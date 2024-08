Somos menores y esto es lo que esperamos de los 18

Se podrían empapelar edificios enteros con frases alusivas a la juventud. A lo que implica vivirla y, sobre todo, a lo que supone perderla. Frases como «si la juventud es un defecto, es un defecto del que nos curamos demasiado pronto» —la escribió Lowell—, como la archiconocida «Juventud, divino tesoro…» o como cualquiera sacada de Fluorescent Adolescent de los Artic Monkeys.

Pero Ni Lowell ni Rubén Darío ni Alex Turner eran ya jóvenes cuando escribieron sobre juventud. Quizá porque los humanos en general y los que se dedican a las letras en particular prefieren hablar sobre lo que han perdido en lugar de sobre lo que tienen o quizá porque, cuando uno es joven, está demasiado ocupado siendo joven como para escribir sobre ser joven.

Por eso rara vez se sabe qué piensan los menores de verdad, esos que no son concebidos todavía como adultos por el sistema, sobre su propia juventud. No tenemos ni idea de cómo afrontan su inevitable conversión en mujeres y hombres, ni de qué les parece poder trabajar pero no poder votar hasta cumplir los 18.

Para ponerle remedio e ir más allá de la literatura, le hemos preguntado a cinco de ellos cómo afrontan ese concepto tan kantiano y tan cotidiano que es la mayoría de edad, si creen que serán más o menos libres después de cumplirla y qué es lo que primero que harán cuando les llegue.





Pedro, 16 años

VICE: Hola, Pedro. ¿Piensas mucho en la mayoría de edad, en cumplir los 18?

Pedro: No me lo planteo demasiado, la verdad. Dicen que la mayoría de edad significa libertad, conlleva que tus padres no te controlen… Pero yo creo que las cosas van a seguir igual. Voy a seguir estudiando, voy a seguir viviendo con mis padres, que por otra parte, nunca me han impedido hacer nada por no ser mayor de edad… así que creo que la cosa no cambiará mucho. Voy a ser la misma persona, solo que con un año más.

¿Qué esperas de tu yo adulto, de la persona que serás dentro de unos años?

Que no cambie y que a la vez encuentre la manera de cambiar el mundo, de marcar una diferencia en él. Ahora mismo me doy cuenta de que me levanto un lunes y lo que hago es ir al colegio, volver, comer, hacer las tareas… y al día siguiente lo mismo, y al otro y al otro.

Se me hace monótono. Parece que estamos en un bucle constante en el sistema en el que vivimos, me da la sensación de que la sociedad se de cuenta de que el tiempo corre y de que vivimos como nos dicen. En el colegio, por ejemplo, estudiamos las cosas que nos impone el gobierno, no las que elegimos nosotros. Y me gustaría poder salirme de eso en algún momento.

¿Crees que eres más libre con 16 de lo que serás con 18 o al revés?

Creo que los menores vivimos con más libertad que los mayores de edad, que viven con más responsabilidades, que tienen un trabajo… A mí me gusta tener responsabilidades, pero, ¿de qué me sirven si no conllevan nada más que eso, si no me van a hacer más libre? A mí me aporta mucho ser menor, porque puedo pensar como quiero y no como la sociedad me impone. Es un poco como la historia de Peter Pan, que nunca crece porque no quiere cambiar. Quiere ser creativo, quiere ser tal cual es… vivir en libertad de alguna forma.

Isabel, 16 años

VICE: Isabel, la ley te permite casarte pero no puedes entrar a conciertos en según qué comunidades autónomas. También puedes trabajar legalmente, pero no votar. ¿Qué te parece?

Isabel: Extremadamente contradictorio. Creo que con 16 o incluso con 18 nadie está preparado para casarse porque no ha crecido como persona. Y por ejemplo considero que los conciertos, a los que a veces no podemos acceder los menores, te hacen crecer mucho como persona.

El tema de que los menores podamos trabajar me parece bien, no todo el mundo quiere estudiar, así que es normal. Y en lo que respecta al voto, me parece muy mal que no se nos deje votar: muchos adolescentes ya tenemos consciencia y opinión sobre lo que ocurre en nuestra sociedad y queremos aportar nuestro granito de arena. Veo ilógico que a los políticos no les importe nuestra opinión, ya que seremos los adultos de mañana.

¿Por qué te apetece cumplir 18 años?

Por poder trabajar más. Soy actriz y muchas veces me encuentro con que hay pocos papeles de adolescentes. Creo que, siendo mayor de edad y habiendo terminado bachiller, tendré más oportunidades interpretativas.

También me apetece muchísimo sacarme el carnet y poder entrar a fiestas, porque es horrible que no te dejen pasar por tu edad. A no ser que te hagas el DNI falso, pero no pienso hacérmelo. También me apetece que se acabe un poco el tema de las autorizaciones. Cuando eres menor hay más papeleo en todos los sentidos: en el instituto tienen que autorizarte para cualquier actividad que hagas fuera, si quieres trabajar tienes que tener el permiso de tus padres… te tienen que supervisar siempre.

¿Crees que a los menores os tratamos, en general, de manera diferente, paternalista?

Claro. De hecho, me he encontrado en muchísimas situaciones en las que me han dejado de lado, me han dicho «Isabel, tú eres muy pequeña para entender esto», cuando en general son cosas que no tienen que ver con la edad sino con la humanidad de cada cual. Mucha gente, cuando se entera de que eres menor, aunque te lleve solo dos años, te trata de manera distinta, te infravalora.

A los menores nos ocurre muchas veces que nos tratan como si fuéramos bebés, como si no supiéramos nada del mundo y no nos enteráramos de nada. Y lo que es peor, como si no nos interesara. Y realmente a los jóvenes nos importa mucho lo que ocurre a nuestro alrededor.

Ser menor también tendrá sus cosas buenas…

Sí, las tiene. Para mí lo mejor es que te hacen descuentos en muchos sitios a los que me encanta ir: en museos, en el cine, en el teatro… También que estamos muy protegidos por la ley.

Oscar, 17 años

VICE: Hola, Óscar. ¿Te apetece cumplir 18 por algo en especial?

Óscar: Sí, por votar. Aunque yo soy polaco, y una cosa que no me gusta de este sistema es que los que no tenemos la nacionalidad española no podemos votar en las elecciones generales, solo en las municipales. Ni siquiera aunque hayamos nacido y vivido siempre aquí, como yo. Es algo que cambiaría: dejaría votar a las personas que llevaran residiendo más de X años en un país.

Me parece absurdo que yo pueda votar a las generales polacas pero no a las españolas, o que mi madre, que lleva más de media vida aquí, no pueda decidir quién quiere que sea el Presidente del Gobierno. Desde pequeño me ha interesado mucho la política, así que aunque no pueda votar en las elecciones generales ni aunque cumpla 18, sí que quizá apoye a algún partido en la medida en la que pueda hacerlo.

¿Crees que cambiará algo en ti cuando cumplas 18?

No creo que mucho. De un día para otro no voy a despertar con más madurez. Seguiré teniendo mis cosas de niño y mis ideas más serias, pero creo que mi manera de pensar no va a ser muy diferente.

Quizá ocurrirá que piense que tengo más libertad, aunque en el fondo tenga los mismos límites que ahora. Igual la mayoría de edad es algo más psicológico, más metafórico que real. Sí que podré votar -aunque en mi caso, solo a las municipales y europeas-, podré sacarme el carnet que me apetece mucho, podré entrar a las discotecas…. Pensaré que soy más independiente, pero no sé si eso se traducirá en una independencia real: para lograrla hacen falta medios, dinero, trabajo… no una edad determinada.

¿Cómo ven los adultos a tu generación, a los que ahora rozáis la mayoría de edad?

De una manera no muy realista, la verdad. Hay una cosa que me molesta mucho, y es que la gente más mayor nos diga que somos la generación perdida, que nos acusen de no tener preocupaciones sociales… Creo que se generaliza mucho en ese sentido, y se generaliza para mal.

Dicen que «van a dejar el mundo en nuestras manos y somos unos inmaduros», pero, ¿qué mundo nos han entregado, qué nos dejan como legado? Hay mucha gente responsable de que hayamos llegado hasta aquí, y quizá muchas personas de mi edad tienen la cabeza mejor estructurada que ellos.

Alberto, 15 años

VICE: Hola, Alberto. Te quedan 3 años para ser considerado legalmente un adulto. ¿Se te van a hacer largos?

Alberto: No, no creo. No me hace demasiada ilusión cumplir 18 años. Simplemente los cumples, es una cifra más. Vivo en el presente, en el ahora, y ahora tengo 15. Los 18 ya llegarán.

Y, ¿por qué crees que la mayoría de la gente sí que tiene prisa o impaciencia porque lleguen?

Porque queremos siempre ascender y llegar pronto a todo. Quizá creemos que ser adulto es mejor, que tendremos más libertad, más capacidad de expresarnos tal como somos… Pero yo considero que incluso siendo menores de edad podemos comportarnos como adultos y pensar como tales. Siendo adulto quizá tienes cierta libertad, pero a la vez tienes un montón de compromisos y responsabilidades más que asumir.

Los menores de edad tenemos la obligación de llevar el DNI y poco más. Tenemos menos responsabilidades, y por tanto somos un poco más libres. Además, nos sentimos más seguros, más protegidos de algo que no sabemos qué es. Y tenemos más libertad gracias a esa seguridad.

¿Qué te parece que los menores de edad no podáis votar?

Puedo llegar a entenderlo según esa idea que considera a los jóvenes como más rebeldes, más críticos…Quizá esa sea la lógica. Por mi parte, pienso que podrían abrir canales para que los jóvenes decidiéramos ciertas cosas, porque somos parte del pueblo y tenemos derecho a expresar nuestros pensamientos y a que se nos escuche y respete.

¿Cómo te ves dentro de 15 años, cuando tengas 30?

Me encanta una frase que dice una exprofesora mía, la tengo siempre en la mente: «no sé ni lo que voy a comer hoy, como para decirte lo que haré la semana que viene.» Así que imagínate dentro de 15 años… No sé cómo me veo. Espero que poniendo cabeza en todo, haciendo cosas beneficiosas tanto para mí como para el resto y teniendo un trabajo que me guste y en el que esté a gusto con la gente. También recorriendo el mundo, conociéndolo y cambiándolo poco a poco.

Maria Paula, 17 años

VICE: Hola, María Paula. ¿Cuánto te queda para ser mayor de edad?

María Paula: 5 meses y medio. Cumplo 18 el 29 de mayo.

Y, ¿cómo lo afrontas?

Con ganas. Aunque me hacía más ilusión cumplir los 18 cuando era más pequeña que hora que se acerca, la verdad. Suponía e imaginaba que cumplir los 18 conllevaba un cambio radical en la vida de una persona, que se independizaba, que tenía muchísima más libertad… Ahora que está a la vuelta de la esquina no veo que vaya a haber tanto cambio, y creo que el año que viene va a suponer mucha toma de decisiones, como elegir carrera y universidad, que no va a ser fácil.

¿Qué es lo peor de ser menor de edad?

En mi opinión, la dependencia constante de mis padres en temas burocráticos. Trabajo en una academia, y para ello he necesitado firmar el contrato, un documento especial que acredita que no tengo delitos sexuales porque trabajo con menores… y para todos esos trámites he necesitado que mi madre se personase en el momento de firmarlos.

Es algo que me molesta, porque al final soy lo suficientemente mayor para trabajar, pero no del todo: necesito a mi madre para ello. Obviamente tampoco me gusta no poder entrar a garitos y a bares, no poder ir a algunos conciertos…

¿Y lo que más te apetece de cumplir la mayoría de edad?

Votar. Es raro, porque mucha gente de mi edad no está tan ilusionada, pero a mí me interesa mucho la política desde pequeña. Me gustará mucho sentir que estoy participando y formando parte de las decisiones que se toman en mi país. También me apetece entrar a los sitios que yo quiera, no tener que depender para ningún trámite de mis padres, y ser una persona responsable de sí misma ante la ley.