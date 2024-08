«Me gusta ver chicas con cuerpos naturales»: ¿Cuál fue el tipo de porno que más viste en 2017?

Esta semana, las redes sociales se inundaron de posts que enlistaban la música que más escuchamos en Spotify este 2017. Compartir tu música favorita es una buena manera de impresionar al mundo y de sentirte incluido en el sueño millennial: pertenecer. Pero, ¿qué pasa con otras cosas que consumimos con la misma frecuencia que la música?

En mi caso, escucho música en Spotify mientras visito alguna página porno y, personalmente, fue quizás el año en que más tipos de pornografía vi. No discriminé categorías. Visitaba cualquier página sin preferencia alguna y ponía el primer video que encontrara: Fake taxi, de roles, POV o lesbianas.

Diciembre significa que es tiempo de listas y recopilaciones de todo lo que pasó en el año, así que le preguntamos a algunas personas qué tipo de porno fue el que más vieron este 2017.

DESCUBRÍ QUE PONERME ACEITE DE COCO EN LA VAGINA HACE QUE HUELA SÚPER TROPICAL

Me gusta ver chicas con cuerpos naturales. No me importa qué tan producidos estén, pero sí me fijo en que los cuerpos que busco no sean «la güera con tetas irrealmente grandes». Además no me prende que estén gimiendo como locas en el video, ya que me gusta mucho identificarme con la chica que estoy viendo. Adoro los pitos, me gusta buscar pitos en GIFs. Sé que suena muy cliché, pero es real: el porno mainstream es súper machista. Me identifico con las pornstars y creo que el hecho de identificarme es lo más importante.

Este año descubrí un Tumblr de un güey que somete a chicas virtualmente, incluso publica instrucciones, cosas como «mastúrbate a las seis» o «no puedes acabar». Gracias a un video aprendí que ponerte aceite de coco en la vagina hace que huelas súper tropical. También me propuse tener sexo sin fumar mariguana para recordar qué se sentía. Veo porno por etapas o épocas, a veces paso tiempo sin ver, luego ando viéndolo a diario, pero así lo deje por un rato siempre regreso.

—Marian, 28 años.

TUMBLR ES UNA GRAN RED SOCIAL PARA VER PORNO

No busco algo en especial, más bien sigo un chingo de cuentas en Tumblr que publican puro porno y ahí veo qué hay y qué se me antoja. Hay blogs que neta publican de todo, y cuando no sabes qué se te antoja, vas a esos blogs y ahí ves qué hay. Veo porno heterosexual y de lesbianas, obvio. Tumblr es una gran red social para ver porno.

—Paulina, 22 años.

HOMBRES CON PENE GRANDE

Me gusta buscar actrices o géneros, pero al chico con el que salgo le gusta hacer muchísimas cosas basadas en el porno. Me masturbo con un dildo mientras le doy sexo oral y cosas así, también simulamos tríos. Mi género favorito son los tríos, pero también busco chicas con culo bonito y hombres con pene grande. Definitivamente hombres con pene grande fue lo que más busqué.

—Ruth, 27 años.

ANIMÉ DE LESBIANAS

Me gusta el animé desde niña, y creo que la primera vez que sentí algo por un cuerpo de mujer fue gracias a Sailor Moon. Uso mucho lesbianpornvideos.com, ya que hay una colección gigante de animé de lesbianas, y probablemente este año ha sido cuando más lo he buscado. También me late el de cheerleaders, siempre tienen un guion terrible y eso hace más divertida la experiencia.

—Leny, 30 años.

PORNO DE MILF

Soy un amante de los clásicos y el porno MILF está en mi vida desde mis 12 años por culpa de uno de mis amigos. Recuerdo que tenía su computadora llena de videos de «maduritas», porque los buscaba en español. Luego encontramos una página que se llamaba «My Friend’s Hot Mom» y nos hicimos ultra fans de ese tipo de porno. Este año he variado mucho, la verdad, pero siempre regreso al porno de MILF. Aunque últimamente estoy teniendo una afición tremenda por el interracial. Nunca he tenido sexo con alguien que no sea de mi misma raza, entonces creo que es por eso.

—Gonzalo, 34 años.

MUJERES QUE TRAGAN ORINA

Un amigo me presentó este tipo de porno a comienzos del año y nunca me pareció algo tan morboso y «prohibido» como esto. Me siento absurdamente excitado al ver a dos chicas dándose sexo oral y luego orinándose la boca, es algo que aún no he hecho porque no sé cómo decirle a alguna pareja que quiero que se trague mi orina.

—Luis, 30 años.

ORGÍAS BISEUXALES

Nunca he estado en una orgía, obviamente es algo que quiero pero creo que me da mucho miedo proponérselo a alguien y tampoco tengo los contactos o conocidos para hacer una fiesta al estilo de Eyes Wide Shut. El pensar en un grupo de personas cogiéndose entre sí, sin preocupaciones o celos, es algo que me excita mucho y ojalá algún día pueda lograrlo. En estos dos últimos meses, si pudieras ver mis búsquedas de PornHub, te darías cuenta que he clickeado más que nunca en orgías. Ver que una mujer está cogiéndose a un hombre para luego hacerle sexo oral a una mujer mientras la penetra un güey que antes estaba teniendo sexo con otro hombre, pienso que es sexo de otra galaxia.

—Bárbara, 29 años.

NO HAY NADA COMO LO NACIONAL: ‘GAY MÉXICO’ O ‘GAY CDMX’

No veo porno tan seguido, quizá una vez a la semana o menos, pero definitivamente no hay nada como lo nacional, así que generalmente inicio mi búsqueda con etiquetas tipo ‘gay México’ o ‘gay CDMX’. Me pongo a escrolear y elijo el primer video que se vea bueno: súper amateur, con güeyes de aspecto muy latino y si fue grabado en un lugar medio público, ya estuvo. Como me gusta tomar mi tiempo, dejo que la mano invisible del internet me guíe a través de sugerencias de videos similares.

También me late mucho ver videos de hombres ‘hetero’ que terminan cediendo a la curiosidad, a la calentura o al alcohol, los de cruising y chavos con sugar daddies. No sé, creo que en general todos aquellos que me recuerden a cosas que yo mismo he hecho.

A pesar de que mi trabajo consiste en manejar redes, casi no las uso de forma personal, así que para mí, Twitter y Tumblr son una nueva fuente de contenido amateur. El único pedo es que ya me he topado con algunos conocidos y sí resulta raro descubrir que tu vecino, el trajeado mamón que no saluda en el elevador, es el güey más pasivo y gritón del mundo.

—Adán, 27 años.

ANAL

Ninguna de mis parejas me ha dejado cogérmela por el culo, entonces la única manera que me queda de poder disfrutar esto es viendo porno. Una de mis parejas me preguntó si era gay porque le pedía mucho que tuviésemos sexo anal, y aún me río de ello. Quizás es lo prohibido del asunto lo que hace que quiera probarlo tanto, o ver que las chicas lo disfrutan demasiado (al menos en los videos). Si no es porno anal, busco porno de roles, algo como «maestra y alumno», que fue mi otro favorito este año.

—Félix, 29 años.

HOMBRES NEGROS Y EVA LOVIA

Lo que más vi fueron videos de Eva Lovia, una actriz porno que me recomendaron. Vi varios videos etiquetados como porno feminista, pero pocos me parecieron que lo eran realmente. Los videos de Eva mínimo no retrataban a la mujer de una manera degradante como suele suceder.

En general prefiero ver porno con hombres negros o que sean mixtos. El cuerpo de los negros me prende porque usualmente sí escogen a güeyes que sean altos y tengan espaldas preciosas. Evito los videos que muestran demasiados close ups a la penetración pero que los gemidos suenen «auténticos», aunque parezca una contradicción.

Muchos de los videos que me encantaron acaban con posiciones de perrito o la chica completamente volteada hacia la cama pero sin terminar con la eyaculación en la cara de la mujer, que suele parecerme de hueva. Varios de los videos también sucedían fuera de la recámara, en jardines o incluso uno parecía que estaban en la montaña. Estos eran mucho más amateur, pero más reales y se podría pensar que eran parejas comunes que hacían su propio video de ellos cogiendo y decidieron subirlo a redes. La característica que comparten todos estos videos es el ritmo con el que están cogiendo, muy rápido y cambiando de posiciones.

En general me prende más ver a gente real que escenarios muy plásticos con chicas de tetas enormes y hombres con penes gigantes y venosos. No suelo verlos tan seguido pero

depende de la época, apenas empiezo a conocer más el porno e incluso considero que podría utilizar ciertos videos como inspiración para tener encuentros mucho más interesantes, ya que después de un rato es difícil llegar al orgasmo con las mismas posiciones de siempre o el mismo mood.

PORNO GAY FOR PAY

Hace tiempo había encontrado unos videos en los que chicos heterosexuales eran «tentados» a recibir sexo oral de hombres a cambio de dinero. Me dio morbo, seguí investigando, y me di cuenta que esto ya era una categoría de porno en sí. «Gay For Pay», se llama, y se convirtió en mi pasatiempo favorito para cuando me quiero masturbar. Cada vez que lo veo se siente sumamente prohibido, y la cara de no satisfacción/satisfacción de los chicos heterosexuales me prende un chingo.

—Gustavo, 31 años.

Puedes seguir a Diego en Instagram.