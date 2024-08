Pasé un mes entero tratando de conseguir un amigo

Hasta ahora, los veintitantos me han parecido incómodos. Ya no voy a la universidad, que le daba un giro interesante a mis días, con alicoramiento diurno y uno que otro examen o parcial. Ahora trabajo tiempo completo, y me mudé a una «gran ciudad» para conseguir un empleo en los medios. Hace frío. Es solitaria. Escribo, duermo, lloro. Salgo aproximadamente nunca y me recuesto exclusivamente en mi novio para recibir apoyo emocional.

Sé que las cosas serían más fáciles si tuviera una vida social. Pero no es fácil hacer amigos de adulto. De hecho, es jodidamente difícil y sería bueno que la gente hablara más al respecto. En el último año he conocido alrededor de diez personas y solo con dos de ellas logré avanzar hasta el nivel de «amistad», aunque todavía bordeamos solo el ser «conocidos».

Últimamente, he decidido de la manera más honesta (aunque en términos técnicos, para el artículo de VICE) hacer algunos ajustes. Abajo encontrarán una detallado informe de lo que aprendí en el mes en el que estuve buscando desesperadamente hacer un amigo.

La amistad soñada

Obviamente formar un grupo de amigas tipo Sex and the City para tomar cocteles, aunque no de una manera tan calamitosa como la del episodio the Always Sunny in Philadelphia.

para tomar cocteles, aunque no de una manera tan calamitosa como la del episodio the Tener el tipo de amigos «viajeros encantadores» que me permitirán dormir en sus sofás gratis cuando por fin llegue al punto de mi colapso emocional y pueda comprar ese tiquete para viajar alrededor del mundo.

Encontrar un amigo por fuera de mi burbuja liberal a quien pueda convertir a mi pensamiento superior.

Conseguir un amigo brutalmente honesto quien me llame al orden cuando sea necesario (hay mucho con lo que lidiar entonces necesita tener mucha energía).

Tener un amigo que se una persona de influencia o una celebridad, y pueda conseguirme zapatos gratis y entradas a eventos, o algo.

Una amistad más realista

Conseguir un amigo. El que sea. Alguien cercano a mi en edad y experiencia que quiera parchar de vez en cuando ¿Tal vez podemos ver la nueva película de Steven Soderbergh juntos? o lo que sea, ¡¡¡¡soy fácil!!!!

Lo que puedo ofrecer a cambio

Sé que la amistad es una calle de doble vía, razón por la cual escribí esta extensa lista de mis atributos positivos que podrían, al menos en teoría, hacerme una amiga bastante deseable:

Tengo mi propio carro así que aunque pequeño y lleno de empaques de hamburguesas, puede ser útil para llevar gente al aeropuerto o ayudar en sus trasteos.

Soy bastante buena en dar concejos deseados o no deseados.

Soy una espectadora entusiasta de las historias de Instagram.

No hago ghosting en el chat grupal, es una regla estricta.

Técnica 1 para hacer un amigo: desarrolla un hobby y conocer personas que disfruten de él.

Uno escucha esto con frecuencia y parece razonable a primera vista. En cualquier caso, ¿qué es un hobby? los adultos deberían tener hobbies para poder ponerlos en sus perfiles de citas, pero como la mayoría no tienen actividades recreativas más allá de ver HBO, ir al gimnasio y respirar, es una petición algo extraña. Los hobbies están hechos para que los niños se entretengan después del colegio y para pensionados que buscan una distracción. Cuando pienso en hobbies los primeros que se vienen a la mente son hacer una colección de sellos o montar caballo. Ninguno me interesa en este momento.

¿Saben que hobby realmente acepto? Tomar en un pub que tenga buenas papas. Pero como aprendí a la fuerza hace algunos meses, no es aceptable reconocer esto en entrevistas de trabajo.

Técnica 2 para hacer un amigo: conoce personas de tu trabajo.

Siguiente.

Técnica 3 para hacer un amigo: sé inherentemente carismático

No creo que sea una persona poco interesante. Tengo algo de autoestima. Sin embargo: no poseo lo que sea que sea, que logra que le agrades a la gente automáticamente, y estoy considerablemente en paz con esto. desafortunadamente, se hizo evidente a través de este experimento que para lograr hacer un amigo «tenía que ser extrovertida» como lo haría una mujer de mediana edad recientemente divorciada y desesperada.

Escogiendo un blanco

Cuando me mudé a Melbourne hice algo que es realmente vergonzoso de recordar: le escribí a un montón de extraños en Facebook con quienes tenía amigos en común y les pregunté si querían parchar conmigo. Algo así como el equivalente amistoso de dick pic no solicitada. No terminó nada bien.

Así que, después de tal experiencia, decidí rastrear mi vida y recordar a las personas que en el pasado reciente hubiesen expresado su deseo de parchar conmigo. De esa manera, no tendrían otra opción que engancharse. El blanco escogido fue Claire, una comediante local. La había visto por ahí, habíamos intercambiado bromas, nos seguimos mutuamente en todas las plataformas de interacción social relevantes. Me había enviado un mensaje recientemente en el que me preguntaba si asistiría a una fiesta y, viendo la oportunidad frente a mis ojos, me abalancé.

Claire confesó después que yo era la tercera persona a quien había enviado dicho mensaje, y la única que había respondido que sí. Pero la pasamos bien, nos tomamos selfies, hablamos sobre chicos, nos sentimos compatibles e incluso quedamos en programar un nuevo encuentro.

Siendo canchera

Las cosas iban bien con Claire pero me pareció prudente dejar abiertas mis posibilidades. Ser un poco canchera. La manera menos ardua de llevar a cabo esta empresa me pareció que era a través un llamado abierto en Twitter.

Hola. Quiero hacer un nuevo amigo. Para un artículo, técnicamente. Pero si me soportan, es en serio. Háblenme si quieren ser mis amigos.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE MÍ: Soy capricornio, me gusta mucho la música adulta contemporánea.

Expuse el hecho de estar escribiendo un artículo para evitar toda la situación de How to Lose a Guy in Ten Days. Honestidad: una de las mejores cualidades que puedo presentarle a un amigo. Este ejercicio tenía consecuencias previsibles: un hombre cuyos avances he estado ignorando inmediatamente aprovechó la oportunidad para acercarse. Me vi forzada a hacer una aclaración:

CONDICIONES: Los hombres heterosexuales no califican para la amistad (sigo la regla de ‘When Harry Met Sally’) y no felicito a la gente por su cumpleaños en Facebook.

Desafortunadamente, hacer amigos por Internet es bastante estresante, incluso para mí que tengo solo unos cuantos seguidores.

Me puse ansiosa respondiéndole a todo el mundo así que me desconecté, lo siendo por todos mis potenciales cíber amigos.

Sabiduría de celebridad

En este punto del proceso, me encontré necesitada de inspiración y motivación. De orientación espiritual. Lo que para algunos es la religión o una suscripción premium de Netflix, para mí son los chismes de celebridades. Así quise preguntarle a algunas super estrellas a propósito de la amistad y recurrí a una de esas páginas web de listas. De esas donde tienes que abrir una nueva ventana para poder ver cada frase de celebridades.

«No importa qué tan cansada esté, salgo al menos una vez a la semana a cenar con mis amigas u organizo una pijamada. Sino mi vida sería solo trabajo.»—Jennifer Lawrence, actriz, sobre la amistad.

«Los amigos son la mejor opción para superar un día duro.»—Justin Bieber, cantante, sobre la amistad.

«Venimos de hogares bastante imperfectos así que terminamos siendo como los padres o hermanos de nuestros amigos, la familia que escogiste. No hay nada como un buen amigo, leal, confiable. Nada.»—Jennifer Aniston, actriz y estrella de un show sobre la amistad, sobre la amistad.

Mmmm, el consejo de ricos insípidos fue de seguro calmante.

Manteniendo el momentum

Sintiéndome renovada, decidí reforzar mis esfuerzos con Claire. Empecé a hacer un esfuerzo consciente por darle like a sus publicaciones en las redes sociales, comentar de vez en cuando, lo suficiente para mantenerlo interesante y sazonado.

Todo el proceso me recordó el coqueteo, en el que también soy pésima. Pero mientras nuestra lista de experiencias compartidas se engrosaba, la cosa se puso más fácil. Rompimos finalmente el hielo cuando por una serie de circunstancias relacionadas con Carlton Draught, terminamos en un karaoke. ¿No han cantado Mental As Anything en uno de los peores pubs, además casi vacío? ¿No? Prueben hacerlo con un conocido. El trauma puede crear vínculos.

Le pregunté a Claire por una evaluación honesta sobre cómo iba nuestra amistad y lo que me dio fue generoso.

Como Claire señala, juntas logramos alcanzar hitos de la amistad femenina contemporánea:

Nos emborrachamos juntas.

En una serie de confesiones, intercambiamos historias de relaciones tóxicas en las que nos metimos con músicos emocionalmente no disponibles de la escena alternativa australiana.

Me mostró fotos exclusivas de su extensa colección de gorras.

Conclusiones

El tiempo que invertí buscando desesperadamente contacto con extraños con el propósito de crear contenido para Internet no fue precisamente lo más divertido. ¿Podría significar que la amistad… requiere un trabajo arduo? Bastante molesto. Pero a pesar del hecho de que me sentí bastante triste y vacía por dentro, este proyecto fue técnicamente un éxito. Gané exactamente un amiga con quien probablemente saldré próximamente.

Puede ser un caso inusualmente triste pero perder amigos al salir de la adolescencia, concluyendo la fase rumbera, es un fenómeno común. En la mitad del camino que implicó escribir este artículo, me convencí de que había identificado una oportunidad en el mercado: el equivalente amistoso de Tinder a través del cual me haría millonaria y tendría a personas rogándome para ser sus amigos y lograr se invitados a mis infames fiestas de verano en mi mega yate.

Desde entonces, fui informada por mi editor que esta aplicación definitivamente ya existe, así que en vez de recomendarle a personas en mi posición seguir los pasos mencionados arriba, les aconsejo que hagan uso del app.

