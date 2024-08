Lo mejor de la semana en VICE España

Una selección del mejor contenido que publicamos esta semana por si te perdiste algo.

Déborah fue asesinada hace 17 años, encontraron su cadáver tras diez días desaparecida. La investigación estuvo plagada de problemas y errores desde el principio y, a pesar de que el principal sospechoso jamás fue acusado formalmente, la policía lo mantuvo siempre como tal a lo largo de los diez años de investigación. Ahora, a falta de tres años para que el caso prescriba, la familia quiere reabrir la investigación con nuevas pruebas que por fin puedan hacer justicia.

El amor, ese fenómeno en vías de desaparición que no deja de complicarse, como si no pudiese irse a la tumba sin dejar de dar por saco. Jimena Marcos reflexionó sobre el (sin)sentido del amor en tiempos de Tinder y Netflix para desearnos un feliz San Valentín a todos.

En una época en la que las políticas de la identidad parecen copar el centro del debate político y social (sobre todo social), parece difícil encontrar a alguien que se atreva a hacer saltar por los aires las normas y códigos internos que las hacen funcionar. Y no solo eso, sino que ese “alguien” sea una estrella de Instagram conocida por sus exabruptos en materias tanto de identidad como de cualquier otro tipo como es María Rispa. Gracias a ello ha conseguido convertirse en una figura de culto entre la generación Z, un culto a medio camino entre la mofa y la admiración sincera. Javier Simón se ha encargado de explicarlo de la mejor forma posible.

“Plantar un pino y no manchar, no hay como ese otro manjar”, el refranero español es sorprendente en lo concreto de sus planteamientos. Es broma, no es un refrán, ni siquiera es algo que haya oído decir a nadie nunca, es tan solo una frase que me he inventado porque necesitaba darle una entradilla a esto porque joder, el título es bastante explícito, habla por sí mismo. El caso es que Pol Rodellar entrevistó a varios científicos (un físico y una ingeniera, para ser exactos) sobre cómo y por qué pasan los ‘perfects’ y los ‘double perfects’, es decir, cuando no solo no te manchas, sino que no tienes ni que tirar de la cadena porque la tubería han engullido tu deposición. No es magia amigos, es ciencia.

24 horas viviendo una relación BDSM suena exhaustivo. De hecho, al menos a mi, lo primero que me viene a la mente cuando lo leo es en días y días sometido a golpes de fusta, latigazos, pisotones en los testículos y un ambiente cargado de cuero negro. No es lo mío. Pero para Sofía Rincón es otra cosa. Es consciente de que es una outsider dentro de un círculo bastante outsider de por sí, pero eso no quita que Arturo sea su esclavo, que le bese la mano y le quite el abrigo cuando se ven. Ana Iris Simón habló con ella sobre todos estos temas.

