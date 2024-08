“Mejor sexo oral de mi vida”: Algunas personas describen a su primer pareja

Artículo publicado por VICE México.

Romantizamos las primeras veces cada vez que podemos, como si fuese condición obligada ser maravillosas e inolvidables, cuando en realidad, la mayoría de las veces, sólo funcionan como escuela y aprendizaje.

Quizás las películas de Disney han tenido culpa en esto. Cuando conocí a mi primera pareja pensé que me iba a quedar con ella para toda la vida, yo también pasé por ahí. Y cuando terminamos sentí como si me apuñalaran. 7 años más tarde, no veo con rencor esa relación, sino con agradecimiento y cariño. Gran parte de lo que soy hoy como persona viene de esa escuela; probablemente esa es la verdadera misión de las primeras parejas. A menos que estemos hablando de nuestros primeros besos, qué pinche asco de momento. Todavía siento pena. No quiero que nada vuelva a recordarme esa terrible situación, la vida sigue.

Partiendo de estas profundas enseñanzas y reflexiones, le pedimos a personas que describieran a su primer pareja en seis palabras.

“Pene más pequeño que mi meñique”. —Sabrina, 28

“Una escuela para no tener orgasmos”. —Israel, 30

“La única pareja que no cuento”. —Daniel, 29

“Los peores besos de mi vida”. —Yesenia, 27

“Mi peor experiencia sexual hasta entonces”. —Gabriela, 26

“Sigue viviendo con sus padres aún”. — Mariana, 29

“Un error que fue bastante necesario”. —Diego, 27

“La conexión que no encontré más”. —Joaquín, 29

“Hoy es mi amigo más cercano”. —Andrea, 26

“Un amor que no puedo superar”. —Gabo, 30

“Un egocentrista de unos niveles bíblicos”. —Ana, 28

“Recuerdo más chido de mi adolescencia”. —Ariana, 25

“Los pezones más pequeños que vi”. —Ricardo, 27

“Describirla sería perder todo mi tiempo”. —Daniel, 29

“El mejor oral de mi vida”. —Luis, 29

“Cuatro años tirados a la basura”. —Alejandro, 29

“Ni conocí a sus mejores amigos”. —Fabiola, 28

“Un insoportable aliento por las mañanas”. —Omar, 25

“Me recordaba demasiado a mi madre”. —Sergio, 26

“Su vagina olía a pescadería rezagada”. —Luis, 26

“Gracias a él no veo futbol”. —Jimena, 24

