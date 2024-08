“Los medios están a merced de lo que Facebook quiera hacer”: Carlos Cortés

(Con información de Motherboard)

El pasado jueves, el fundador y CEO de Facebook Mark Zuckerberg le dijo a The New York Times que la red social renovará su News Feed para impulsar la “interacción significativa” entre amigos y familiares. Como resultado, la circulación de noticias y artículos periodísticos de los medios de comunicación disminuirá significativamente.

El propio Zuckerberg confirmó la noticia en la mañana del viernes con un post en Facebook:

La movida había sido rumoreada durante mucho tiempo y ha desatado pánico en la industria de los medios, en el periodismo y en las organizaciones de la sociedad civil que abogan por la libertad de expresión y por la libertad de la red.

Sobre la decisión de priorizar contenidos personales y no las noticias hablamos con Carlos Cortés, director de La Mesa de Centro de La Silla Vacía y consultor en regulación de internet y libertad de expresión. Cortés fue director de Políticas Públicas de Twitter para América Latina hispanohablante y ha asesorado externamente a la empresa.

VICE: ¿Por qué no explica qué es lo que Facebook acaba de hacer?

Carlos Cortés: Esto engloba un problema grave: la falta de transparencia que, en general, tienen estas empresas cuando toman decisiones sobre su algoritmo. Se escudan en la idea de que no pueden difundir sus fórmulas, a veces simplemente porque forman parte de su secreto de propiedad industrial. Es, digamos, su fórmula de la Coca-Cola. Pero ese problema de transparencia es algo que sigue creciendo. Por ejemplo, en su anuncio de hoy Zuckerberg dijo que habían hecho estudios para ver cómo se siente la gente y cómo interactúa. ¿Pero sabemos si son papers académicos o si son revisados por pares? Para mí ese es el problema central: la caja negra de los algoritmos. Empresas como Facebook tienen una posición dominante y no van a salir a mostrar cómo hacen las cosas.

Facebook dice que la medida busca “hacer que la gente se sienta bien”. ¿Cómo entiende esto?

Lo que más le puede preocupar a Facebook en el mediano plazo es lo que la gente puede estar sintiendo al usar el producto. Usted puede sentir que Facebook se está convirtiendo en un loop

adictivo y que usted está entrando a esa red para ver cosas que, al final, lo hacen sentir que no está pasando nada, que está perdiendo su tiempo. Eso puede generar una alienación que en últimas, más adelante, puede perjudicar a Facebook. Yo creo que ellos están preocupados de que la gente sienta que Facebook les está robando el tiempo.

¿Entonces esto resulta de problemas que tiene Facebook?

Eso hace parte del contexto. Facebook enfrenta hoy presiones en varios frentes. El primero es el debate de fake news y desinformación. Resulta que Zuckerberg, después de las elecciones gringas, subestimó y llegó a decir que era una ridiculez decir que Facebook llegó a influir en el voto. Después le tocó hacer un mea culpa, y vinieron audiencias en el Congreso. Entonces, es un hecho que están bajo presión. Y al ser un tema que toca la Seguridad Nacional y las elecciones es un problema, que se suma a líos como la difusión de contenido terrorista y de apología a la violencia y de acoso tanto en Facebook como en otras redes.

¿Cuál es el otro frente?

Tiene que ver con algo que para FB es menos grave porque está en el lado fuerte de la mesa. Me refiero a la relación con los medios y las marcas. Es un hecho que estos están muy desencantados con FB, pero no tienen una alternativa. Son rehenes de las condiciones de Facebook y exigen poder llegar al público de una manera más transparente. No a través de las decisiones crípticas que Facebook toma y cambia cuando quiere. Esto que anunciaron ahora se relaciona con un experimento que hicieron en otros países en que sacaron a todas las marcas y las noticias del News Feed para experimentar. Después dijeron que no lo iban a hacer.

Zuckerberg dice también que con el cambio busca eliminar el “contenido pasivo” e incentivar “la interacción significativa”. ¿Esto qué significa?

Lo del contenido pasivo no me queda del todo claro. Creo que deben estar teniendo una preocupación por la manera cómo la gente interactúa. Y también es posible que estén queriendo que la gente vuelva a compartir información sobre su vida para, así, tener más información sobre sus usuarios. Mejor dicho: ahí hay una agenda paralela. No se trata solo de las buenas intenciones de Zuckerberg, sino también de la viabilidad del negocio. Con contenido pasivo pueden estar refiriéndose a que no se está generando suficiente interacción, a que la gente no genera contenidos, y eso le quita la fortaleza a la red de generar contenidos de ida y vuelta. Es una preocupación que puede tener algo, digamos, de positivo para los usuarios. Pero yo lo vería como algo que, en el fondo, busca otra cosa: que la gente pase más tiempo en la red, que vea más minutos de video. Eso es lo que deben estar viendo.

¿Por qué Facebook la cogió contra los medios?

Yo no diría que se está yendo directamente contra los medios. Básicamente está protegiendo el núcleo de su negocio, que son los usuarios. Facebook tiene 2.000 millones de usuarios. Son el activo que tienen, y lo que monetizan es la información de esos usuarios. Ellos no pueden tener esa red y esa vitrina reluciente y no estar seguros de que los usuarios estén usando el producto como deben: compartiendo e interactuando. Ahí los medios son una de las avenidas de ingresos que tiene Facebook. Esto no es contra los medios y las marcas. Es que estos, sencillamente, no son la prioridad. En la relación con los medios, ellos están en la parte ganadora.

Facebook ve la decisión como una medida para minimizar la difusión de mentiras y obstaculizar la viralidad de contenido falso o que desinforme. ¿Cómo ve usted eso?

A mí me parece que esa estrategia no va a atacar directamente el tema de la desinformación porque lo que se ha visto es que buena parte de las mentiras que se mueven en redes, y en particular en Facebook, viene de contenido orgánico, es decir, de cosas que la gente comparte. Yo no diría que es una medida directamente encaminada a eso. Puede que tenga algún efecto en cuanto a que Facebook les quite incentivos a las marcas o a medios que jueguen con el sistema para generar clics. Y eso puede llevar a que el modelo para atraer la atención a la desinformación cambie. Ahí puede haber algún impacto.

¿Qué medida por parte de una red social como Facebook sí podría tener un efecto en la desinformación?

Facebook ha venido probando algunas cosas, pero uno nunca sabe si las implementa del todo. Por ejemplo, un sistema de banderas para dejar saber que una historia ha sido corroborada o para advertirle a uno, cuando uno la va a compartir, que otra persona ha dicho que es falsa. Han tratado de hacer cosas educativas, sellos de calidad. Pero el problema de la desinformación no lo van a poder arreglar Facebook, ni Twitter, ni Google a punta de decisiones de algoritmo. Hay un problema de fondo, y es la incorporación social de esa tecnología. ¿Cómo usarlas para atraer atención? Y otro, mucho más de fondo: la economía de internet está diseñada alrededor de la interacción de los clics y de los tiempos en dispositivos. Lo que se mercadea en internet es el tiempo de atención de la gente, son pupilas. En esa medida, ese mismo sistema genera la posibilidad de la desinformación. Es algo que Facebook no puede cambiar del todo.

¿A eso se refiere Zuckerberg cuando dice que: “Nuestros productos deberían no solo ser divertidos, pero buenos para la gente”? ¿Qué puede querer decir “bueno” para un tipo como él?

Lo que dije antes: ellos necesitan ofrecer una experiencia satisfactoria. Piense en Instagram. Internet ha ido evolucionando hacia entornos arquitectónicos cerrados que se parecen más a centros comerciales que a plazas públicas

. Los entornos cerrados tienen que tener cierto nivel de satisfacción y calidad y dar buenas sensaciones para que la gente consuma. Y ellos pueden tener la sensación de que el News Feed se está llenando de videos virales sobre violencia, sobre ataques, sobre cosas que no son muy esperanzadoras. Uno ahí podría estar preocupado y preguntarse si Facebook no quiere generar un entorno que eduque y genere ciudadanos, digamos, políticos. Cuando ellos hablan de que el producto tiene que ser “bueno” para la gente, están atacando algo que también es real: el sentimiento de polarización y pesimismo que de alguna forma se incuba en internet, en contenidos simplificados, en narrativas incompletas, en contenidos desactualizados. Ahí ellos pueden querer volver a la idea de que en Facebook la gente debe hablar de las fotos de su viaje, de su perro, de sus hijos. Y creo que esa es la preocupación básica de fondo: que la gente no se siente bien al usar Facebook.

‘Sentirse bien’ sigue siendo algo muy relativo…

Sí, y ahí veo un riesgo. El riesgo de que esa supuesta insatisfacción de la gente se relacione con el contenido de los medios y no con el producto. Usted puede empezar a sentirse mal si va todos los días al casino, a una máquina tragamonedas, pero en últimas el problema puede no ser el juego que usted juega, sino el mecanismo que chupa su tiempo y le quita vitalidad. Esa es la pregunta hacia donde se dirigen esas redes. Y esa es la pregunta que en, el largo plazo, preocupa a Zuckerberg.

¿Qué consecuencias tendrá el ajuste de hoy para los usuarios de Facebook?

Ni idea. Yo tiendo a ser un usuario de Facebook muy pesimista. A mí no me gusta el producto. Ese News Feed se parece a un Sanandresito. Yo no siento que estemos consumiendo algo que sea interesante o formativo. Solo una cantidad de beats y pastillitas que la gente tiene que estar consumiendo como si fuera chatarra. Y ahora es posible que si se están centrando mucho en los contenidos de amigos fortalezcan o hagan peor esa idea de las burbujas donde la gente solo ve cosas que le agradan y le gustan. Pero el cambio del algoritmo también puede cambiar las dinámicas de consumo de contenidos chatarra. La pregunta es muy abierta en el caso de los usuarios. Y es una lástima porque, volviendo al tema de la transparencia, ellos tienen mucha información de cómo funciona que nosotros no conocemos. La sociedad civil no tiene acceso a eso.

¿Y para los medios?

Ese es un tema más complicado. Es una relación de extorsión y desigualdad que es insostenible. Los medios no tienen alternativa. Usted no sabe si ellos están introduciendo el cambio para después subir los precios o generar nuevos productos de publicidad y así cobrarles a los medios más para poner contenidos en Facebook. Usted ha visto cambios intempestivos en el algoritmo que han resultado en el descenso dramático de vistas de los videos de los medios. En VICE seguro lo han visto, yo lo he visto desde la Mesa de Centro

. En un momento vuelve y se arregla, y uno dice okay. Pero al final los medios están en manos de lo que Facebook quiera hacer. Hay una realidad, y es que para mucha gente internet es Facebook. Que un medio de comunicación logre generar mucho tráfico de manera independiente por ahora no parece fácil. Entonces van a seguir estando cautivos en esa relación. Pero esto es una especie de alerta: poner todos los huevos en esa canasta no les está sirviendo a los medios, ni como modelo de negocio, ni para construir una relación con sus usuarios. Es muy difícil. No sé cómo puedan hacer los medios para cambiar esto cuando la posición de Facebook es tan dominante. No es como que puedan agremiar a todos los medios para que se pongan en la mesa y exijan un trato distinto.

¿Pero no piensa que esa posición dominante puede cambiar, justamente por los problemas que Facebook enfrenta?

Podría ser, pero yo veo eso todavía muy lejos. Los medios tienen que empezar a mirar sus propias estrategias, a diversificarse y a saber que si están en manos de Facebook básicamente no pierden las riendas de su destino. Hace poco leí un libro que se llama Chaos Monkeys, escrito por un tipo que trabajaba en Facebook. Facebook es una empresa muy grande con una capacidad enorme de innovar, y así sigue teniendo la posibilidad de encontrar sus propias debilidades y de comprar cosas si no las encuentra por su propia cuenta. Facebook tiene a Instagram, tiene a WhatsApp, ha podido hacer perfectamente hacer la transición a móvil, pudo hacer la transición a video, y en esa medida todavía tiene muchas balas para quemar. Ahí los medios están en una posición muy desventajosa.