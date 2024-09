Los médicos lo declararon muerto y salió vivo de un congelador 6 horas después

En un extraño giro del destino, un hombre declarado muerto por los médicos fue descubierto respirando y vivo después de pasar al menos seis horas en el congelador de una morgue.

El 18 de noviembre, Srikesh Kumar, quien trabaja como electricista, fue trasladado a un hospital después de ser atropellado a alta velocidad por una motocicleta en la ciudad india de Moradabad en el estado de Uttar Pradesh. Los médicos del hospital del distrito lo declararon muerto a su llegada.

Videos by VICE

“El médico de emergencias había visto al paciente a las 3:00 am y no había latidos del corazón. Había examinado al hombre varias veces», le dijo a la prensa local el superintendente médico de Moradabad, el Dr. Shiv Singh. Kumar fue trasladado a la morgue de un hospital en un centro médico del gobierno a las 4:30 am, donde lo mantuvieron en un congelador durante un período de al menos seis horas.

Al día siguiente, los familiares de Kumar llegaron a la morgue con la policía para firmar un documento para autorizar que le hicieran la autopsia después de identificar el cuerpo. La cuñada de Kumar, Madhubala Gautam, junto con cuatro miembros de la familia, ingresó a la morgue para el procedimiento. Cuando Gautaum tocó a Kumar, sufrió un gran impacto al encontrar aún signos de vida en él.

“Toqué sus mejillas y lo llamé jija ji (cuñado). Para mi felicidad y horror, estaba tibio. Estaba respirando”, le dijo Gautam al Times of India.

Un video compartido en las redes sociales muestra a Kumar siendo examinado por los médicos y transportado en una camilla de la morgue al hospital. Kumar se encuentra actualmente en coma y está recibiendo tratamiento en un hospital de la ciudad de Meerut.

Srikesh Kumar se encuentra actualmente en coma. Los médicos dicen que su condición aún es crítica. Foto: Kanwardeep Singh

“Srikesh Kumar está con asistencia respiratoria y su condición aún es crítica debido a coágulos en el cerebro. Los médicos están observando su estado atentamente y se aseguran de que esté a salvo de cualquier infección externa”, le dijo a VICE World News Kanwardeep Singh, reportero del Times of India.

El personal médico del hospital que recibió a Kumar inicialmente ha calificado el incidente como «nada menos que un milagro». La familia de Kumar está furiosa por lo ocurrido y dice que él podría haber muerto como resultado del tiempo que estuvo en el congelador. La familia de Kumar también expresó su intención de presentar una denuncia contra el personal del hospital del distrito por negligencia médica, pero aún no lo ha hecho. Según parece, hay una investigación en curso para revisar las acciones de los médicos.

El superintendente médico del distrito niega que haya habido una supuesta negligencia médica.

“A veces, hay problemas al declarar a alguien muerto. Por ejemplo, existe la ‘animación suspendida’, en la que hay una cesación temporal de muchos órganos vitales sin que haya muerte”, dijo Singh. «No podemos llamarlo negligencia (por parte de los médicos) hasta que tengamos todos los informes en nuestras manos».

En un caso similar de 2020, un hombre presuntamente muerto en Kericho, Kenia, se despertó gritando cuando un trabajador de la morgue cortó su pierna mientras lo preparaba para embalsamarlo. En 2011, los empleados de la morgue en el Cabo Oriental de Sudáfrica huyeron al pensar que un hombre «muerto» era un fantasma cuando se despertó gritando.