“Me imaginaba estudiando y no con hijos”: hablamos con jóvenes que ni estudian ni trabajan

Artículo publicado por VICE Colombia.

“La juventud es una etapa crítica en la vida de las personas: un periodo de transición, de decisiones trascendentales”. Así abre su informe sobre millennials en Latinoamérica el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esa etapa crítica de cambios, junto a otros factores de riesgo y precariedad, dice el informe, ha hecho que cerca de 20 millones de jóvenes de América Latina y el Caribe sean considerados ‘ninis’: personas que ni estudian, ni trabajan, ni se capacitan.



La investigación, llamada “Millennials en América Latina y el Caribe: ¿trabajar o estudiar?”, fue publicada a finales del año pasado como un esfuerzo de nueve países que buscaban identificar las razones detrás de las decisiones de los jóvenes a la hora de enfrentarse al mundo laboral. El resultado fue una radiografía con la información de más de 15.000 jóvenes, entre los 15 y 24 años, de los cuales el 21 por ciento eran ninis, en su mayoría mujeres de bajos recursos. México y Brasil presentaron las tasas más altas con un porcentaje de ninis superior al 20 por ciento, seguidos por Colombia con un 16 por ciento.

En el país cafetero la investigación fue liderada por el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (Cede), de la Universidad de los Andes, que publicó un capítulo llamado ‘Decisiones de vida de los jóvenes en Bogotá: ¿Pobreza, habilidades o comportamientos de riesgo?’. Los resultados indicaron que en la capital colombiana el embarazo temprano es el fenómeno social más riesgoso por el cual dos de cada tres ninis son mujeres. Eso sí, se suman otros factores, como el desempleo, la escasez de ofertas académicas, la mala calidad de la educación en comunidades vulnerables, y la carencia de un segundo idioma.

Los cerca de 10 millones de jóvenes que habitan en nuestro país se encuentran expuestos a una serie de situaciones, en ocasiones precarias, que interfieren con sus decisiones de estudio y trabajo. Pero como lo indicó el informe del BID, los ninis no pueden ser considerados como ociosos o improductivos, porque en nuestra región latinoamericana el 64 por ciento de ellos se dedican a labores del cuidado de familiares o a labores domésticas, mientras que el 31 por ciento está en búsqueda constante de trabajo.

Sin embargo, lo más destacado de los informes evidencia una realidad transversal y compleja en la juventud latinoamericana: que siempre existen amenazas como el embarazo prematuro, la violencia, la inseguridad, y las drogas. Amenazas que trancan los intentos de los ninis de avanzar laboral y educativamente como lo desean, vulnerables a la invisibilización y a la falta de políticas de parte de sus gobiernos. Hablamos con ninis colombianos que nos contaron cómo sortean esos riesgos.

Angie Paola, 20 años

Yo no me encuentro trabajando ni estudiando por cuestiones de salud. Quedé embarazada cuando tenía 17 años y tuve que interrumpir mis estudios, el año pasado no estudié nada y desde hace seis meses estoy en búsqueda de trabajo. Muchas veces he pensado en que quiero estudiar algo más que me dé tranquilidad a mí y a mi hijo, pero sé que necesitaría mucho empeño y ganas de salir adelante. Es difícil porque se necesitan muchas cosas y el Estado debería organizar la cuestión laboral y de estudio para que los jóvenes no estén en la calle haciendo cosas que no deberían hacer, para que cambie nuestra ciudad. Deberían hacer actividades para los niños, para garantizar el cuidado de ellos. Por ahora, mis papás me ayudan económicamente y vivo con ellos, pero pienso comenzar a trabajar y estudiar pronto porque a mi edad planeaba estar haciendo muchas cosas que no he podido hacer.

Paola Andrea, 25 años

En el momento no trabajo ni estudio porque tengo dos hijos y me tocó aplazar todo. Mi bebé todavía está pequeño, tiene dos meses y no puedo dejarlo solo en la casa, por lo que hace un año estoy desempleada. Ser mamá es responsabilidad muy grande, nadie más se va a responsabilizar del cuidado de un niño tan pequeño y el gobierno debería ser más flexible, abrirnos oportunidades a las mamás con horarios, empresas que nos acepten, que no nos pregunten de primerazo por nuestros hijos porque nos quitan oportunidades así tengamos experiencia. Ya hace cuatro años estudié un técnico en sistemas y he pensado estudiar importación y exportación, pero necesitaría tiempo que no tengo. Por ahora mi esposo me mantiene económicamente, pero planeo terminar mis estudios porque a mis 25 años me imaginaba fuera del país.

Alejandro, 23 años

Actualmente no me encuentro trabajando porque renuncié al darme cuenta que me estaban “explotando”. A uno como recién egresado le venden la idea de que toca regalarse, pero yo ya tengo un pregrado en diseño gráfico y me gradué en 2017. Ya llevo cinco meses buscando trabajo y pienso que la responsabilidad principal la tiene el Estado, la educación debería ser gratis, sin duda deberían promover campañas para que exista la cultura de estudiar como la única manera de avanzar. Aunque también creo que hoy en día a los jóvenes tampoco se les nota un interés por hacerlo. Es una cosa de parte y parte. Yo he pensado en estudiar algo más como una carrera o un posgrado, pero es contradictorio. Muchas empresas no me contratan por ser profesional y no tecnólogo, o practicante. Supongo que con una maestría la respuesta será que estoy sobrecapacitado, y lo cierto es que uno jamás recupera lo que invierte en el estudio. Por ahora, me mantengo haciendo trabajos pequeños o ayudándole a mis padres, ellos me dan lo básico. Definitivamente a mi edad planeaba estar en otro país, terminando otra carrera, independizado, pero la realidad es otra, las posibilidades de progresar en Colombia son solo de unos pocos.

Michael, 28 años

No trabajo ni estudio porque no se me ha presentado la oportunidad. Las empresas no contratan a alguien que no tenga estudios y con poquita experiencia laboral. He estudiado varias cosas, pero no me he adaptado a nada. Ya hace cuatro años estoy desempleado y solo me sale trabajo como independiente, me toca dedicarme a lo que salga. Además, me toca mantener a mi hijo de tres años y aunque estoy pensando en buscar trabajo en otra ciudad, mis papás y mi hijo lo impiden. Todo es muy difícil para los jóvenes que hasta ahora empiezan su vida laboral porque en este país todo es palanca o “rosca”, el Estado debería brindar la oportunidad a los jóvenes que cumplan 18 años de dejarlos trabajando mínimo seis meses o un año que les permita aprender y ganar la experiencia requerida por las empresas. Yo he pensado estudiar hotelería y turismo que es lo único que me llama la atención, pero necesitaría plata y por ahora mis papás me colaboran. El futuro es incierto, pero quiero conseguir un buen trabajo para darle lo mejor a mi hijo y tener lo que todo el mundo desea que es una casa donde dormir y un carro. Quisiera poder estar viajando y disfrutando de la vida.



Lady Johanna, 34 años

No trabajo ni estudio porque cuido a una persona de la cuarta edad. Estudié un técnico en 2004, otro en 2006, y unos cursos en 2018, pero estoy desempleada hace 7 años. Aunque yo siempre busco trabajo es difícil a cualquier edad, a los jóvenes les piden experiencia y a los viejos les ponen trabas por su edad. El Estado debería tener un jardín para las personas de la tercera edad y que no sean abandonados por sus familias. Yo quiero trabajar, cumplir mis sueños, viajar fuera de Colombia, comprar una casa, estudiar, tener una empresa, tener una familia, mejorar mi país. No me imaginaba en la posición en que me encuentro, pero por ahora logro mantenerme a punta de trabajos por días, con mis ahorros, buscado promociones, o incluso cambiando mi forma de comer

Lisset, 17 años

No trabajo ni estudio, pero estoy tomando un curso de idiomas. Hice mi bachillerato y lo terminé el año pasado, pero no ingresé a ninguna universidad pública o a una que pudiera costear. Nunca he trabajado y no estoy buscando porque en la mayoría de lugares piden gente con experiencia o ser mayor de edad. Pienso mucho en estudiar, pero necesito dinero que no sé dónde conseguir por mi falta de experiencia y porque hay gente que aunque no tenga títulos lleva toda la vida trabajando. Los jóvenes colombianos no deberíamos vernos en la obligación de estudiar en el exterior, sino en cambio deberíamos poder ayudar al desarrollo equitativo de Colombia. En el futuro espero estudiar antropología en una universidad en Italia, porque ya es hora de que estuviera estudiando en una universidad pública una licenciatura.

Fernando, 24 años

No estoy estudiando ni trabajando porque hasta hace unos meses terminé mi carrera universitaria. Estudié Historia y deseo seguir estudiando lo más pronto posible, aunque aún no me he decidido por un campo en específico. Actualmente estoy buscando empleo, pero no he conseguido porque me falta experiencia laboral. Por ahora me mantengo económicamente gracias a una herencia que me dejó mi papá. Para los jóvenes es difícil conseguir trabajo y el mayor obstáculo para estudiar es la falta de recursos para ingresar a una educación superior. El Estado debería garantizar que la educación sea gratuita para todos y promover la contratación de jóvenes recién graduados con o sin experiencia. En el futuro pienso conseguir trabajo, pero también deseo seguir estudiando, tal vez otra carrera que tenga más posibilidades laborales.

Luisa Fernanda, 24 años

A veces trabajo, pero no estudio por que casi no me queda tiempo y por que no he pasado en instituciones como el SENA. Hace cinco años empecé a estudiar y no terminé, pero quisiera estudiar algo que tenga que ver con mercadeo y ventas. Hoy en día hay mucha falta de oportunidades por la experiencia y el dinero, deberían existir más alternativas gratuitas y facilidades para pasar las instituciones educativas. Quiero comprar mi casa y estudiar algo profesional, me imaginaba estudiando y no con hijos, pero los planes fueron diferentes.