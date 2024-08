La guía secreta de los mejores ‘room escapes’ de Barcelona

‘La Guía Secreta’ es la columna de VICE donde las personas que más saben de un tema comparten con nosotros sus recomendaciones secretas. Si tú también tienes alguna sabiduría especial y quieres compartirla, escribe a esredaccion@vice.com.

Hace un montón de tiempo que quiero ir a un room escape desde que se popularizaran hace unos años. Es curioso, porque aunque he hecho bastantes cosas atípicas, todavía no he experimentado este juego en primera persona que mezcla lo mejor de los juegos de rol, el cine y el suspense, y del que no paran de llegarme referencias.



Pero, ¿a cuál voy? Seguramente pasa también en otras ciudades grandes como Madrid, pero aquí, en Barcelona y alrededores, la oferta es tan grande que nunca me decido.

¿Empiezo por uno “fácil” o voy a uno más difícil? ¿El de la oferta de Atrápalo valdrá la pena? ¿Voy al de terror o a uno de aventuras? Leo críticas, reseñas o busco horas libres en Escape Radar, pero siempre acabo perdido en un mar de desconcierto porque es imposible encontrar el perfecto.

Para decidirme a cuáles ir, me he puesto en contacto con auténticos expertos del room escape que se han recorrido la mayoría de Barcelona y alrededores, además de muchos de toda España e, incluso, varias de diferentes partes del mundo, para que me recomienden sus dos room escapes favoritos. Entre los siete suman unas 1.935 salas.

Eulàlia Pujades, ha hecho 608 room escapes

En enero del 2014 jugamos a nuestro primer room escape en Barcelona, Parapark, y desde entonces no hemos parado. A día de hoy, llevamos 608 room escapes jugados. Unos 15 fuera de Catalunya y España, unos 270 en Catalunya —de los cuales unos 130 están en Barcelona ciudad—, y unos 320 por el resto de la geografía española.

Siempre juego con mi pareja, generalmente los dos solos, aunque a veces también acompañados por amigos o familia. En diciembre del 2015 nos bautizamos como Die Helden —Los Héroes— y en enero del 2016 empezamos con el blog, donde podéis encontrar todo tipo de información relacionada con el mundo de los room escapes. Mis dos secretos confesables de Barcelona ciudad son:

1) El viaje continúa (Barcelona): En Cronologic son expertos en hacernos viajar en el tiempo y en esta ocasión lo hacemos en su nuevo modelo de máquina del tiempo: Alfa Explorer Deluxe. Nos espera un viaje trepidante donde tendremos que adaptarnos al entorno y mimetizarnos con él si queremos tener éxito en nuestra misión y volver a tiempo al presente. No puedo desvelar más cosas de esta aventura, solo deciros que tiene un inicio fantástico y que actuéis como actuaríais en la vida real delante de las situaciones que el juego nos ofrece.



2) Refugio 27 (Barcelona): Una de las varias salas que nos ofrece Maximum Escape, «Refugio 27» está basada en el videojuego de Fallout. Después de una guerra nuclear nos encontramos en un refugio subterráneo y nuestro objetivo es salir de allí y volver a la superficie terrestre. Un room escape con una magnífica ambientación y un final impresionante, en el cual no puedes pasar por alto ningún detalle por pequeño que sea. Aunque cualquiera de sus otras salas os dejará asombrados por sus ambientaciones y pruebas asequibles para todos los públicos.



Tatiana Valverde, ha hecho 500 room escapes

Junto a mi pareja, David Fernández, hemos recorrido infinidad de salas por toda Catalunya, España y Europa, cosa que nos hizo abrir nuestro blog: Taty Hunter. Por ejemplo, el verano pasado hicimos una ruta de 3 semanas donde recorrimos más de 130 y justo hace unos días hicimos nuestra sala 500.

La media de las salas de Barcelona es la más alta de España, aunque reconocemos que hemos jugado algunas incluso mejores como Dino Rising en Bilbao, Cubick en Madrid o Xkapa en Santander.

1) Catalepsia (Barcelona): El room escape más pequeño del mundo en el que consiguen hacerte vivir tu propio entierro, fue simplemente increíble todo lo que consiguen que vivas en tan corto espacio de tiempo y cómo tratan el tema con tanta delicadeza. Nos encantó.

2) Xperiment (Berga): Toda una obra de arte creada por un fanático del terror que ha conseguido meterle la dosis exacta de tensión a las pruebas que tienes que realizar. Es el mejor del género de terror y una de las mejores experiencias que hemos vivido en el mundo del room escape.

Víctor y su pareja en una imagen modificada por VICE

Víctor Espriu, 252 room escapes

Unos amigos llevaban tiempo diciéndonos a mi novia y a mí de hacer uno, pero éramos reacios a esto de “encerrarte en una habitación”. Poco a poco fuimos entrando en el mundillo hasta que a día de hoy llevo, junto a mi novia, 252 salas que subimos a nuestro blog: room-escapers.

En Barcelona hay muchísimos buenos pero también muchísimos malos. Aquí los hacemos todos, aunque si salimos fuera solemos leer más cuáles son los mejores.

1) Bajo zero (Sabadell): ¿Un helicóptero en un room escape? Una aventura que te dejará helado, aquí te llevas unas sensaciones que ahora después de 250 salas jugadas todavía espero volver a sentir. El juego no es espectacular, ni 4D, ni butacas con vibración, ni Dolby ni hostias; simplemente una historia bien ligada, con puntazos rollo videojuego y unas sensaciones de película.

2) Until Dawn (Manresa): Una sala que allí dentro no me pareció tan buena, pero fue por la tensión de esperar a ver por dónde me iba a salir alguien. Este juego tiene unos puntazos brutales que una vez sales de la sala vas recordando y te dan ganas de volver a jugar o incluso de poder entrar a asustar tú.

David Belzunce, 120 room escapes

Mi afición empezó a mediados de 2014 con un grupo de amigos en Cronologic, uno de los primeros de Barcelona. A partir del segundo, que fue un año después, comenzó el ritmo frenético haciendo el mismo días dos o tres salas.

Cuando un juego funciona, durante esa hora se para tu vida y no piensas ni un segundo en lo que ocurre fuera de la sala.

1) Tolok (Barcelona): Uno de los juegos mejor ambientados de Barcelona capital, y además me consta que se lo han currado sus propietarios con sus propias manos. ¡Todo un logro! Logra transportarte a un templo maya y los juegos están perfectamente integrados. Una aventura diferente al estilo Indiana Jones.

2) Juego Enigma (Barcelona): Una de las salas que llevan más tiempo abiertas, pero que logran crearte una sensación de urgencia y una abstracción total del mundo exterior. Dinámicas muy buenas y, aunque la ambientación de entonces era básica, me comentan que lo han renovado casi por completo.

Héctor Sánchez, más de 100 room escapes

Mi vicio a los room escapes comenzó un día de Reyes hará unos dos años cuando decidí regalarle a mi hermano pequeño algo diferente. Había escuchado hablar del concepto, pero todavía no me había atrevido a jugar a ninguno. Después de experimentarlo, pensé que por fin había un entretenimiento para adultos que iba más allá de salir a tomar unas copas y ver una peli en el cine.

Estuve dos años de máster en Madrid, cosa que me llevó a hacer muchísimos también en la capital, aunque al mismo tiempo pude ver que Barcelona todavía le saca varios años de ventaja. Barcelona tiene verdaderas obras de arte en el mundo escape.

1) Jigsaw (Barcelona): Tal vez por que fue el primero y tal vez por que ha sido el único al que he jugado dos veces para disfrutar de nuevo la experiencia, pero Jigsaw de Horror Box me dejó sin palabras. ¡Te despiertas en los baños de la primera peli de Saw! Además, lo puedes acompañar con una cabeza de cerdo dentro de una caja anónima. Ojo: a personas aprensivas o asustadizas deberían pensárselo un par de veces antes de sumergirse en el rollo de “vamos a jugar un juego”.

2) Abduction 2 (Badalona): Por ahora es la mejor decoración de un escape que he visto nunca en España. Además, los amantes de las aventuras gráficas alucinarán concretamente con una de las pruebas. La historia ocurre en un orfanato en el que tienes que ir descubriendo que ha pasado allí mientras te llevas algún que otro susto. No lo definiría como un room escape cien por cien de terror, pero creo que tiene el punto exacto de tensión para poder jugar y resolver enigmas sin que te estén asustando todo el rato.

Yolanda y su pareja en una imagen modificada por VICE

Yolanda Frau, 130 room escapes

En enero de 2015 me fui a vivir con mi pareja y descubrimos delante de casa un local llamado Parapark. Habíamos escuchado algo sobre ello, pero no demasiado como para hacernos una idea sobre lo que era en realidad. Con un par de nociones sobre el tema, decidimos probarlo y nos encantó tanto que creamos FóRoom Escape, nuestro blog. Tardamos unos meses en hacer el segundo, pero desde entonces no hemos parado.

1) Futura Escape (Pineda de Mar): La inmersión te mete de lleno en la historia, que cada vez que se abre una puerta es inevitable quedarse asombrado por la decoración. Cuando descubres la historia te engancha aún más y además hay pruebas de todo tipo totalmente lógicas y perfectamente integradas en la historia. En definitiva, es una sala asombrosa.

2) Ouija (Barcelona): Es lo más cerca que se puede estar de protagonizar una película de terror. La inmersión es sobrecogedora, estás dentro de la historia desde mucho antes de que te des cuenta y, a partir de ese momento, el guión trabaja frenéticamente, elaborando un cuento espeluznante alrededor de los jugadores. La sucesión de las pruebas, originales y repletas de mecanismos, y su integración en la historia permiten una jugabilidad muy intensa propiciada por un elemento innovador que asegura el factor miedo.

Anna Vidal, 225 room escapes

Empezamos por probar algo nuevo, una cosa llevo a la otra y ahora estamos enganchados. Llevamos 225 escapes, la gran mayoría en Catalunya, unos 175 aproximadamente, de los cuales 130 serán de Barcelona. 48 son del resto en España, y tan sólo dos en Andorra. Además, tenemos pensado ir a Rusia a jugar.

Hablo todo el rato en plural porque nos juntamos un grupo que nos llamamos Ribescapers y vamos subiendo todas nuestras experiencias en Facebook.

1) Inmortum (Gironella): Lo que pasa allí dentro es inexplicable, vives momentos de autentico terror y a su vez hay un momentazo que tan solo los que la han jugado sabrán de que hablo. ¡El personaje que ha creado Marti, MII, es una autentico loco! hay una prueba que a los claustrofobicos no les gustara nada, (risas)…. pero yo me lo pase en grande.

2) Cubick, La Entrevista (Mataró): a esta sala fuimos con un chico que encontramos en una de las páginas de roomers que hay en Facebook. No lo conocíamos de nada y allí que fuimos. Nada es lo que parece en la entrevista de Cubick, tendrás que pasar prueba tras prueba para poder salir «Apto» de ella. Los últimos 20 minutos son tensos y agobiantes y la compenetración y la comunicación son básicas para poder salir a tiempo.