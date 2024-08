Lo mejor que verás hoy es a este man usando una empanada como pipa

https://www.instagram.com/p/Bm-4VdqBBtW/?hl=en

Artículo publicado por VICE Colombia.

A decir verdad, no hay mucho qué escribir. Este texto que me mandaron hacer sobra. No me siento a la altura de introducir con palabras algo que probablemente no merece sino un play. Pero aquí voy.

Mi amigo Felipe llegó esta mañana con los ojos abiertos para decirme lo siguiente: “¿Pez, ya vio el man que fuma yerba de una empanada? Píllelo”. Y le dio play. Y lo vi. Felipe es un marihuanero clásico, obviamente: aunque su narrativa está llena de huecos es al mismo tiempo exquisita en detalles raros. Las historias que cuenta no tienen desenlace. Un marihuanero de libro de texto que termina de echar un cuento y uno se ve obligado a preguntarle: “¿y ya?”.

Pues, sí, esto que vengo a presentarles es eso y ya: alguien usando de pipa una empanada. Marihuana carburándose en la barriga del amasijo, y un humo espeso, aromatizado, que un muchacho le extrae como dándole a la empanada respiración boca a boca por la apertura del primer mordisco.

Es miércoles, amigos. Aquí tienen el video que parte la semana en dos y les relaja esta tarde miserable.

Perdónenme.