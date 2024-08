“Me impidieron llegar a la meta del Maratón vestido con la botarga del Dr. Simi”

Era el domingo 27 de agosto. Miles de runners estaban listos para dar batalla en uno de los eventos deportivos más esperados del año: el Maratón de la Ciudad de México. La concurrencia era variopinta: regiones tropicales de Batman, Spider-Man y Capitán América se sumaban a las hordas de participantes vestidos con atuendos más convencionales.

Pero sin duda, el corredor disfrazado que más aplausos cosechó, fue una botarga del Dr. Simi que muchos dudaban que fuera a llegar a la meta. Y casi lo logró, pero pasando el kilómetro 41, un giro de tuerca cambió toda la historia: los organizadores le impidieron el paso al estadio para dar la vuelta olímpica bajo el argumento de que «se trataba de una marca», como si Batman o Spider-Man no lo fueran.

Por supuesto, la gente no se quedó callada. Los gritos de «¡déjenlo pasar!» y «¡culeeerooos!» no se hicieron esperar. El hecho fue grabado y subido a las redes sociales, donde rápidamente se viralizó y entre guasa y apoyo genuino, el hashtag #TodosSomosSimi se volvió trending topic. Sin embargo, no hubo poder humano que ablandara el corazón de los organizadores. El Dr. Simi se quedó con las ganas de llegar a la meta después de haber corrido más de 41 kilómetros con considerable desventaja respecto a los demás competidores.

¿Quién era este corredor anónimo debajo de la botarga que tuvo que guardarse su frustración y retirarse después de casi haber culminado una de las pruebas más desgastantes en el mundo del atletismo? Su nombre es Sergio Jiménez, tiene 51 años y hoy este destacado fondista nos cuenta cómo se sintió respecto a este acto que encendió las redes y los titulares.

VICE: Sergio, ¿qué sentiste cuando a punto de terminar el maratón no te permitieron entrar al Estadio Olímpico en CU?

Fue una gran sorpresa, pero de las malas. ¿Quién se iba a imaginar que después de 41 kilómetros y después de tanto esfuerzo, no me iban a dejar terminarlo? Cuando vi la curva de la subida que está cerca, me sorprendí y hasta me dije: «¡voy en mejores condiciones de lo que esperaba!» Ya me sentía enrutado hacia dar la vuelta olímpica, que es el mayor sueño de cualquier maratonista. Y de repente me pararon y me dijeron que ya no podía continuar. Primero pensé que era un error o que era cuestión de esperar un poquito, porque no era mi primera vez corriendo la carrera con la botarga. Pero no fue así.

¿Ya habías corrido otras carreras vestido de Simi?

Sí, los dos maratones anteriores de la CDMX. Corrí incluso el Maratón de Berlín con la botarga. Por eso que me detuvieran esta vez, después de tantas ocasiones, me pareció increíble, pero era cierto.

También había sospechas de que habías hecho trampa.

Sí, hay quienes no creían y hasta decían que me metía con la botarga uno o dos kilómetros antes de llegar a la meta nada más para cruzar, pero no. Hago esto para inspirar a practicar el deporte porque quiero mucho esta disciplina. Hay gente que se inspira y dice: «¡si una botarga puede hacerlo yo también!» o «¡ni modo que me gane la botarga, yo le tengo que echar más ganas!», entonces lo veo como una forma de motivar a hacer algo que a mí en lo personal me gusta y llevo ya bastante tiempo practicando.

¿Cuánto tiempo tienes dedicándote a correr?

Alrededor de 30 años. Y lo disfruto como cuando empecé hace ya tres décadas.

Cuando tu caso se volvió viral, todo el mundo hablaba de «la botarga» o del «Dr. Simi». Pero, ¿quién es Sergio? ¿Cómo es que te nació el amor por el deporte?

Soy originario de Puebla y vengo de una familia humilde. Salí de mi pueblo a la ciudad, me fui a estudiar la prepa a la Universidad Autónoma de Puebla y también en la UAP estudié medicina. Ya ahí fue cuando me volví corredor, fui a campeonatos mundiales universitarios como el de Sheffield Inglaterra en 1991, en el 92 gané el Maratón de San Francisco, California; en el Maratón Lala del 94 hice la mejor marca del país, en el 96 estuve en el selectivo de Juegos Olímpicos y también fui al Campeonato Mundial en Atenas, Grecia. Ya después me dediqué a ejercer como médico y a la medicina deportiva. En el 2000 fui médico del equipo olímpico en Sidney, Australia, con el grupo de Maratón.

Veo que tienes una amplísima experiencia, pero, y corrígeme si me equivoco, creo que nada te prepara para correr con una botarga encima. ¿Cómo fue la primera vez que corriste con la botarga de Simi? ¿Qué tan complicado fue llevar esta carga adicional en una competencia ya de por sí muy dura?

Creo que lo más difícil fue primero convencer a la marca de que se podía, porque es una botarga que estaba cerrada de arriba a abajo. Y como las botargas de aquel entonces solo tenían un orificio en la parte del bigote, era de «o ves o respiras». ¡Era un nuevo reto! Esto de correr con la botarga me enseñó a tener humildad. La primera carrera que hice con ella fue de 10 kilómetros. Si yo era corredor de maratón, ¡ni modo que no fuera a poder con una carrerita de 10! Pero ahí es donde te digo que aprendí de humildad, porque me di cuenta de que correr con ella era como si fuera nuevo.

Uno pensaría también que después de un maratón, 10 kilómetros son cualquier cosa.

¿¡Cómo crees!? No te imaginas cómo sufrí para llegar al primer kilómetro la primera vez. De verdad sentía que me asfixiaba y sentí que estaba reiniciando mi vida deportiva. Pero ya ni modo, nadie me había obligado, al contrario, yo fui el que lo pedí, así que me dije: «¡Sergio, tienes que llegar y completar la ruta, aunque sea en el último lugar!» Y efectivamente: llegué en penúltimo lugar. Así fue mi debut.

¿Y después ya fuiste agarrando callo para correr con la botarga?

Ya, luego ya pude correr otras de 10 kilómetros con mejores tiempos, medios maratones en Puebla y la Ciudad de México, luego los dos maratones anteriores de la Ciudad de México, el Maratón de Berlín y finalmente el pasado maratón en el que lamentablemente no me permitieron llegar a la meta.

Hablando específicamente de la botarga: ¿cuánto pesa para que un atleta de alto rendimiento como tú que se aventaba maratones enteros sintiera que no podía ni con el primer kilómetro?

No es el peso, es sobre todo la incomodidad. Al principio quedaba todo «matado» de todas las partes donde se agarraba la botarga en mi cuerpo. Imagínate: eran entre 8 y 12 kilos sí, pero es más bien lo que implica llevarla lo que es tan difícil. Ahora ya las botargas pesan un poco menos y son un poco más cómodas. Antes, o veías o respirabas, y eso para cualquier corredor es un desafío.

Cualquier otro corredor fácilmente pasa a una estación de hidratación y se echa un vasito de algo, pero tú que vas en la botarga, ¿cómo le haces?

La vez que más lo sufrí fue en el maratón de Berlín, en Alemania. Aquí en México hay dos muchachos que me van apoyando y cada determinada distancia me ayudan a desmontar los brazos, saco las manos y por ahí tomo el hidratante.

¿Pero le tienes que quitar la cabeza a la botarga? ¿O cómo?

No, nada más me quitan los brazos, ya con la mano tomo el hidratante y adentro tengo poquito espacio para tomármelo, porque si no, sería mucho más tiempo perdido. Aquella vez en Berlín: a diferencia de aquí, no llevaba nadie que me apoyara. Llegaba yo solito a los puestos de abastecimiento y aunque la gente de ahí se veía con muchas ganas de ayudarme, no sabían cómo y se complicó mucho. ¡Ni cómo hacerme entender!

¿Cómo fue correr tu primer maratón con una botarga?

¡Nunca creí que lo fuera a lograr! Fue el maratón de la Ciudad de México de hace tres años. Cuando me estaban vistiendo les dije: «voy a correr 20 kilómetros». En el 20 les dije: «bueno, voy a correr 25». Ya en el 25 sí les dije: «¡váyanse preparando pónganme una ambulancia!» Llegando al 30 me dije: «chin todavía me faltan 12, pero si me salgo, va a ser empezar de cero. ¡Tengo que terminar!» Ya en el kilómetro 37, cuando vi que nada más me faltaban 5, fue como si me pusieran pilas de nuevo. ¡Lo más emocionante fue al final, poder hacer la vuelta olímpica en el estadio! Me vinieron a la mente todas mis carreras ganadas: desde la primera carrera en mi pueblo hasta luego las estatales y las nacionales. Siempre me ha gustado cumplir mis metas y esta fue una satisfacción enorme.

Y esta última vez que no te permitieron el paso al Estadio Olímpico después de 41 kilómetros bajo el argumento de que se trataba de una marca, ¿te parece justo?

Mira, yo soy muy respetuoso de las decisiones que se tomaron. Incluso si ellos consideran que incurrí en algo malo, pues ofrezco una disculpa. Ya lo veo como algo circunstancial y al menos tuve la oportunidad de correr y disfrutar esos 41 kilómetros.

¿Y qué hay respecto al apoyo que te manifestó la gente en ese momento y luego a través de las redes sociales?

Por supuesto que lo agradezco. Quiero agradecer a las redes y a cada uno de los que mostraron su solidaridad, aunque hayan visto sólo a la botarga y no a mí. Claro que mis allegados saben que era yo y todos me han manifestado su apoyo.

Pero la historia tuvo final feliz, ¿no? Gracias a la viralización de tu caso, hoy veo que ya portas la «C» en el pecho que es la medalla que se dio este año a los participantes que concluyeron la carrera. ¿Cómo sucedió esto?

Fue gracias a eso que mencionas: el poder de las redes sociales. Un muchacho, Carlos Juárez, creó un movimiento para que me dieran la medalla y me la acaban de entregar. Otra participante originaria de Querétaro fue la que hizo el favor de donarla y fue Carlos quien me la entregó de manera simbólica, en representación también de todos los medios y personas que me apoyaron y me aportaron su solidaridad.

Sergio luce feliz y satisfecho. En su pecho finalmente pende la «C» que fue la medalla otorgada este año a quienes lograron terminar la edición XXXV del Maratón de la Ciudad de México. C de «corredor», de «campeón» y «constancia», virtud que lo llevó a ser una figura reconocida internacionalmente en el mundo del deporte, gracias a la fuerza de su humildad, de su tenacidad y de su optimismo.

¡Larga vida al humano debajo de la botarga del Dr. Simi!

