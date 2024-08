Lo mejor de la semana en VICE España

Una selección del mejor contenido que publicamos esta semana por si te perdiste algo.

Marcos de Fama ¡a bailar! fue la sensación de un programa que en sí ya fue una sensación televisiva. El reality que hizo que los adolescentes de España se apuntasen a clases de baile nos trajo un concursante singular, que bailaba con un estilo muy peculiar y que no encajaba entre tanto bailarín y bailarina semiprofesional. Diez años después, Marcos es profesor de baile, es amigo de su antaño profesor Rafa Méndez y está totalmente satisfecho con su trayectoria profesional y vital. Nuestro redactor Jordi Llorca habló con él para saber cómo le va y cómo recuerda su paso por el reality.

Hay un momento en el que las irrefrenables ganas de masturbarse se apoderan de tu cuerpo y hacen que tus manos se deslicen hacia tus genitales para empezar a frotarlos salvajamente sin importar el lugar, ni el contexto, ni nada. No hay nada que te excite en el entorno, está todo dentro de ti. Ese momento. Un momento que lleva a situaciones como las que Pol Rodellar ha recogido en este artículo.

La Cañada Real no tiene transporte público, muchas de sus calles no están asfaltadas, hay un poblado de la droga y el Ayuntamiento de Madrid no lo reconoce como barrio. Por eso quisimos saber cómo es ser joven en el asentamiento ilegal más conocido de España.

Son las dos de la mañana y te quieres ir a dormir, pero por alguna razón que desconoces tu cerebro ha tenido una idea genial para empezar a hacer un podcast sobre conflictos internacionales y está desarrollando, casi sin querer, el guion del primer episodio. Si alguna vez te ha pasado algo similar, eres una de esas personas que son mucho más activas y creativas por la noche. Este artículo te explica a qué se debe y cómo funciona tu «don».

Los pezones son uno de los puntos erógenos más infravalorados. Su capacidad orgásmica no se tiene en cuenta y quedan relegados como mucho a ser parte de los jugueteos previos, pero ya va siendo hora de cambiarlo y empezar a utilizar los pezones como el instrumento de placer sexual que son.

La chica que forma parte del grupo de chicos. Es un fenómeno común, sobre todo durante la infancia y la adolescencia. Si bien puede parecer algo trivial, tras este tipo de relaciones subyacen prejuicios de género, tanto por parte de los hombres como por parte de las mujeres que forman parte de esos grupos de hombres. Nuestra redactora Ana Iris Simón aborda el tema intentando entender por qué una vez tuvo que aguantar que un amigo le dijese que ella era «la única mujer a la que respetaba».