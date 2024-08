“Me excita un sonido fuerte”: hablamos con un fetichista de los pedos

Este texto fue publicado por VICE México.

En un libro publicado en el año 2009, Anil Aggrawawal habló de la existencia de 547 parafilias sexuales. Las parafilias son atracciones sexuales hacia objetos, situaciones o individuos atípicos. Leyendo la lista me atrajo mucho una parafilia: Eproctofilia. Consiste en sentir atracción sexual por el olor que generan los pedos. Mark. D. Griffiths, un tipo mucho más inteligente que yo, hizo el primer estudio académico sobre un caso de eproctofilia. Su nombre era “Brad”, una persona soltera de 22 años que vive en Illinois, EU. Pero, buscando en Facebook encontré una fan page de la eproctofilia y contacté a “Ariel”, el administrador de la página, y me habló de su fetiche por los pedos.

VICE: ¿Te excitas cuando escuchas un pedo de cualquier persona?

Ariel: Cuando una persona común se echa un pedo no siento nada. Para que de algún modo me excite o sienta un tipo de morbo, el pedo debe salir de alguien por quien me sienta atraído o me guste. Tampoco es cuestión que sea constante, sino más bien como cualquier práctica en la vida sexual.

¿Desde cuándo te diste cuenta que sentías excitación por los pedos de tu parejas amorosas?

Siento placer desde que era niño. Recuerdo que un día estaba en mi habitación jugando, llegó un tío, me puso el trasero en la cara y soltó un pedo enorme. Lloré porque no me gustó esa broma, pero con el tiempo pensé que me gustaría que lo hicieran de nuevo. Yo trataba que amigos del colegio lo hicieran. Me gustaba así como algo gracioso y demás, pero con el tiempo fantaseé con eso. Lo incorporé en mi vida, pero claro, es algo bien tabú por lo que no todo el mundo entra a esas fantasías. Las personas con mentalidad abierta sí, pero el morbo es cuando lo hacen de modo naturalizado sin que se lo pidas. Ahí fue donde se inició el gusto por esto, no fue con mis parejas. Es algo que me viene de niño.

¿Tus pedos te generan éxtasis? ¿O tienen que ser de otra persona?

Habitualmente no, salvo casos concretos en que los pedos suenen mucho o sean largos. La eproctofilia solo contempla el olor, pero eso no es del todo cierto, ya que también me excita mucho el sonido. Por lo tanto, si en algún momento por cualquier razón hice mucho ruido al pedorrearme pues sí, puede ser que me haya excitado. Pero han sido tres o cuatro veces en mi vida. Yo prefiero que sean obviamente de otra persona.

¿Cuándo fue la primera vez que practicaste esto sexualmente? ¿Cómo reaccionó tu pareja?

Me costó mucho tiempo decírselo a mi pareja porque me daba vergüenza, pero confié en que el tiempo va abriendo las mentes y las experiencias sexuales. Yo siempre recuerdo unas palabras que decía mi profesor de sexualidad en la universidad: “La sexualidad está en nuestra cabeza, y sin faltar el respeto a alguien, mientras todo sea acordado, es válido”. La mentalidad va cambiando con el tiempo, mi pareja era muy pedorro y me moría de vergüenza, pero un día estábamos un poco borrachos y se lo dije mientras cogíamos. Y bueno, se pedorreó y desde ahí ya se convirtió en algo usual.



¿Recuerdas algún pedo en específico que te haya excitado mucho? ¿Podrías describir la escena?

Sí, muchos. Por ejemplo: ayer quedé con un chico para tomar una cerveza y cuando caminábamos por la calle a solas (él sabe que me excitan los pedos) me dijo: “Con tu permiso”, y se echó tremendo pedo. Esa escena fue muy excitante.



¿Los pedos vaginales cuentan como pedos para excitarte?

Supongo que habrá personas a las que les gusta. Imagina que somos 7,500 millones de humanos, eso significa que hay mínimo 7,500 millones de fantasías. Pero soy homosexual, nunca he tenido contacto con vaginas.

¿Cómo sincronizas que tu pareja se eche pedos en pleno acto sexual? Ya que los pedos normalmente son espontáneos.

Para una persona pedorra, existen personas que lo hacen a voluntad como eructar. Yo he conocido un mundo a partir de esto, y existen personas que cada 15 minutos se echan uno. Si tienes una actividad sexual de más de una hora o treinta minutos, pues siempre cae alguno, otras veces no.

¿Entonces lo que te excita es el sonido más que el olor? ¿Cómo defines un buen pedo? ¿Qué debe tener un pedo para excitarte lo más posible?

Me excita un sonido fuerte y largo. Definiría un buen pedo como uno que haga mucho ruido, sea largo y no huela. En cuanto a la excitación, pues me excita pensar que la persona tiene dentro mucho aire que le incomoda, que ha estado un tiempo aguantando y ahora de repente lo expulsa. ¡Todo muy fuerte!

¿Cómo definirías la combinación perfecta para un gran pedo? ¿Qué comidas o bebidas dirías que son necesarias?

Si quiero que sean puro gas, pues supongo que con bebidas gaseosas. Es que a cada persona le funciona una cosa distinta.

¿Cuando te masturbas te pedorreas?

Alguna vez ha pasado, no es habitual. Pero no es nada desagradable.

¿Te han vuelto a poner el trasero en tu cara para pedorrearte?

Sí, claro. Algunas veces.

¿Y qué sientes? ¿Dejas la cara y nariz ahí?

No siento nada especial. Me da lo mismo tenerlo cerca que lejos, porque lo que quiero sentir es el sonido. Pero bueno, tenerlo en primer plano, en la nariz, no me gusta mucho ya que a veces el olor no me agrada.

¿Cuáles son los mejores tipos de pedos? Por ejemplo: personas grandes con trasero grande, o pequeñas con trasero pequeña.

Me gustan un poquito gorditos, con culo más o menos grandote. Que tengan un poco de barriga también.

¿Haz ido a algún doctor a hablarle de la eproctofilia?

No. Yo soy doctor en ciencias de la educación, y no considero que haya nada de negativo con mi fetiche. Soy muy cauteloso y respetuoso con esta temática. Del mismo modo entiendo que todo ser humano tiene alguna filia que imagina y con la que disfruta. Tengo amistades que se dedican al trabajo sexual y lo que cuentan es espectacular, sobre todo de aquellas personas rígidas socialmente: casadas, con hijos e hijas, y pagan a otro chico por situaciones inimaginables. Debemos destapar y erradicar el tabú sexual. Hasta hace poco una mujer no practicaba felación a su marido, ni él le exploraba el clítoris. Poco a poco se dan pasos, pero se llevan a cabo muchas prácticas sexuales a la sobra. Si todos fuéramos más abiertos, habría mucho menos abusos a otras personas.

¿Se ha salido excremento en algún pedo? Si no, ¿te gustaría que sucediera o qué harías?

No, nunca, y no me gustaría que se me saliera ni se le saliese a nadie, ya que estaríamos entrando en otro aspecto, sería más “scat”.



