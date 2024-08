“Me sé la clave de sus redes”: Personas nos cuentan cómo lidian con los celos

Artículo publicado por VICE México.

Todos tenemos un cierto grado de celos. Puede ser mayor o menor, pero sentir celos es una gran parte de lo que nos hace seres humanos. Y está bien, nadie dijo que era una desgracia sentirlos de vez cuando. El problema gigante está cuando los celos son los que definen nuestras relaciones amorosas, amistosas o laborales. Entramos en una cadena tóxica de reacciones y terminamos siendo personas pesadísimas.

Creo que una de las primeras cosas que hacen que salga corriendo de alguna relación son los celos excesivos. Tengo un amigo —ojalá algún dios lo tenga en la gloria— que para desbloquear su teléfono, su propio celular, tiene que poner la huella digital de su pareja o una clave que se saben los dos. O sea, probablemente su pareja ha visto todas las fotos terribles que envío al grupo donde estamos juntos, y eso me pone un poco nervioso.

Los likes y mensajes directos en las redes sociales han sido culpables de destruir relaciones en estos últimos años más que relaciones paralelas reales. Y la pregunta más bien debería ser cómo lidiar con estas cosas. Vivimos en la época en la que cualquiera puede enviarnos un nude al buzón de mensajes de nuestras redes. ¿Cómo lidiar con los celos por culpa de este tipo de situaciones? Le preguntamos a algunas personas sobre esto.

Miguel, 30

No nos seguimos en redes sociales

Mi pareja es modelo y tiene demasiados seguidores. Casi 50,000. Llevamos saliendo un poco más de seis meses y nos conocimos en persona por la fiesta de un amigo en común. Tengo su teléfono, nos vemos muy seguido y funciona. La relación comenzó de otra forma, no como casi todas hoy en día que empiezan por coquetear en redes. Y la verdad es que en cada una de sus fotos hay más de 100 comentarios de muchísimos hombres, no me quiero imaginar sus mensajes directos. ¿Para qué seguirla y ver todo esto a diario? Con tenerla en mi casa o platicar por WhatsApp con ella me basta. Pienso que es mucho mejor no moverle a esto de las redes y los likes con ella. Además, ella no me ha dicho nada sobre esto, sabe que no uso mucho Instagram y es algo que no tenemos en común.

Juan, 33

Tenemos prohibido ver nuestros teléfonos

La única regla real que tenemos es “jamás ver nuestros teléfonos”. Hay conversaciones que se podrían sacar de contexto, bromas entre amigos, o probablemente gente que nos tira el pedo. Es normal. Pero mientras todo esté en orden dentro de nuestra relación, no va a pasar nada. Además, si yo descubriera que mi novio está checando mi teléfono a escondidas, la confianza se quebraría y creo que jamás volveríamos a ser la misma pareja. Pensaría que como él me está escondiendo algo o engañándome, yo le estoy haciendo lo mismo. Ay, la verdad sería peor encontrarlo haciendo eso que encontrarlo con otro hombre.

Mariana, 25

Le digo que si quiere estar con otra mujer solamente me lo diga

El amor debería ser algo bien libre. Nadie tendría que estar con otra persona solamente por costumbre, obligación o algo por el estilo. Toda mi vida he pensado igual, siento que muchísima gente actualmente se complica en esto de las relaciones. Si estás con una persona que te genera celos diariamente, es una relación tóxica y no deberías estar ahí. Si uno de los dos quiere estar con otra persona, pues es mejor que se vaya con él o ella. No tiene sentido estar gastando energía en ansiedades o inseguridades. El amor en pareja debería ser algo libre y por elección, no por miedo a que la otra persona se largue con otra. Soy muy liberal, en el momento en que mi pareja me diga que le gusta otra persona o lo vea interesado en otro tipo de relación, lo dejo ir.

Roberto, 29

Prefiero no tener pareja estable

La razón por la que no tengo pareja es porque no quiero sentirme celoso. Prefiero tener muchísimas relaciones a la vez o ligues, ya que así no hay sentimientos de por miedo. Quizás es una etapa de mi vida en la que estoy, pero solamente he tenido una novia y fue terrible. Así que ahorita mismo me funciona tener relaciones que no signifiquen nada sentimentalmente hablando. Incluso he estado con algunas chavas que tienen novio, y no hay nada mejor que amanecer juntos y desayunar rápido porque tienen una cita con su novio. Hasta hemos hablado de sus problemas juntos, soy como su confidente. Es divertido y hace que me sienta muy libre. Creo que las relaciones de pareja estables están sobrevaloradas, y el no tener que lidiar con celos o engaños muy infravalorado. No hay nada mejor que la libertad. Creo que la sociedad nos impuso que teníamos que casarnos o vivir con alguien. ¿Por qué no mejor intentamos ser libres?

Michelle, 26

Me sé la clave de todas sus redes sociales y ella también

Hay que ser sinceros: las redes sociales podrían ser la fuente de infidelidades más grande de la historia moderna. Y mi novio y yo pensamos igual en esto. Cuando empezamos a salir tocamos este tema varias veces, y por suerte los dos estábamos de acuerdo. Ya luego que nos hicimos novios, tomamos una decisión sumamente importante: para que no nos sintiéramos celosos o hubiese algún tipo de peleas, íbamos a tener nuestras claves y no íbamos a escondernos nada. Hoy, llevamos tres años de relación, y aunque han habido problemas, esto de tener nuestras claves no ha estado ni cerca de ser uno. Creo que la gente demoniza esto muchísimo. Si no hay nada que esconder, ¿por qué vamos a tener nuestras redes con claves privadas? Vivimos juntos, hacemos casi todo juntos, así que no hay razón fuerte para esconder nuestras vidas virtuales. Nos ha ido bien.

