17 tiendas de discos que debes visitar antes de morir

La Navidad del coleccionista engreído –conocida también como el Record Store Day– celebró su décimo aniversario el 22 de abril. Lo que empezó en el 2007 como una celebración anual de los dueños de tiendas de discos ha seguido finalmente al resto de la industria musical y se ha comercializado hasta la médula, debilitando a los sellos locales y atestando las plantas de prensado de discos con absurdas exigencias de stock de último minuto.

Desde THUMP queremos aprovechar la oportunidad para recordarte la cantidad de lugares increíbles donde puedes conseguir vinilos durante los otros 364 días del año; de esa manera puedes apoyar realmente a la industria independiente, ¿sabes?

Así que, aunque para algunos tiene mucho mérito hacer cola con el frío que hace para conseguir esa reedición en vinilo rojo de ese disco que ya tienes, no olvides echar un ojo a nuestra lista para nada exhaustiva de las tiendas de discos de todo el mundo que debes visitar, desde Canadá hasta Singapur.

NORTEAMÉRICA

Nombre: Play de Record

Ubicación: Toronto, Canadá

Año de inauguración: 1990

¿Por qué mola?: como tienda integral, Play de Record se especializa en una selección de nicho de discos y equipos de estudio de calidad, y ofrece un espacio de ensayo para que los DJ locales ensayen por 20 dólares la hora. En los 90 y principios de los 2000, la tienda era el mejor lugar para conseguir flyers de los eventos en clubes underground, convirtiéndola en una pieza clave en la escena de la música dance en la ciudad.

Nombre: A1

Ubicación: Nueva York, EE. UU.

Año de inauguración: 1966

¿Por qué mola?: A1 está surtida con la colección más completa de discos de segunda mano de Nueva York. Aunque se centra notablemente en el soul, jazz y funk, su curaduría no discrimina y también incluye disco, house y techno. En su época temprana, estrellas del hip-hop como DJ Premier, Havoc de Mobb Deep, y Pete Rock visitaban regularmente esta institución del East Village; muchos de ellos aparecen en Polaroids borrosas que están colgadas en las paredes de la tienda.

Nombre: The Thing

Ubicación: Nueva York, EE. UU.

Año de inauguración: 2003

¿Por qué mola?: Este sótano en Greenpoint alberga incontables discos sin clasificar, muchas veces vendidos por un precio muy inferior al que esperarías pagar, considerando su rareza. Adquirida por su dueño, Larry Fisher, en subastas, ventas de patrimonio y anuncios clasificados, mucha de su mercancía (que incluye porno vintage, revistas y cómics) se vende a un precio fijo, pero se puede negociar.

Nombre: Reckless Records

Ubicación: Chicago, EE. UU.

Año de inauguración:1989

¿Por qué mola?: Con tres tiendas de discos en Chicago, Reckless es conocida por sus zines independientes y frecuentes sorteos de entradas. También sirvió de inspiración para Championship Vinyl, la tienda de High Fidelity, la comedia romántica del 2000 de Stephen Frears en la que John Cusack interpreta al desafortunado dueño Rob Gordon.

Nombre: Amoeba Music

Ubicación: Los Ángeles, EE. UU.

Año de inauguración:1990

¿Por qué mola?: Aunque ahora hay planes de construir un condominio sobre este emblemático gigante de Hollywood, la tienda de más de 7.000 metros cuadrados ocupa toda una manzana, lo que la convierte en la tienda de discos independiente más grande del mundo. Amoeba también es famosa por producir la serie de vídeos ganadora de un Webby Award «What’s In My Bag?«, en la que le preguntan a artistas como Dâm-Funk, Gaslamp Killer, Toro y Moi y otros sobre los discos que encontraron mientras recorrían sus pasillos.

Nombre: Retroactivo

Ubicación: Ciudad de México, México

Año de inauguración: 2004

¿Por qué mola?: Aunque originalmente comenzó con su dueño vendiendo discos vintage en el sótano de casa de su madre, Retroactivo ahora está equipada con su propia planta de ensamblado de vinilos desde que se reubicó a su propio espacio estilo garage en el vecindario de la Roma Norte. Hoy en día ofrece más de 40.000 discos de segunda mano y de edición limitada, registrados en un catálogo en línea para tu conveniencia.

AMÉRICA DEL SUR

Nombre: Eureka

Ubicación: Buenos Aires, Argentina

Año de inauguración: 2004

¿Por qué mola?: Ubicado en el vecindario de San Telmo de la capital argentina, la tienda se jacta de poseer una cantidad sorprendente de ediciones latinas y tesoros regionales sudamericanos, incluyendo tango, cumbia y pop folk. También tienen una colección de discos raros de 78 RPM.

Nombre: Discolombia

Ubicación: Barranquilla, Colombia

Año de inauguración:1962

¿Por qué mola?: Discolombia, hogar de Felito Records, es un almacén acondicionado en el norte de la ciudad colombiana donde vale la pena enfrentarse a las ratas y ratones para revisar sus ediciones originales de salsa, palenque y champeta.

EUROPA

Nombre: Phonica Records

Ubicación: Londres, Inglaterra

Año de inauguración:2003

¿Por qué mola?: Phonica organiza con frecuencia eventos de nicho dentro de la tienda –como la vez en que trajeron una cabina de grabación vintage Voice-O-Graph, de Aberlour, o cuando permitieron a sus clientes samplear sus propios discos en un sistema analógico Audio Technica, con auriculares de gama alta y unos platos. La tienda independiente cuenta con DJ internacionales como compradores frecuentes, entre ellos artistas británicos de exportación como Four Tet, Erol Alkan y Floating Points.

Nombre: Rough Trade East

Ubicación: Londres, Inglaterra

Año de inauguración:1976

¿Por qué mola?: Rough Trade vivió la revolución punk de los 70 y ayudó a cambiar la forma en que se distribuía la música independiente. Cualquier banda con un lote de discos podía llevarlos para venderlos en la tienda de Londres de Geoff Travis, y si las ediciones cumplían los estándares, su propio sello podía incluso escogerlas para distribuirlas. Conocida por sacar los primeros discos de The Smiths, The Libertines, The Strokes y más, Rough Trade abrió una tercera tienda en Nueva York en 2013, además de sus dos sedes en Londres.

Nombre: Spiller’s Records

Ubicación: Cardiff, Gales

Año de inauguración: 1894

¿Por qué mola?: Establecida originalmente en 1894 por Henry Spiller, es la tienda de discos más antigua del mundo, e inicialmente se especializó en fonógrafos, cilindros de cera y discos de laca. A principios de los años 20, Edward, el hijo de Henry, tomó el control del negocio, vendiendo instrumentos musicales además de la música pregrabada. Spiller’s no ha perdido popularidad y participa activamente en el Record Store Day.

Nombre: Hardwax

Ubicación: Berlín, Alemania

Año de inauguración: 1989

¿Por qué mola?: Siendo especialistas en discos white label limitados estampados a mano, los miembros de la tienda –actuales y anteriores– son figuras prominentes de la industria: Gernot Bronsert de Modeselektor, Marcel Dettmann y Electric Indigo. Al igual que el conocido club berlinés Tresor, Hardwax tiene una relación estrecha con los artistas del techno de Detroit en lo que se conoce como el «eje Berlín-Detroit».

Nombre: Spacehall

Ubicación: Berlín, Alemania

Año de inauguración: 1991

¿Por qué mola?: Catalogada por The Vinyl Factory como una «caverna caleidoscópica de vinilos», Spacehall se ha ganado su reputación por su inventario, el cual solo podría existir en un núcleo de la música dance como lo es Berlín. El sótano es como tres tiendas de discos en una: al entrar, hay estantes profundos de discos de soul y jazz; la siguiente habitación está dedicada al rock, el post-punk, el industrial y el new wave, mientras que la habitación trasera es un refugio para los amigos de todo lo electrónico.

Nombre: Discos Paradiso

Ubicación: Barcelona, España

Año de inauguración:2010

¿Por qué mola?: Sus dueños, Gerard Condemines y Arnau Farrés, solían trabajar en la tienda local de segunda mano La Ruta Natural y vendían hallazgos de mercadillo en Discogs, antes de dedicarse al camino tradicional de abrir una tienda de discos. Como respuesta barcelonesa a Hardwax o Phonica, recibió el reconocimiento internacional al ser un punto de referencia en la escena dance y experimental de la ciudad. Su sistema de sonido de alta gama de la sala trasera regularmente alberga conciertos y presentaciones en vivo.

Nombre: Rush Hour

Ubicación: Ámsterdam, Holanda

Año de inauguración:1997

¿Por qué mola?: Siendo el DJ Antal Heitlager uno de sus dueños, Rush Hour se ha convertido en uno de los sellos y distribuidores internacionales de electrónica más reconocidos de Europa, y también desempeña un papel importante en los eventos culturales de los festivales holandeses. Como parte del Amsterdam Dance Event del 2015, Joy Orbison, Ben UFO y Pearson Sound sacaron una casete de edición limitada antes de pinchar en la tienda.

Nombre: Side One

Ubicación: Varsovia, Polonia

Año de inauguración: 2005

¿Por qué mola?: Ubicada en el corazón de Varsovia, esta tienda se compenetra con la creciente escena cultural de la ciudad, incorporando reediciones y lanzamientos raros. Hace dos años, Side One celebró su décimo aniversario con un recopilatorio financiado por el público titulado Side One Ten, con tracks de productores locales y editado por su propio sello, S1 Warsaw.

Nombre: Pushkinskaya-10

Ubicación: San Petersburgo, Rusia

Año de inauguración: 1989

¿Por qué mola?: Pushkinskaya-10 comenzó en 1989, cuando un grupo de artistas y músicos independientes se mudaron a un edificio abandonado en la calle Pushkinskaya, en San Petersburgo, y fundaron la Free Culture Society. Hoy, es más un centro comunitario de artes que una tienda de discos, y su vecindario está formado por galerías de arte, museos, salas de concierto, clubes y estudios.

ASIA

Nombre: Tower Records

Ubicación: Tokio, Japón

Año de inauguración: 1970

¿Por qué mola?: Cada uno de sus nueve pisos está clasificado con el género musical que alberga, mientras que el sótano de la sede de Shibuya de la cadena americana tiene un escenario donde se organizan eventos. Venden CD hechos de SHM, o super high material, del que se dice que tiene mayor calidad de audio y solo está disponible en Japón.

Nombre: Red Point

Ubicación: Singapur

Año de inauguración: 2009

¿Por qué mola?: El dueño –cuyo nombre es Ong Chai Koon– trabaja durante el día como carpintero y abre Red Point exclusivamente los fines de semana, donde vende discos de su colección de música china de los 50, indie contemporáneo, hits singapurenses y más. La demanda popular lo obligó a ampliar el horario de jueves a domingo.

ÁFRICA

Nombre: Afrosynth Records

Ubicación: Johannesburgo, Sudáfrica

Año de inauguración: 2008

¿Por qué mola?: Es la única tienda de discos del país especializada exclusivamente en vinilos africanos. Fundada por el DJ, periodista y coleccionista DJ Okapi, Afrosynth comenzó como un blog que se centraba en recordar a los oyentes las ricas culturas musicales de Sudáfrica. Su inventario se inclina hacia el pop de los 80, el funk y el soul.

OCEANÍA

Nombre: Redeye Records

Ubicación: Sídney, Australia

Año de inauguración:1981

¿Por qué mola?: Redeye se enorgullece de seguir el rastro para sus clientes de ítems australianos raros, descatalogados y únicos. Algunos artículos memorables que han pedido incluyen botones y pósteres de giras canceladas de los Rolling Stones, juegos de ordenador descatalogados de los 90 y una tabla de Ouija.

Nombre: Black Wire Records

Ubicación: Sídney, Australia

Año de inauguración:2008

¿Por qué mola?: Black Wire Records es una tienda de discos sin fines de lucros regentada por artistas y voluntarios. Aunque distribuye discos como sello local, su selección se especializa en géneros independientes de nicho que van desde el noise al alternativo, y organiza con frecuencia conciertos en vivo para celebrar la comunidad punk local.

