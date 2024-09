Los Grizzlies vencen a los Lakers con un mate de Vince Carter y dos tapones brutales

Sigue a VICE Sports en Facebook para descubrir qué hay más allá del juego:

Los Lakers de Los Angeles visitaron el FedEx Forum de Memphis el pasado lunes y se llevaron un nuevo chasco que añadir a la larga lista de desastres de este año. Kobe Bryant y compañía no solo perdieron por 112 a 96, sino que además sufrieron varias humillaciones por parte del equipo local.

Una de las jugadas más destacadas de la noche la protagonizó un viejo conocido: el gran Vince Carter. A sus 38 años —sí, Vinsanity es mayor que Bryant—, el alero de Florida demostró que aún tiene piernas colándose hasta la cocina y metiéndola para abajo. Quizás no esté tan fuerte como cuando ganaba concursos de mates, pero a Vince aún le queda gasolina.

El mate de Carter seguramente puso en pie a los más nostálgicos, pero no fueron las jugadas ofensivas las que levantaron al público de Memphis… sino las defensivas. Ved primero la chapa que le coloca Jeff Green al pobre Nick Young cuando este se creía que ya tenía la canasta en el bolsillo:

¡Zas!, el gozo de Young en un pozo. Y profundo, además.

Aunque para gozo profundo (espero que me perdonéis el juego de palabras que me acabo de cascar), este tapón de otro Green, JaMychal, sobre Lou Williams. Es un GORRACO en toda regla. La jugada terminó en triple de Young, pero a Williams se le pasarán las ganas de penetrar a canasta durante un buen rato.

Not in my house!