El heredero de Jonah Lomu es un niño de 9 años

Sigue a VICE Sports en Facebook para descubrir qué hay más allá del juego:

Te presentamos a Meaalofa Te’o, un niño de nueve años de Victoria (Australia) al que le gusta mucho jugar a rugby. Si por casualidad te toca estar en el mismo campo que él, asegúrate de correr en dirección opuesta, ya que el chaval arrasa con todo lo que se le cruza de por medio, literalmente.

Videos by VICE

WOW: How’s this for beast mode !! Under 9’s League tournament in Canberra… WHAT A TANK!! pic.twitter.com/NUy2o4EfRi

— BenchWarmers (@BeWarmers) September 13, 2016

El joven Meaalofa ya ha perfeccionado el arte del brazo rígido —conocido como fend en los círculos de rugby—, una técnica que utiliza para deshacerse de cualquier intento de placaje por parte de las defensas. La verdad es que su superioridad recuerda a la que desplegaba el legendario Jonah Lomu con los All Blacks de Nueva Zelanda.

Y sí, ya sé que estamos aquí para contemplar a Te’o, pero deberíamos darle un aplauso al niño que se interpone con valentía en su camino en esta acción en concreto:



No hay mejor manera de aprender las consecuencias de ser un mosquito y recibir el impacto de un camión a más de 100 kilómetros por hora. Bestial.



Eso sí, cuidado antes de juzgar al chico por su ferocidad dentro del campo. En una entrevista para Nine’s Wide World of Sports, el padre de Meaalofa, Kerene Te’o, explica que su hijo es un cielo fuera del terreno de juego: «Anotar puntos de esa forma es normal para él, es un jugador muy bueno pero tiene muy buen corazón. Es un niño muy humilde».

La población de niños australianos debería estar agradecida, ya que imagínate que además de portentoso fuera también un niño con mala leche. El futuro australiano en el rugby promete, y en menos de una década podríamos estar viéndole en la Copa del Mundo. Recuerda que le conociste aquí.