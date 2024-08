Lo mejor de la semana en VICE España

Una selección del mejor contenido que publicamos esta semana, por si te perdiste algo.

Estos van a ser los primeros sanfermines que se celebren desde la sentencia de La Manada y su reciente puesta en libertad condicional. Las asociaciones feministas de Pamplona, que llevan muchos años luchando contra las agresiones sexuales en la ciudad, realizarán una serie de actos de repulsa, pero también hay mujeres que dicen que el mayor acto de protesta sería no ir. La periodista Irantzu Varela reflexionó sobre esto y sobre la importancia de reclamar espacios, no cederlos.

La política es un circo y debe empezar a entenderse como un producto de entretenimiento. Si alguien se ha esforzado por demostrar este axioma durante los últimos meses es el Partido Popular, que ahora se encuentra enfrascado en un proceso de primarias con un marketing tan esperpéntico que parece sacado de la mente del promotor de una discoteca cutre de sol y playa.

Los altillos son un recurso desesperado con el que intentar engañarnos a nosotros mismos y a los demás, como si ese par de metros que le “ganamos” al techo gracias a algún invento más o menos estable convirtiese nuestro cuchitril en un hogar en condiciones. Ya sea para venderlo / alquilarlo o para pensar que en nuestro piso enano tampoco estamos tan mal. Pero este altillo… este altillo es peculiar: es un salón encima del salón y si subes a él puedes morir. En fin, una auténtica locura.

Borja no fue un ludópata en activo durante mucho tiempo, o al menos no parece que fuese mucho tiempo desde fuera. Tan solo estuvo jugando algo más de dos años, pero ese tiempo fue suficiente para gastarse unos 300.000 euros y arruinar su vida en todos los aspectos, no solo el económico. Nuestra redactora Ana Iris Simón habló con él para conocer la realidad de la ludopatía desde su experiencia personal.

Por alguna razón, los “duchotes” gozan de un estatus mítico, el non plus ultra de la gayola, ¿pero molan realmente las pajas en la ducha o simplemente se trata de uno de esos fetiches —otro más, como los tríos— en el que la construcción erótica al respecto pesa más que el placer real que obtenemos? Pol Rodellar reflexiona sobre uno de los temas clave del onanismo de nuestro tiempo.

