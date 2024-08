Lo mejor de la semana en VICE España

Una selección del mejor contenido que publicamos esta semana por si te perdiste algo.

Año nuevo, astros nuevos. Bueno, los astros son siempre los mismos, lo que cambian son las posiciones y demás, pero bueno, ya me entendéis. El caso es que nunca está de más tener una ayuda extra para empezar el año con buen pie y no echar por tierra todos los buenos propósitos que hiciste el día 1, de resaca, entre botellas vacías de agua y cajas de Paracetamol.

La ciencia siempre intenta dar respuestas a las preguntas que la humanidad se hace desde el amanecer de los tiempos: ¿quiénes somos?, ¿de dónde venimos?, ¿por qué me quiero follar a mi perro? En fin, esas cosillas que todo el mundo se ha pensando alguna que otra vez en la vida. Ahora, gracias a un nuevo estudio en el que le preguntaron a 1000 zoofilos porque querían tener sexo con animales, empezamos a otear la respuesta en el horizonte.

El neoliberalismo basa su hegemonía en la aspiracionalidad, en negar la realidad del mundo y el peso de las circunstancias para reducirlo todo a un “si lo quieres, puedes”. Ya sea en los mensajes motivacionales estampados en camisetas de deporte y paredes de gimnasio, en libros de psicología barata o en el culto al emprendedor, no hay nada que escape a esa falsa idea. Hablamos con Iñaki Domínguez, el autor de “Cómo ser feliz a martillazos” sobre todo ello.

Hace unos años, ser vegano significa comprometerse no solo con la lucha por el fin del sufrimiento animal, sino también con una forma de vida que te ponía, por decirlo de alguna forma, a los márgenes del sistema. La mayoría de restaurantes no hacían platos veganos, muchas de las prendas de ropa seguían teniendo productos de origen animal, etc. Todo eso ha cambiado y ahora ser vegano es tan fácil que, de por sí, no implica absolutamente nada más.

