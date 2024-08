Fotos de los mejores porros que nos encontramos en Spannabis 2018

Yo no fumo hierba y no tengo ni idea de marihuana pero los últimos años he consagrado una tradición que me satisface enormemente, ir al Spannabis, la feria del cáñamo de Barcelona, a catar un poco cómo esta la escena mundial de los porretes. Este año se ha celebrado la decimoquinta edición y mientras paseaba por la feria catando bongs y charlando con peña sobre cómo funciona eso de dabear pensé «joder, sería brutal hacer una galería de porros en VICE», así que me puse a pedir a los asistentes si podía hacer fotos de sus tronchos.

Esta selección no responde a criterios de espectacularidad ni pretende cubrir arquitecturas complejas, son solo los porros que se hace la peña, los porros humildes del día a día, sin pretensiones ni complejos.