueño siempre ha sido tocar en grandes lugares y cambiar el mundo a través de eso. Mis sueños son grandes. No veo el sentido de decir que es un sueño, en realidad. Siento que hay un lujo en las partes del mundo en las que vivimos donde podemos hacerlo. Tengo suerte de tener admiradores que me hayan permitido hacer eso. Mi sueño es bastante clásico en el sentido de que quiero tocar en lugares de gran tamaño y usar mi éxito para tratar de cambiar las cosas que siento que son negativas.

Ok, te haré esta última pregunta porque una amiga fan de tu banda, al saber que te iba a entrevistar, me dijo que te la hiciera o no me perdonaría. Así que si no te gusta la pregunta; es culpa de ella. ¿Hay algo que te cague que te pregunten sobre los Strokes? Tiene que haber un momento en que te aburra, creo.

No hay nada que sea realmente tan molesto. Creo que siempre ha sido difícil tratar de explicar por qué no hablo de ellos cuando estoy con mi material. Es algo muy amoroso. Los medios intentan separarnos, pero prefiero centrarme en las cosas que hacemos juntos. La gente siempre quiere la versión anterior de nosotros, pero creo que quieren que hablemos del tema por separado. Algún día lo haré; cuando pasen los años y ya no seamos una banda, con mucho gusto hablaré de ello. Pero hacerlo de esa manera cuando todavía estás viendo a todos y quieres que sea cierto, simplemente comienza a parecer extraño. Todo es conocido, y me alegra que la gente todavía esté tan interesada en nosotros.

