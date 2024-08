El meme de las manoplas de Bernie llegó al porno

La imagen de Bernie Sanders bien abrigado y ocupándose de sus propios asuntos en la toma de posesión del presidente Joe Biden justo acaba de completar el ciclo de los memes: divertido por sí solo, divertido cuando se coloca en cualquier otro contexto posible, poco divertido para quienes proyectan sus problemas de manera extrema en e´l, mercancía (incluidas velas para hacer oración) y ahora, una parodia porno.

La actriz de contenido para adultos Elle Hell recreó el look que Sanders uso para la toma de posesión en un video instructivo para masturbarse, “I’m Once Again Asking You to Cum.” [Una vez más te estoy pidiendo que eyacules].

Videos by VICE

I'M ONCE AGAIN ASKING YOU TO CUMhttps://t.co/7IUocWxAO9 — Elle Hell (@TheElleHell) January 22, 2021

En el video, ella usa el mismo estilo de abrigo verde oliva y de manoplas enormes, hechas en Vermont, que usó Sanders en la toma de posesión (y en su video “I Am Once Again Asking for Your Financial Support” [Una vez más te estoy pidiendo tu apoyo financiero], que también se convirtió en un meme; el hombre es consistente ), y completó el look con una mascarilla quirúrgica azul claro estándar y un sobre manilla. Ella habla con mucha más suavidad que el senador, pero el cosplay funciona.

“Demasiados trabajadores estadounidenses tienen dos o tres empleos sólo para poder llegar a fin de mes”, le dice a la cámara. “Creo que los estadounidenses deberían poder solventar todo haciendo un solo trabajo manual”. Ese trabajo es masturbarse, por supuesto.

No te estropearé lo que pasa después, pero puedes imaginar lo que sucede debajo del abrigo y con esos guantes de lana que parecen producir picazón. Elle me dijo que ya tenía unas manoplas a la mano; fueron un regalo de su suegra en la pasada Navidad. “¡No tienen el mismo patrón que las de Bernie, pero, definitivamente, sí la misma aura!”, dijo ella. “La chaqueta verde ha sido parte del guardarropa de mi pareja por largo tiempo: más de 10 años”.

Elle dijo que es seguidora de Sanders desde hace mucho tiempo y que esperaba su victoria en las elecciones primarias y presidenciales de 2016 y 2020 respectivamente. “Mis abuelos trabajaron mucho en favor del socialismo en su juventud y yo soy de Milwaukee, [que tiene] una larga historia en el socialismo”, dijo. “Las prioridades de Bernie para el país se alinean firmemente con las mías, más que las de cualquier otro candidato que haya conocido desde que soy adulta”.

Si bien Sanders votó a favor de la aprobación del proyecto de ley FOSTA-SESTA en abril de 2018, el cual sigue siendo perjudicial para las trabajadoras sexuales, al año siguiente, también copatrocinó otro proyecto de ley para estudiar sus impactos en la seguridad de las trabajadoras sexuales y si en realidad ayudó a reducir el tráfico sexual. En junio de 2019, durante su candidatura a la presidencia, dijo que consideraría despenalizar el trabajo sexual.

Esta no es la primera vez que Sanders ha sido parodiado sexualmente: está el libro erótico Weekend at Bernie Sanders’ en Amazon, y el sitio para adultos Cam Soda hizo la parodia de una orgía con Donald Trump, Hilary Clinton, Megan Kelly y Bernie Sanders hace cuatro años. ¡Vaya que hemos llegado lejos!

La parodia a Bernie Sanders, masturbándose con unas manoplas, está lejos de ser el video porno menos convencional que Elle haya hecho: también se especializa en porno de pedos, y sus parodias anteriores incluyen “POV: You Bust a Load on ET’s Fat Ass” y “Wisconsin Girl Humps Dryer“.

“La pornografía no siempre tiene que ser sexy, incluir penetración o incluso masturbación”, dijo Elle. “A veces puede ser algo tonto que te haga reír. Al final del día, ya sea que se hayan reído, llegaran al orgasmo o ambos, estoy feliz de que lo hayan disfrutado”.