Fotógrafos españoles nos mandan su mejor foto de un festival

Una de nuestras grandes pasiones, además de contar historias, es poder fotografiarlas. Aquí homenajeamos a las personas que mejor saben reflejar lo que todos sentimos en un festival. Pedimos a los fotógrafos de cabecera de VICE que nos manden su instante favorito en un festival español. Esto es lo que nos mandaron, y nos cuentan los motivos.

Anna Álvarez — Festival Cara B, 2018, Barcelona

Fotografía tomada este mismo año 2018 en el Festival Cara B mientras cantaba el joven Mc Buseta después del set de Steve Lean acompañado por este. En la imagen, Paulo Sagana junto a Jessie James bailando y cantando en primera fila, como siempre, fieles a cualquier aparición del artista. Fue la mejor forma de clausurar la velada.

El público enloqueció en ese preciso momento, pocos minutos antes de que finalizara la primera jornada del evento. Recuerdo que varias chicas comenzaron a saltar la valla del foso para bailar en la tarima junto a los artistas a ritmo de funky brasileño y sin importar quiénes fueran comenzaron a mover las caderas hasta que cesó la música. El sentimiento se antepuso a las normas y eso hizo que este momento fuera uno de los mejores que haya vivido en un festival, motivo que me llevó a capturarlo.

Paco Poyato — Leyendas del Rock, Villena, Alicante, 2017

Este retrato fue tomado durante la edición del Leyendas del Rock del 2017, festival que se celebra en la localidad alicantina de Villena a principios del mes de agosto. Me gusta esta fotografía por la carga icónica que conlleva: se trata de un retrato de uno de los asistentes al festival, con el look típico de lo que entendemos por un seguidor de heavy metal: melena, pañuelo de leopardo atado a la frente, camiseta de un grupo heavy y chupa vaquera con las mangas cortadas, llena de parches de más grupos heavy. No se ve en la foto, pero iba con unos pantalones vaqueros pitillo y con unas zapas tobilleras Adidas, un total look en toda regla, vamos.

Una de las cosas que más me llaman la atención cuando voy a un festival a hacer fotos es el ambiente que se respira, y que al ver una sola foto esta te lleve directo a la esencia del festival.

Este es uno de los festivales en los que más he disfrutado a nivel fotográfico. Lo que vi allí era real y no algo pasajero impuesto por modas.

José Porroche — Primavera Sound 2013, Barcelona

La foto es del Primavera Sound 2013, me gusta porque refleja cómo un amigo afronta una desgracia, demostrando su verdadera amistad.

Ana Wedfry — Motor Circus 2017

Estas fotos fueron tomadas en el festival Motor Circus, que se celebró por primera vez el año pasado en Cádiz. El evento acogió a diferentes artistas internacionales, como Iggy Pop, pero sin duda lo que más me gustó fue que se celebrase en mi tierra, en el sur.

La foto de las dos chicas, mis mejores amigas, Paula y Ana, representa para mí la sororidad, algo que afortunadamente se ha convertido en cotidiano, y que nos está abriendo camino hacia el necesario cambio social que estamos viviendo.

Davit Ruiz — Sonorama 2013, Aranda de Duero

El reflejo de lo que era un festival en esos años, el auge de las cámaras de acción, las denostables mochilas de cuerdas, en general esa estética y aura de supervivencia festivalera y de sentir que el fotografiado acude a uno de sus primeros festivales. Una noche improvisada con los Parrots y los Nastys en la que desayunamos zumo de frutas en vaso de combinado y en la que volví a casa en un BlaBlaCar de un señor que tenía una empresa de cárnicos y una tienda de pádel, que conducía demasiado deprisa y demasiado bien. Una noche en la que no pasó nada interesante, pero en la que necesitaba que no pasase nada interesante.

Enrique Villaluenga — Primavera Sound 2017, Barcelona

El día antes del Primavera Sound no tenía entrada y no pensaba ir… una amiga tuvo la genial idea de dejarme el dinero para comprar un abono en un portal de reventa. Todavía debo parte del dinero, pero el festival fue increíble. En la foto aparece Pili Mairena muy a gusto, como recién salida de una peli mala de los 90.

