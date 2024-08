Estas son las 5 mejores presentaciones en vivo de Animal Collective de todos los tiempos

Animal Collective ha hecho música juntos durante casi 20 años, acumulando un profundo y amplio catálogo de grabaciones en vivo. Sus fanáticos, con el pasar de los años, graban y se obsesionan con sus shows en vivo, cada uno con diferente atmósfera, equipos, lista de canciones y personas en el escenario.



Es difícil lograr que los fanáticos de Animal Collective estén en la misma página, pero creo que es seguro decir que estuvieron destrozados desde 2004 hasta 2011. Algunos seguidores sienten que Animal Collective no ha sido tan emocionante en sus discos más recientes como lo fueron en su apogeo, haciendo que la banda entre en un periodo casi desértico. Específicamente, se quejan de que las canciones de la banda suenan un poco como las caricaturas de sábado por la mañana, como si se tratara de música hecha exclusivamente para niños pequeños.



Y está bien, su show en vivo sigue siendo una experiencia salvaje. Durante un espectáculo al que asistí este verano, dejaron entrever lo que probablemente sería una pequeña muestra de una nueva canción. El grupo continúa eludiendo las expectativas, y en ese sentido he hecho un intento completamente subjetivo de destilar cinco de sus mejores shows en vivo.





ArtsPlace, Lexington, Kentucky—Abril 30, 2004

En la primavera de 2004, Avey Tare y Panda Bear utilizaron el alias de Animal Collective para lanzar Sung Tongs, un álbum de música intensamente empedrada y de estilo campista que elevó el perfil del grupo. Pero la banda ya había avanzado, actuando como cuarteto y debutando en vivo con nuevo material que eventualmente se convertiría en el Feels de 2005. Marcado por guitarras sintonizadas y gomosas, voces angelicales, y subrayado por una sensación de maravilla asombrada, este espectáculo es el comienzo de la banda que se solidifica en algo nuevo y emocionante.



Esta era podría representar al grupo en su forma más fluida: cuatro tipos profundamente conmovidos que te dejan entrar en su sesión espiritista. No sabes dónde comienza o termina una canción, y a veces es como si ni siquiera estuvieran haciendo música, simplemente retirando las ramas de los árboles para revelar un mundo natural que nos ha estado esperando todo el tiempo.





Other Music, Nueva York—Agosto 16, 2004

Después de un par de años de realizar algunos shows de «ruido frito», Animal Collective se redujo a un dúo y comenzó a tocar canciones folk con cierto toque celestial. El comienzo de este periodo es Campfire Songs, que es técnicamente una grabación en vivo realizada en un porche rural de Maryland. Su presentación en Other Music es un buen sujetalibros para esta época (Dave Portner y Noah Lennox solían trabajar allí); aquí, se les une Deakin presentando lo que es quizás la actuación más simple en la historia del grupo, ausente de cualquier paisaje sonoro electrónico que subrayara el periodo Sung Tongs. Son todas vocales intocables, guitarras acústicas y aplausos. Todo aquí está desnudo. La perfecta transición entre canciones muestra que el grupo podría crear un conjunto ininterrumpido de flujo libre con solo guitarras acústicas.

Lux Frágil, Lisboa, Portugal—Mayo 28, 2008

La música en solitario de Panda Bear siempre ha sido el portal psicoactivo para entrar a Animal Collective. Cuando el grupo comenzó a hacer canciones rítmicamente pesadas, las representó siguiendo su ejemplo por primera vez. La era Merriweather Post Pavilion de Animal Collective marcó el comienzo de un nuevo tipo de música psicodélica moderna, uno donde se combinaba perfectamente los sonidos orgánicos y electrónicos. Estas canciones se sentían sumergidas, vibrando con el bajo y la percusión inicial. En este set, Avey Tare y Panda Bear eran básicamente una unidad, una simbiosis vocal en espiral. La banda siempre ha sido buena en mezclar elementos dispares –luz y oscuridad, lo trippy con lo mundano– en algo engañosamente simple.





Henry Miller Library, Big Sur, California—Junio 27, 2009

En el verano de 2009, Animal Collective estaba experimentando la cumbre del mainstream por primera vez con el lanzamiento del Merriweather Post Pavilion, pero ya habían salido de tour con sus canciones durante aproximadamente dos años. Esta grabación en la Biblioteca Henry Miller de Big Sur, California, es la era de Merriweather en todo su esplendor. El grupo realmente estaba en su clímax durante este periodo. Sus shows se sentían como un exorcismo, como si estuvieran haciendo música para un tipo de poder inefable.

Pitchfork Festival, Chicago, Illinois—Julio 15, 2011

Los sets de festivales rara vez son una oportunidad para presenciar grandes shows en vivo, aunque este Pitchfork Festival es un caso atípico, y gran parte de ello podría deberse a la forma en que se grabó el programa. Esta grabación que se inclina hacia el lado fuerte realmente resalta la naturaleza abrasiva de las canciones de Centipede Hz, que fueron de gran potencia como resultado del regreso de Deakin y Panda Bear a la banda. La batería de éste último, frenética y simple, es un gran highlight de la época, particularmente en «Today’s Supernatural» y «Did You See the Words». Las canciones de Avey Tare, que suenan como transmisiones radioactivas, difusas del espacio, marcaron un alejamiento de las dosis azucaradas de Merriweather Post Pavilion.

Esta presentación es lo más cercano que AC ha logrado progresar hacia el «rock del estadio», yuxtapuesto entre las señales de radio deformadas y las texturas alienígenas. Si estás buscando un set de AC un poco más acelerado, que muestre un buen rango de su catálogo, echa un vistazo a este en particular.

