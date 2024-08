Lo mejor de la semana en VICE España

Una selección del mejor contenido que publicamos esta semana, por si te perdiste algo.

El jueves, España amanecía con la noticia del golpe de estado / la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente, un movimiento inmediatamente apoyado por Estados Unidos y con el que intentaba expulsar a Nicolás Maduro del poder para dar paso a un proceso de transición que acabase con el dominio chavista en Venezuela. Para entender por qué en España estamos constantemente bombardeados con informaciones sobre lo que sucede en este país venezolano, algo que no pasa con ningún otro país de la región.

Cada vez que aparece una noticia sobre VOX, aparecen inmediatamente voces que señalan que eso solo hace que fortalecer al partido de Abascal. Sin embargo, no parece que el cordón sanitario mediático que proponen algunos periodistas esté sirviendo de mucho, pues la formación de extrema derecha solo hace que crecer en las encuestas y en número de afiliados. En una época en la que la información ya no está en manos de los medios, ¿tiene algún sentido que los medios jueguen a hacerle el vacío a lo que hacen? Daniel Bernabé reflexiona sobre todo ello y sobre cuál debería ser la respuesta de la izquierda ante esta situación.

Sara fue agredida sexualmente después de tomar algo con unos amigos. Dos años después, en un juicio, su agresor fue declarado culpable. Tardó tiempo en entender el sentido de todas las preguntas que le hicieron en comisaría, en entender por qué le pidieron que declarase en el juicio sin biombo, en entender que lo que pasó ni fue culpa suya ni tampoco algo excepcional. Que la violencia contra las mujeres es constante y se muestra de formas muy diferentes. Estas son sus reflexiones.

Pensar que una psicóloga no puede tener problemas de salud mental es como creer que un médico no puede enfermar. Sin embargo, a mucha gente aún le genera rechazo que una psicóloga hable abiertamente de sus propios problemas de salud mental, que diga que va a terapia, etc. Jara Pérez reflexiona sobre todo ello desde su propia posición como psicóloga y neurótica.

En Elche se concentran los tres barrios más pobres de España: Carrús, el Toscar y El Pla. Barrios en los que la principal economía sumergida es la industria ilegal de las aparadoras, mujeres que trabajan cosiendo calzado, una realidad que imaginamos más propia de los países del Sudeste Asiático pero que tiene una larga tradición en nuestro propio país. Pablo Miranzo habló con varias de estas mujeres y las retrató en sus puestos de trabajo.

La curiosidad lleva al ser humano más allá de cualquier tipo barrera, incluida la de degustar sus propios fluidos genitales. Hemos hablado con varias personas que han probado sus propias secreciones para que nos expliquen los motivos por los que lo han hecho o lo siguen haciendo.