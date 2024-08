Lo mejor y lo peor del SXSW 2018

El SXSW 2018 se sintió diferente. Las grandes activaciones de marca quedaron atrás —nadie se presentó tocando sobre una barra gigante de Snickers—, y por eso gran parte de la semana se sintió como si estuviera centrada colectiva y genuinamente en la música. Aunque caminar por la calle 6 fue casi imposible en cualquier momento después de las 8 PM, gran parte de la semana fue más pequeña e íntima que en los últimos años. ¿Así seguirá? No, probablemente no —el capitalismo es una amante cruel—), pero de todos modos la pasamos bien. Aquí está lo mejor y lo peor que Noisey vio en el SXSW 2018.

No muchos músicos son más famosos que Rae Sremmurd

Una tendencia que se estableció en el SXSW en los últimos cinco años es que no sabes qué va a pasar, quién va a aparecer de sorpresa o qué programas van a anunciarse en el último momento pero este año no hubo nada de eso. Y honestamente, fue lo mejor. Los raperos más famosos que andaban por ahí eran Swae Lee y Slim Jimmy, y teniendo en cuenta que esos dos son grandes, fueron lo mejor de ambos mundos. Aunque no hay nada como un set de Drake de 13 minutos, la falta de concentración en las estrellas nos permitió disfrutar de artistas que realmente son emergentes de una manera genuina. –Eric Sundermann

Videos by VICE

El amor extremo y genuino por la música de Andrew W.K.’s

El poseedor positivo de la eterna juventud Andrew WK tocó un montón de sets en Austin la semana pasada. Con tan sólo ver uno, a las 2 PM, al aire libre en un sábado nublado, creo que podría haber tocado de lunes a domingo sin parar. La banda hubiera aguantado la fiesta, y la fiesta hubiera aguantado a la banda, y no se hubiera acabado la energía. El cantante de 38 años abrió su set con «Music Is Worth Living For». Pasó mucho tiempo reemplazando micrófonos, todos eran demasiado débiles para enfrentarse a que se los metiera constantemente por los pantalones. Cerró su set contando hacia abajo desde 80, disminuyendo la velocidad al final para obtener un efecto dramático: fue divertido al principio pero convincente cuando llegó a 30. Por supuesto, eso lo llevó a tocar «Party Hard», que es lo mejor. Andrew WK todavía cree sinceramente que la fiesta salvará vidas y luego salvará al mundo. Ahora creo absolutamente que es verdad. – Alex Robert Ross

Andrew W.K. Foto de Lorne Thomson/Redferns/Getty

La hermosa voz de Smino

Smino tocó en nuestro showcase, así que podemos presumir un poco y decir que hicimos una muy buena elección, pero también a quién le importa porque Smino lo hizo espectacular. Después de terminar una gira con SZA, está claro que el rapero de St. Louis se ha aprendido a mover en el escenario y ha descubierto su sonido, una mezcla de R&B, hip-hop y un buen cabello, quedan muy bien para 2018. Ya quiero ver cómo será su próximo proyecto. –ES



Xylouris White nos voló los sesos con un laúd

No esperaba que mi set favorito del SXSW fuera de dos tipos de cincuenta y tantos en la batería y con un laúd de Creta. Por otra parte, esos dos tipos son Jim White, ex baterista de Dirty Three con Warren Ellis y Mick Turner, y el cantante y músico de vanguardia griego Giorgos Xylouris; su nuevo álbum, Mother, fue producido por Guy Picciotto de Fugazi. Lo que sonó durante 40 minutos más o menos el domingo por la noche en su set de Bella Union estuvo tremendo, sus ojos se encontraban entre ellos mientras seleccionaban rock, folk griego, psicodélico, jazz e incluso techno para lograr un sonido increíble. No sabía que alguno de los instrumentos pudiera sonar así. De eso se trata la música en vivo, baby. –Andrea Domanick

Valee sentado en un mostrador en una mansión en el centro de Austin junto a una pila gigante de cajas de Dominos Pizza antes de interpretar «Shell» a las 3 AM

Valee fue uno de los raperos más buenos en el SXSW este año, tocando algo así como 78 showcases en un período de aproximadamente tres horas, sin embargo cada vez que se subía al escenario traía una energía muy cool y refrescante. Mi favorito fue cuando se subió en sandalias (sí, sandalias) en una fiesta random de la mansión donde había niños tratando de saltarse la valla superior, subiendo a la cubierta y robando vino de la bodega. –ES

Valee. Fotografía de Steve Rogers Photography/Getty Images

Mi chófer de Uber me enseñó un género de música que él creó llamado «Rock Picante

Ricardo fue mi segundo chófer de Uber, el que me recogió después de que fui al hotel equivocado desde el aeropuerto el martes por la noche. «Eres muy afortunado», dijo mientras arrastraba mi maleta hacia la parte trasera de su coche e intentaba sonreír educadamente con el jet lag. «Este es el mejor Uber en Austin».



Déjenme decirles que Ricardo no estaba mintiendo. No pasó mucho tiempo antes de que la plática se volviera inolvidable. Primero me preguntó: «¿Te gusta el rock?» (Obvio). «¿Te gustan los Beatles?» (Estoy consciente de su trabajo). «¿Te gusta Red Hot Chili Peppers?» (Sí, tengo alma). Presionó un botón en su consola central y me dijo que, si me gustaba todo eso, esto me encantaría. «También tengo una banda», dijo. Una pantalla se desplegó desde arriba, y todavía podía ver la sonrisa picarona de Ricardo en el espejo retrovisor cuando el video comenzó a reproducirse. El video abría con un poco de texto:

«En un planeta muy, muy lejano… había una banda ofreciendo música y salsa picante… Su primera misión era… ¡Que América vuelva a ser picante!»

https://youtu.be/By4QRN8MFnQ

No tengo suficiente espacio para contarles sobre el video de «Cuerpo de Guitarra» de Makenka, pero tengo suficiente espacio para compartirles el video, tomado directamente desde www.MakeAmericaHot.com. Puedo decirles que Ricardo le dice a su tipo de música «Rock Picante». Puedo decirte que Makenka tiene su propia línea de salsa picante. Y puedo decirles que, mientras veía una de las botella de la salsa en el asiento trasero de su Honda, él me dijo algo que nunca antes había considerado: «América ya era grande. Sólo queremos que sea picante». –ARR

Las chicas que hicieron que el post-punk volviera a ser cool

El post-punk se ha visto un poco atormentado desde su reactivación a principios de los años 2000, convirtiéndose rápidamente en una ola de imitaciones de Joy Division que coincidían con el género en estilo y no en sustancia. Las chicas de Goat Girl del sur de Londres le devuelven los dientes al post-punk, sin sintetizadores ni pretensiones cursis, al contrario armados con el vigor y el ingenio que es el ingrediente principal que hace que el género sea tan poderoso. –AD

Goat Girl. Foto vía Getty Images.

Estar de pie en un círculo y bebiendo cerveza

Todos dicen que el SXSW es sobre la música, sobre la conexión, sobre la vinculación, sobre la construcción, pero en realidad, el SXSW se trata de estar en un círculo bebiendo cerveza con tus amigos.



Starcrawler escupiendo sangre y montando árboles

Starcrawler me llamó la atención un par de veces mientras me dirigía a otros shows, y lamento no haberme quedado más tiempo. Son puros gritos maniáticos y riffs grandes y sin complejos; tienen una canción llamada «Pussy Tower»; y la protagonista Arrow De Wilde, vestida con un corsé, se mueve como si estuviera borracha de sangre de murciélago y de escupitajos de Cherie Currie. En cualquier momento, podría verla volteándose hacia atrás, rodando por el escenario, montando un árbol y untándose sangre falsa en la cara, antes de escupírsela a la multitud alternando disgusto y deleite. En manos menos capaces, sería algo trillado, pero Starcrawler simplemente lo convierte en un infierno de diversión, devolviéndole algo de vitalidad a la música anémica. –AD

Starcrawler. Foto vía Getty Images

Todos nos perdimos a Soccer Mommy

Clean de Soccer Mommy, sin lugar a dudas, es uno de los lanzamientos favoritos de Noisey del año hasta el momento, pero de alguna manera ninguno de nosotros logró verlos en Austin. Lo sentimos. De verdad. No hay otra manera de decirlo: somos unos perdedores. –ES



David Fricke de los Rolling Stone aún lo puede hacer

Aplausos para al legendario escritor David Fricke pasando el rato en un bar en la calle 6, esperando ver el set de Ezra Furman a las 2 AM en la noche final del SXSW. Para cualquier persona en la industria que alguna vez se haya quejado de estar cansada por tener que ir a shows toda la semana, esta leyenda de 65 años de edad simplemente les calló la boca.

La sonrisa de Knox Fortune

O sea, por favor, mírenlo.

La hermosa guitarra de Lucy Dacus sonando con todo

Historian es un disco ideal para la introspección y para reflexionar sobre tu vida, pero también es el tipo perfecto de música para un atardecer al aire libre en Texas después de haber estado bebiendo durante unas horas (casualmente también es el momento perfecto para hacer algo introspección). La música de Lucy Dacus puede parecer un poco lenta, pero las guitarras en capas y doloridas suenan como si fueran una grabación perdida de todos los guitarristas influyentes de los 90. Es genial. –ES

Lucy Dacus. Foto de Tim Mosenfelder/Getty Images.

Smokepurpp y Blocboy JB paseándose por todos lados

No estoy seguro de qué escribir aquí. ¡Los artistas sí son como nosotros!



Mozzy como siempre rompiéndola

¿Se acuerdan cuando Kendrick Lamar ganó un Grammy a principios de este año, y lo primero que hizo fue mencionar a Mozzy? El rapero lleva ese ímpetu, ya que acaba de lanzar otro EP llamado Spiritual Conversations, y tocó en Austin con unos 30 tipos en el escenario. Siempre que un set te hace ir con el amigo que está a tu lado y que se la pasen hablando durante los siguientes 30 minutos sobre cómo el rap es el mejor género musical, sabes que esa mierda es buena. –ES

Foto de Ryan Muir, cortesía de The Fader

El día de San Patricio en Texas, donde al parecer todo el mundo es irlandés

De cualquier forma, es un espectáculo ridículo. Para emborracharte en el desayuno y actuar como un idiota, no tienes que vestirte de verde ni inventarte cosas sobre ese Viejo País. Este año, como siempre, aprendí cosas que no quería saber. Aquí hay una que descubrí antes de ir a ver a Lucy Dacus en el Cheer Up Charlie’s: el lema de Notre Dame es «Dios, País, Notre Dame». ¡No quería saber eso! Toda la multitud en la calle 6 se duplicaron con unos hijos de puta con collares de plástico, hasta me dieron ganas de que ya sea el SantaCon. –ARR



Un rapero famoso que no se lavó las manos después de ir al baño

https://twitter.com/ericsundy/status/975136989874917376

Brandon Hagen de Vundabar tocando con un vaporizador

El nuevo álbum de Vundabar, Smell Smoke, aborda la inversión distópica del sueño americano, pero en el escenario son los payasos de la clase –mueven el trasero, hacen pantomimas, y por lo general incitan a la multitud a ponerse imprudente. Durante un set, el cantante/guitarrista Brandon Hagen, vio nubes de humo en la multitud, agarró el vaporizador de un fan y procedió a tocar su solo de guitarra. –AD



El cabello de Rico Nasty

El regreso de los picos al estilo de la estatua de la libertad. –AD

Foto de Johnny Nunez/WireImage/Getty

No logramos ver ninguno de los sets de JPEGMafia

Todavía estoy tratando de entender a Barrington Devaughn Hendricks, el rapero de Nueva York que se mudó a Alabama, se alistó en el ejército (donde sirvió en Kuwait, Irak, Alemania y Japón), y luego terminó en Baltimore, donde hace hip-hop. Apuesto a que tiene un show en vivo increíble. Apuesto a que todos se cansaron de decir que deberíamos ir a ver uno de sus shows. Lamento haber estado sentado en mi habitación de hotel, agotado, viendo SportsCenter en lugar de ir a ver su show el jueves. Me deberían de despedir inmediatamente. –ARR



La alegría viciosa de Shame y de los IDLE

Hay muchas cosas de qué preocuparse en este momento. Pero para enojarte no necesitas ser un idiota, así les gustaría recordarte a Shame de South London y a los IDLES de Bristol. Ambas bandas tocan como si te estuvieran retando a pegarles en la cara, porque, bueno para ellos así es como demuestras que te sientes vivo. Pero también son lo suficientemente sabios como para comprender que estamos en esto juntos; quedarnos atrapados entre empujones o peleas, como lo hizo un tipo durante el set de Shame en el showcase de Noisey, y pararían el concierto para sacarte. «Dices que vas hacia adelante/ Pero siento que te mueves hacia atrás / En un momento de tanta injusticia / ¿Cómo puedes no querer ser escuchado?» Charlie Steen de Shame grita en «Friction». Esto es ira con todo incluido: visceral, alegre, y honestos pararrayos para la ira colectiva, forjados por el amor. –AD

IDLES. Foto de Chris Saucedo vía Getty Images.

El agua

Casi nadie de los que van al SXSW es de Texas o de cualquier otro lugar cercano, por eso en el mejor de los casos toda la sabiduría local que escuchas es de tercera mano. Mi favorita fue: «Aquí hace calor, así que deberías tomar agua». ¡Es verdad! Pero también, cállate. Te acabas de tomar seis cervezas y un whisky antes de comerte cuatro tacos de carnitas, y son las 7 P.M. de un miércoles; el agua no te desintoxica automáticamente, ni es la ensalada que necesitas con desesperación. El agua es buena, y debes tomarla cuando sea posible; sabe increíble cuando no has considerado su existencia durante dos días; constituye una gran parte del cuerpo humano, y en cierto sentido vale la pena mantenerlo. Pero también, otra vez: cállate. Come algo de lechuga y duerme un poco. –ARR

Sigue a Noisey en Twitter.