Los medios independientes colombianos para leer y estar bien informado

Eso de que “los medios están comprados” y de que hay cosas “de las que no nos enteramos porque los medios no quieren” suena a mamertada, pero en realidad son acusaciones que no están lejos de la realidad.

Según Monitoreo de Medios, un proyecto de la ONG Reporteros sin Fronteras y la Federación Colombiana de Periodistas, alrededor del 57 por ciento de los medios en Colombia (radiales, impresos y digitales) pertenece a uno de tres grandes grupos empresariales: la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, la Organización Carlos Ardila Lulle y el Grupo Empresarial Santo Domingo – Valorem.

Los grandes medios que informan a la gente, y los que más circulan, están dentro de ese 57 por ciento. El Tiempo, CityTv y ADN son de Sarmiento Angulo; RCN televisión, RCN radio y La FM son de Ardila Lulle; y Caracol radio, Caracol televisión, Blu radio y El Espectador son de Santo Domingo. El problema con eso, además del hecho de que los principales medios estén concentrados en unas muy pocas manos, es que esos mismos grupos empresariales suelen ser dueños de otro tipo de empresas cuyos intereses, claro, buscan proteger. Aunque no siempre es así, la regla general tiende a imponerse en casi todos los casos.

“Por eso El Tiempo tiene problemas para hablar del gran constructor detrás del puente de Chirajara; o para hablar de bancos, por ejemplo, porque su propietario es el dueño de los bancos en Colombia”, le dijo a VICE Colombia Jhonatan Bock, Coordinador del Centro de Estudios de Libertad de Expresión de la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip.

Pero la dependencia económica que condiciona a los medios en Colombia no solo tiene que ver con los intereses de sus propietarios, también tiene que ver, según Bock, con el modelo de negocio de los medios. Es decir, con el hecho de que para sostenerse muchos de ellos dependan de lo que ganan en la publicidad comercial que les pagan otras empresas.

Un ejemplo de eso, según el mismo Bock en una columna de opinión publicada en VICE Colombia, fue un episodio de La Pulla, de El Espectador, sobre las bebidas azucaradas que habría sido censurado después de que una empresa llamara a ese medio a decir que retirarían su pauta.

“Y hay otros medios, sobre todo en región, que dependen de la publicidad que viene del Estado, de la publicidad oficial. Hay muchísimos casos de medios que no tienen una línea independiente crítica frente a los alcaldes o a los gobernadores por esa razón”, aseguró Bock.

Y por último, según el mismo Bock, hay medios que más allá de esa dependencia económica parecen tener una afiliación ideológica que sesga el tipo de contenido que publican y la información que difunden. “Ahí vemos que ha habido medios que han sido criticados por mantener una línea muy cercana (con políticos). El Tiempo con Peñalosa o la revista Semana con Santos”.

En medio de ese panorama, buscar medios confiables e independientes no parece ser tan fácil. Confiar en los medios y en que la información que uno está consumiendo sea veraz e imparcial o que no está protegiendo los intereses de otros es cada vez más complicado.

Sin embargo, sí hay medios en Colombia que están informando de esa forma: sin responder a ninguna otra agenda que no sea la verdad y el periodismo riguroso. Son medios que gracias a la donación de ciudadanos y a la financiación de cooperación internacional han logrado mantener su operación e independencia de contenidos.

¿Se cansó de los titulares peñalosistas de El Tiempo? ¿Se cansó de ver cómo Semana no para de montársela a Petro? ¿Se mamó de que RCN solo le muestre las bondades de Duque? Aquí tiene una lista de nueve medios independientes para que se informe con responsabilidad.





Cuestión Pública

https://cuestionpublica.com

Según su propia descripción, Cuestión Pública nació para llenar el vacío de periodismo de investigación independiente y revelar los casos de abusos de poder. Parte de su fundación se sustentó en ver que la conexión entre los grandes medios y los poderosos es tan fuerte que son muchos los temas en el país que se quedan sin cobertura. Por eso le han puesto atención a temas en los que históricamente ha habido corrupción y no la suficiente información: comunidades étnicas, salud, el conflicto por la tenencia de tierras, entre otros. Recientemente, publicaron el especial “Sabemos lo que hiciste la legislatura pasada” que busca mostrar el patrimonio de los congresistas y de dónde proviene.





La Cola de la Rata

https://www.lacoladerata.co

Antes de convertirse en el medio que es actualmente, La Cola de la Rata —anteriormente Tras la Cola de la Rata— era un medio de la Universidad de Pereira dedicado sobre todo a hacer investigaciones que le seguían la pista a los recursos: de dónde viene la plata y para dónde va. Cuando sus integrantes se graduaron, La Cola de la Rata se volvió un medio que con dificultades ha logrado mantenerse gracias a recursos de cooperación internacional. La Cola de la Rata se mantiene hoy como un medio que trata temas políticos, ambientales, culturales y sociales en la región de Risaralda con un estilo y una independencia radicalmente distinta a la de los medios regionales tradicionales.





La Silla Vacía

http://lasillavacia.com

Este medio especializado en la actualidad de la política colombiana, y que lleva al aire desde 2009, pasó un mal momento en época de elecciones presidenciales, ya que, a juicio de una buena parte del público, realizó un cubrimiento sesgado, en contra, sobre todo, del candidato de izquierda Gustavo Petro. El mismo Carlos Cortés, periodista y colaborador del portal, fue uno de los que criticó dicho cubrimiento. No obstante, el hecho mismo de que uno de sus periodistas critique abiertamente al medio sin miedo a la retaliación ya es una muestra de su independencia. Dejando de lado este episodio, La Silla Vacía se ha dedicado a hacer un periodismo que rastrea la forma en que el poder se ejerce en Colombia: hacerle seguimiento a los poderosos y a revelar los hilos que mueven la política en el país. Además, se han preocupado por explorar formas nuevas e interactivas de presentar la información y hacerla más accesible a los lectores.





Noticias Uno

https://canal1.com.co/noticias…

Este es el único medio televisivo que calificó en esta lista por ser el único que no depende económicamente de ningún grupo económico y que, por tanto, no está supeditado a las agendas ni intereses políticos de terceros. De hecho, su slogan es “La red independiente”. Este noticiero fue transmitido por primera vez en 1992 con el nombre de NTC Noticias hasta que, en 2002, cambió a Noticias Uno. Por varios años fue dirigido por el periodista Daniel Coronell hasta que este tuvo que exiliarse en 2005 tras recibir amenazas de muerte. Noticias Uno es también el único medio de esta lista cuyo enfoque no está en el análisis de coyuntura sino que tiene una naturaleza totalmente noticiosa. Gracias a su independencia, ha sido capaz de comunicar las noticias que otros medios no comentan, un ejemplo de eso fue una entrevista transmitida en 2008 en la que Yidis Medina le admitía a Daniel Coronell en cámara haber recibido sobornos por parte del entonces presidente Álvaro Uribe. Su actual directora, Cecilia Orozco Tascón, es el parte de tranquilidad de que este legado continúa.





¡Pacifista!

http://pacifista.co

Nació en 2014 con el objetivo de ser un medio capaz de hablarle a una generación joven sobre el conflicto armado en el país y la construcción de paz. Desde entonces, se ha vuelto uno de los medios de comunicación referentes que publica contenido sobre todo lo sucedido con los acuerdos de paz con las Farc: desde sus etapas más tempranas hasta todas las dificultades en la implementación de los mismos después de su firma. Con ese seguimiento, ¡Pacifista! se ha dedicado a cubrir varios temas que afectan a las regiones colombianas lejos de las urbes y que normalmente se quedan por fuera de la agenda oficial de los grandes medios. Entre sus grandes apuestas está hacerle seguimiento al fenómeno del cultivo de coca en Colombia, al crecimiento de la movilización ciudadana y al asesinato de líderes sociales. De hecho, su contador de líderes sociales asesinados ha sido una herramienta ampliamente consultada y presente para quienes buscan información al respecto.





Proclama del Cauca

https://www.proclamadelcauca.c…

Proclama del Cauca nació hace treinta y cinco años en Santander de Quilichao, un municipio del Cauca que no supera los 60.000 habitantes. Inició como un periódico que desde el inicio se posesionó como un veedor de los procesos de la región y de sus dirigentes. Desde entonces, se ha vuelto un medio regional referente a la hora de mantener independencia en un entorno regional dominado por los intereses económicos y políticos de las alcaldías y gobernaciones. De hecho, han sido numerosas las ocasiones en que Proclama del Cauca ha recibido amenazas y presiones por parte de políticos de la región. Actualmente, además del periódico impreso, Proclama del Cauca cuenta con su sitio web y una emisora digital recientemente lanzada.





Razón Pública

Este medio es el resultado del trabajo de la Fundación Razón Pública, una organización conformada por juristas, economistas, politólogos, ambientalistas, entre otros académicos consagrados que en el portal se dedican a comentar y a analizar la actualidad del país. Desde 2008, Razón Pública se ha definido como un espacio en el que los intelectuales y la comunidad académica buscan incidir en la opinión de quienes toman las decisiones decisivas en el país o de quienes influyen en ellas. Su propósito es que el conocimiento académico se conecte con la realidad del país y le sea útil y beneficioso. Para eso, en sus textos analizan la coyuntura y lo que hay detrás de las grandes noticias para al final arrojar propuestas “desinteresadas”, que sirvan al bienestar y al interés público.





Universo Centro

http://www.universocentro.com/

Además de ser un medio digital, Universo Centro es un periódico que se edita e imprime en Medellín y que se distribuye gratuitamente por el Valle de Aburrá. A diferencia de los demás medios en esta lista que están sobre todo enfocados en la coyuntura y la actualidad política del país, Universo Centro acoge entre sus páginas una amplia gama de temas misceláneos sobre la cultura y la cotidianidad del país que imprime en forma de ensayos, crónicas, comentarios, columnas y reportajes. También, claro, habla de política, pero lo hace con las mismas formas periodísticas frescas e innovadoras con las que habla de sexo, de graffiti, de historia o de personajes cotidianos. Lleva diez años siendo un referente periodístico fresco a la hora de contar historias y publicando a los grandes nombres del periodismo contemporáneo.





Verdad Abierta

https://verdadabierta.com

Aunque se aloja en las oficinas de Semana y se describe a sí mismo en su página como una idea de esa casa editorial y de la Fundación Ideas para la Paz, Verdad Abierta es un medio independiente, que no recibe financiación ni influencia editorial de Semana. Desde 2008 se han constituido como un medio dedicado a buscar y difundir la verdad del conflicto armado en Colombia y de las formas en que este se ha transformado a través de los años. Sus textos, largos y analíticos, buscan indagar a profundidad los contextos que por años han sostenido dinámicas de violencia en el país. Por eso, Verdad Abierta ha puesto su atención en las regiones, desde donde cuentan las historias desconocidas de la Colombia profunda.