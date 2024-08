Mentiras que usualmente creemos sobre las Infecciones de Transmisión Sexual

Nuestra cultura conservadora ha venido pasándose una infección: la desinformación que hay a la hora de hablar de Infecciones de Transmisión Sexual. Como siempre nos dio miedo hablar claro y sin prejuicios sobre las formas en que se transmitían las ITS, o enfrentar que a cualquiera puede pasarle, simplemente dejamos que la pandemia avanzara silenciosamente e hicimos la fácil: echarle la culpa al de al lado. Quedarnos en ese discurso de las abuelas para infundir terror es como seguir creyendo en el coco. Infecciones de transmisión hay en todos lados, hay muchas formas de contraerlas y es mejor tener los ojos abiertos, usar un buen condón a la hora de la verdad, y no confiar en todo el mundo (hay casos en que, incluso, es mejor desconfiar de la pareja).

VICE consultó y según la página de Profamilia, las ITS se pueden adquirir principalmente por contacto sexual y se producen por bacterias, virus, hongos o parásitos. Algunas pueden ser tratadas y curadas como la Gonorrea, la Sífilis y la Clamidia. También hay otras, como el VIH/Sida y la hepatitis B, que, aunque no desaparecen, un tratamiento constante puede reducir sus efectos: la gente podría llegar a tener calidad de vida, con tratamiento. Lo más importante es detectarlas a tiempo. Y a tiempo se detectan con buena información y la serenidad suficiente para hacer la consulta.

Pero lo preocupante es que, según un estudio de Condones Today™ sobre Usos & Actitudes (U&A) del condón, realizado en 2014, solo cuatro de cada 10 colombianos sexualmente activos usa el condón y, quienes lo usan, no lo usan en la totalidad de sus relaciones.

Por eso, no sigamos creyendo los mismos cuentos: estas infecciones son una realidad que está muy cerca de nosotros. Sin embargo, todo se mantiene dentro de la informalidad y clandestinidad. Y es gracias a eso que podemos obtener cualquier tipo de información. Basta con escribir gonorrea en el buscador y se desglosarán un sinfín de páginas con información al respecto que, muchas veces, se salen de la realidad. Mucha gente piensa que estas enfermedades se pueden transmitir por tacto, por besar a alguien o por estar cerca de un contagiado. Mucha gente también piensa que se trata de un tema que les pasa únicamente a los homosexuales y a las trabajadoras sexuales. Todo esto es falso.

De hecho, en esa ayuda inmediata a la que acudimos y preguntamos sobre cualquiera de estas infecciones, nos damos cuenta de lo poco que la gente sabe de estos temas. «¿Es lo mismo gonorrea y clamidia?», preguntó uno; «¿hola, por medio de un frotis vaginal puedo saber si tengo gonorrea o clamidia?», preguntó otra; » ¿hola!!!! se puede contagiar la gonorrea por el aqua de una piscina?», todas estas son preguntas que pueden aparecer en Internet.

El Internet se ha convertido en un arma de doble filo: educa responsablemente y también alberga soluciones sin sentido sobre lo que se debe hacer si salen ronchas, infecciones o piquiñas en los genitales.

Además, como siempre, tendemos a echarle la culpa a lo que está lejos, a lo que no nos toca directamente, impensable para muchos sería que en nuestro mismo círculo de amigos puede estar alguna de estas infecciones. De acuerdo a las cifras del estudio de Vigilancia Rutinaria por Evento Departamental del Instituto Nacional de Salud, en el año 2016, se reportaron en promedio 41 eventos de VIH/SIDA y mortalidad por SIDA en Colombia.

VICE decidió entonces preguntarle al sexólogo colombiano Fernando Rosero, sobre los más grandes prejuicios que hay en este tema. Lo que sus pacientes le han contado. Esto nos dijo:

• Nos falta mucha educación sexual porque pensamos que nunca nos va a pasar a nosotros. Muchos de mis pacientes creen que su pareja es la responsable de sus infecciones, pero cuando se hacen los chequeos son ellos mismos los causantes de éstas.

• Una vez, una chica llegó con una infección y admitió que su novio se puso el condón, tuvieron relaciones y después él lo volteó para tener una segunda relación sexual con el mismo condón al revés. Esto demuestra que estamos más conscientes de no quedar embarazados que de las infecciones de transmisión sexual.

• También piensan que estas infecciones se dan únicamente en los genitales. Pero pueden reproducirse también en la boca o en la piel. La sífilis es un ejemplo, según el sexólogo Rosero.

• Nos da pena acudir con un médico admitiendo que tenemos una infección de transmisión sexual. Así pues, decidimos ir a las farmacias a que nos receten cualquier medicamento que atenúa los síntomas pero no elimina la infección.

• Todavía existen las falsas creencias de contagiarse por compartir un plato, estar en el mismo cuarto, o darse un abrazo. Estas infecciones sólo pueden contagiarse por relaciones sexuales (genitales o anales) sin protección, por transfusión de sangre, usar juguetes sexuales sucios, o jeringas no esterilizadas.

• Hay gente que cree que planificar el ciclo menstrual evita que les de infecciones de este estilo.

Según Juan Carlos Vargas, asesor científico de Profamilia, en la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2015, el 42,6% de las mujeres y el 35,8% de los hombres entre 13 y 49 años admitieron reconocer dos síntomas de alguna de las ITS en las mujeres. Por otro lado, el 37,9 % de las mujeres y el 42 % de los hombres en el mismo rango de edad reportaron conocer dos o más síntomas de las ITS en los hombres.

«Es decir, [el reconocimiento de los síntomas] está por debajo de la mitad», afirma. El problema recae en la mala información: en los mitos y prejuicios que rodean estas infecciones y sobre todo en pensar que nunca nos puede llegar a pasar a nosotros.

Entonces dejemos las cosas claras: estas enfermedades existen y están tan cerca que no podemos hacerles caso omiso. No se crea invencible, infórmese, protéjase y utilice el medio más seguro que, según el sexólogo Fernando Rosero, lo protege de las ITS: use condón.

*La información fue proporcionada por el Dr. Fernando Rosero, el asesor de Profamila Juan Carlos Vargas y Today Condoms™

Foto tomada de Pixabay, por: sasint.

