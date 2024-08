Recopilamos los peores mensajes de hombres a los que han rechazado

A nadie le gusta que le rechacen. A todas nos ha pasado, ya sea para un puesto de trabajo, compartir piso o cuando has salido con alguien. Recibir un no por respuesta es una mierda, pero aceptarlo con dignidad forma parte de lo que significa ser una persona adulta.

A este respecto hay algo de lo que me gustaría hablar. Y es que a veces hay hombres que, tras ser rechazados con una respuesta del estilo “no quiero salir contigo / follar contigo / volverte a ver”, se pillan una rabieta como si fueran niños enfurruñados y malcriados. Entiendo que a menudo se espera de ellos que sean los que tomen la iniciativa en la primera cita o los que demuestren el interés en las sucesivas, pero eso no excusa el comportamiento cruel cuando la cosa no funciona como ellos esperan.

Esto me ha pasado muchas veces, y quizá a ti también. Por eso, decidí contactar con amigas y preguntarles si habían tenido experiencias similares que quisieran compartir para demostrar que no se trata de casos aislados. Muchas de nosotras sufrimos abusos en la intimidad. Quiero pensar que sacar a la luz mensajes como estos contribuirá a hacer ver que no están bien.

Esto es un compendio de capturas de pantalla de mujeres que han dicho no y de hombres que reaccionaron de forma agresiva. La primera de ellas es mía, pero el resto son contribuciones de amigas. Nota: la mayoría de los nombres se ha cambiado.

Este tío era un obrero de 30 años. Nos conocimos por Instagram

Me envió un mensaje a las tantas de la noche hace unos meses por Instagram y practicamos sexo. Luego, hace como una semana, me envió un mensaje diciendo “Quiero salir contigo”, sin más contexto. Respondí haciéndole saber que su comentario me parecía un poco abrumador y que no estaba interesada. Su respuesta fue esta:

¿Qué es demasiado? No me has enseñado absolutamente nada. Tú misma has reconocido que te has comportado como una “zorra”, en tus propias palabras. Yo me he portado bien contigo, No hay intensidad ni presión porque con suerte nos comunicaríamos más de una vez por trimestre y esto podría evitarse. Estás actuando como una niña que estuviera mirando el menú para elegir qué quiere. No me merezco esto.

¿Qué tal un café y charlamos? Salimos de este tira y afloja en el que siempre caemos. Me pareces una tía genial, Laura, pero me gustaría que me prestaras más atención y me conocieras sin pantallas de teléfono por delante.

¿Me darías otra oportunidad?

Se me ha ido. Lo siento, no volveré a contactar contigo

Este tipo era un funcionario de prisiones de 20 años

“Llevábamos unas pocas citas y un día me dijo que quería casarse conmigo para obtener un visado. Le dije que no quería salir con nadie que estuviera conmigo por interés”. —Bree

Quería hacer lo que fuera con tal de quedarme en este país y quizá tener un futuro con alguien de aquí.

No sé cómo cojones se puede conseguir en solo 1 año.

Nunca he tratado a nadie como te he tratado a ti.

Nunca he estado tan a gusto mandándome mensajes con alguien como contigo.

Nunca he ido al trabajo de una chica para darle una sorpresa.

Solo he tenido una cita con cena en condiciones una vez en mi vida, y acabé dejando a la chica porque se enrolló con mi amigo.

Y aquí estoy, haciendo todas estas cosas contigo como si lo hubiera hecho toda la vida.

Soy un puto idiota que no es lo suficientemente bueno para ti y no sabe cómo decir ni hacer lo correcto.

Espero que encuentres a alguien que sea todo lo que yo no soy, es decir, cualquier otro.

Ya no te envío más mensajes.

Este tío era un cirujano de 36 años

“Hice match con un tío rico en Bumble, tuvimos una cita superlujosa que no me impresionó todo lo que él esperaba simplemente porque la conversación no fluyó demasiado. Después de dejarme en casa (donde le di un beso de buenas noches), me envió un mensaje diciendo que se lo había pasado bien. Le dije que yo también me lo había pasado bien y le di las gracias por la cena, pero también decliné educadamente su invitación para una segunda cita”. ↓Erin

Pero qué cojones. Lo he hecho todo bien, ¿no? Te he invitado a cenar y hasta te he llevado a tu casa. ¿Qué más quieres? Las mujeres os creéis muy valientes con vuestro discurso feminista pero luego un tío lo hace todo como debe y no obtiene nada a cambio.

Este tío era un diseñador gráfico de 33 años

“Este era un tío con el que estuve hablando por Tinder y, tonta de mí, le di mi número. Tuve que cancelar el encuentro que teníamos programado por trabajo pero seguimos en contacto de vez en cuando. No coincidíamos por horarios y, como me cuesta mantener el interés solo por internet, le dije que quizá mejor esperar unas semanas hasta que tuviéramos más tiempo. Pero no le gustó la idea”. ⎯Jane

¿Sabes qué? Nunca habrá nadie lo suficientemente bueno para ti. He malgastado mucho tiempo y mucha energía contigo y sabía que al final me rechazarías… ¿Todo para qué?

¡Espero que estés contenta! ¡Apartar a gente que se preocupa por ti! Típico. Lo que pasa es que te da miedo mostrarte vulnerable.

El problema no somos nosotros (los hombres). Supéralo.

Este tío era un DJ de 29 años

“Me acosté con este tío una noche y digamos que luego la comunicación no fue muy bien. Se puso muy agresivo, pero mucho, y le tuve que decir que se calmara, pero el mal rollo ya se había instalado. No acabé superada por la situación, ni asqueada ni nada, pero tenía claro que no quería volver a verlo. Me mandó varios mensajes durante la semana siguiente, intentando retomar el contacto”. —Mel

Es que te crees que estoy enamorado de ti o algo. Nada más lejos, solo quería buen sexo. ¿No aguantas que te asfixie un poco, no? No te engañes a ti misma. No me ignores.

Este tío era un camarero de 24 años

“Después de un año de amistad, me confesó que sentía algo por mí. Le dije que tenía que asimilarlo antes de darle una respuesta y, varias semanas después, tuve claro que no sentía lo mismo. Para mí, nuestra amistad no se había acabado, simplemente no quería salir con él. Fue difícil porque él estuvo a mi lado en los momentos difíciles, apoyándome con las relaciones, las decepciones, los gilipollas, los infieles… todo. Creo que esa es la razón por la que su reacción fue tan bestia”. ⎯Brooke

Sé que te he dicho muchas cosas bonitas. Pero lo mismo da porque no ha servido para nada porque no he llegado a nada contigo. Lo he intentado todo. No entiendo a las mujeres, me rindo.

Eres una zorra desagradecida. No me extraña que sigas sola.

Disfruta masturbándote el resto de tu vida.

Este tío era un músico de 26 años

“Nos conocimos en uno de sus conciertos. Llevaba varias semanas viéndolo y yo acababa de salir de una relación, así que no buscaba nada serio. Le dije esto mismo, pero la noche antes de ese mensaje nos habíamos acostado y me dijo que me quería. No supe reaccionar en ese momento, pero al día siguiente le dije que quería estar sola un tiempo antes de comprometerme con él o con cualquier otro”. —Rebecca

¿Que necesitas estar sola? No cuela. Pues ¿sabes qué? Puedes estar sola… para el resto de tu vida.

